Къде изчезна месото? БАБХ издирва 800 заклани агнета

Собственикът твърди, че месото е в Гърция, но камионът е засечен на съвсем друго място в България. БАБХ извършва засилени проверки в цялата страна, които ще продължат и по време на великденските празници

11 април 2026, 09:43
Къде изчезна месото? БАБХ издирва 800 заклани агнета
Източник: Thinkstock/Guliver

О семстотин заклани агнета, насочени за унищожаване заради липса на здравна идентификация и съпътстващи документи, изчезнаха от месокомбинат в Свищов.

Това се случи само два дни, след като инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) спряха частично дейността на предприятието заради нарушения. 

По информация на собственика агнешките трупове са били натоварени през нощта и изпратени към екарисаж в Гърция. Проверката обаче показва друго – в този период посоченият автомобил не е бил в района на Свищов, а в друга част на страната.

Законът изисква месо да се насочва към екарисаж по строго определена процедура – с комисия и при задължително третиране, което да изключи възможността за последваща употреба. Към момента няма данни тези действия да са изпълнени.

В хода на проверката е установено още, че по документи част от агнетата са били транжирани в предприятието. Не е изключено количества от тези партиди да са достигнали до търговската мрежа.

Издирването на липсващите количества и изясняването на тяхното движение продължава в координация с компетентните органи. БАБХ ще информира за резултатите от разследването. 

Агенцията подчертава, че всеки продукт с неустановен произход или без необходимата документация се спира от реализация. Контролът в търговската мрежа е засилен, включително и в празничните дни, с цел защита на потребителите и гарантиране на безопасността на храните.

Източник: БГНЕС    
Къде изчезна месото? БАБХ издирва 800 заклани агнета

Къде изчезна месото? БАБХ издирва 800 заклани агнета

