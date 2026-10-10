Кола падна от автовоз и предизвика катастрофа на Подбалканския път край Мъглиж

К ола, паднала от автовоз, причини пътен инцидент на Подбалканския път Казанлък – Сливен в района на Мъглиж. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал малко след 16:30 часа.

По първоначална информация под моста за гара Дъбово автовоз, управляван от 40-годишен мъж, е закачил моста. Вследствие на това кола от тези, които превозва, е паднала на пътното платно. Зад автовоза в този момент се движел лек автомобил, управляван от 32-годишен мъж, който се е блъснал в падналата от автовоза кола.

При инцидента няма пострадали. Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. На място незабавно е изпратен полицейски екип.