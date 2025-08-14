България

КЕВР започва проверка на ВиК дружества

След задълбочено проучване на всички факти и обстоятелства работна група ще изготви доклад

14 август 2025, 17:55
КЕВР започва проверка на ВиК дружества
Източник: БТА

К омисията за енергийно и водно регулиране започва проверка на ВиК дружества в страната във връзка с постъпили сигнали относно системното нарушаване на достъпа до питейна вода, в резултат на зачестилите проблеми с безводието в страната.

В разгара на лятото: Редица населени места са на воден режим

Фокус на проверката ще бъдат изпълнението на нивата на показателите на качеството – загуби на вода във водопроводната мрежа, зониране на водопроводната мрежа, ефективност на изграждане на водомерното стопанство, както и реализираните за целта инвестиции от ВиК дружествата, които извършват своята дейност на територията на областните градове в страната. 

След задълбочено проучване на всички факти и обстоятелства работната група ще изготви доклад за резултатите от проверката.

Източник: КЕВР    
Последвайте ни
Самолетът на руската делегация вече е над Аляска

Самолетът на руската делегация вече е над Аляска

Жестоки сблъсъци в Сърбия, десетки ранени полицаи и демонстранти

Жестоки сблъсъци в Сърбия, десетки ранени полицаи и демонстранти

Младеж с АТВ помете три деца в

Младеж с АТВ помете три деца в "Слънчев бряг"

„Да върви по дяволите“ - Хънтър Байдън отхвърля заплахата на Мелания Тръмп за $1 млрд.

„Да върви по дяволите“ - Хънтър Байдън отхвърля заплахата на Мелания Тръмп за $1 млрд.

Цените на имотите не се забавят: Кои са причините?

Цените на имотите не се забавят: Кои са причините?

pariteni.bg
Топ 5 филми за кучета, които да гледате през свободното си време

Топ 5 филми за кучета, които да гледате през свободното си време

dogsandcats.bg
Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц
Ексклузивно

Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц

Преди 23 часа
Рекордни наводнения в столицата на Аляска
Ексклузивно

Рекордни наводнения в столицата на Аляска

Преди 20 часа
САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна
Ексклузивно

САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна

Преди 20 часа
ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна
Ексклузивно

ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна

Преди 20 часа

Виц на деня

– Иванчо, какъв ще станеш, когато пораснеш? – Щастлив!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп: 25% вероятност срещата с Путин да не успее

Тръмп: 25% вероятност срещата с Путин да не успее

Свят Преди 44 минути

Тръмп: Срещата с Путин е прелюдия към реални преговори за Украйна

Пожар пламна на Витоша, в хижа "Момина скала"

Пожар пламна на Витоша, в хижа "Момина скала"

България Преди 48 минути

Бистришно бранище е резерват в Природен парк „Витоша“

Заплашилият самолета за Лондон, подавал сигнали за атентати в София и Пловдив

Заплашилият самолета за Лондон, подавал сигнали за атентати в София и Пловдив

България Преди 2 часа

Установява се дали има психически отклонения

Петимата от „Хелс Ейнджълс” остават под домашен арест

Петимата от „Хелс Ейнджълс” остават под домашен арест

България Преди 2 часа

Емил Йорданов - Черния и Мирослав Пашов - Пашата отрекоха да са лидери на престъпна група

Огромно задръстване на АМ "Тракия" заради горящ камион

Огромно задръстване на АМ "Тракия" заради горящ камион

България Преди 3 часа

В посока София движението се осъществява в изпреварващата лента

Мъж почина в болница в Стара Загора, след като буйства на автогарата

Мъж почина в болница в Стара Загора, след като буйства на автогарата

България Преди 3 часа

Образувано е следствено дело под надзора на Окръжната прокуратура

Бременната Риана блести с бижута за 150 000 долара

Бременната Риана блести с бижута за 150 000 долара

Любопитно Преди 4 часа

Звездата съчета достъпното си облекло със злато, рубини и диаманти

Химическо замърсяване в болница в Лондон, 150 души са евакуирани

Химическо замърсяване в болница в Лондон, 150 души са евакуирани

Свят Преди 4 часа

Евакуирани са били хората от мазето и партерния етаж на болницата

Путин оценява усилията на САЩ за Украйна

Путин оценява усилията на САЩ за Украйна

Свят Преди 4 часа

"САЩ полагат достатъчно енергични и искрени усилия за решение на украинската криза", заяви руският държавен глава

Зеленски: 1,5 млрд. долара е получила Украйна от европейски съюзници за оръжия от САЩ

Зеленски: 1,5 млрд. долара е получила Украйна от европейски съюзници за оръжия от САЩ

Свят Преди 4 часа

Според държавния глава новият финансов план, наречен "Списък с първостепенните нужди на Украйна", "наистина укрепва" украинската отбрана

Мащабна акция: Разбиха група за международен наркотрафик

Мащабна акция: Разбиха група за международен наркотрафик

България Преди 5 часа

Има задържани лица

<p>Макрон: Тръмп е изключил възможността Украйна да се присъедини към НАТО</p>

Макрон: Тръмп е изключил категорично възможността Украйна да се присъедини към НАТО

Свят Преди 5 часа

Той заяви, че Тръмп е изразил готовност за предоставяне на гаранции за сигурността на Украйна

Мистерията с мъртвата дизайнерка се заплита

Мистерията с мъртвата дизайнерка се заплита

Свят Преди 5 часа

„Обстоятелствата около това далеч не са типични“

Франция праща самолети за потушаване на пожарите в Испания

Франция праща самолети за потушаване на пожарите в Испания

Свят Преди 5 часа

Пожари в Испания отнеха живота на 3 души това лято

16 ранени при украински атаки с дронове в Русия

16 ранени при украински атаки с дронове в Русия

Свят Преди 5 часа

Тeзи нападения бяха извършени един ден преди срещата в Аляска между президентите на САЩ и Русия

Жени ми плащат $5000, за да тествам верността на мъжете им

Жени ми плащат $5000, за да тествам верността на мъжете им

Любопитно Преди 5 часа

"Не съм тук, за да съсипвам връзки – просто предоставям доказателства"

Всичко от днес

От мрежата

9 екзотични породи котки, които можем да гледаме у дома (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Принц Уилям ненавиждал чичо си, защото бил груб с Кейт

Edna.bg

Анистън за развода с Брад Пит: Беше ужасно

Edna.bg

Бивш национал попиля Исак: Отвратителен егоист

Gong.bg

Байерн продължава да работи по трансфер на Волтемаде

Gong.bg

Бурен вятър по морето носи силно вълнение в петък

Nova.bg

Тийнейджър с АТВ помете три деца и двама възрастни в "Слънчев бряг" (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg