България

Карлос Насар със злато в изхвърлянето в Батуми: Българинът доминира в категория до 94 кг

Българската мегазвезда на световните щанги Карлос Насар завоюва златния медал в движението изхвърляне по време на Европейското първенство в Батуми. В новата за него категория до 94 кг, 21-годишният ни тежкоатлет демонстрира пълно надмощие, справяйки се с конкуренцията на силния арменец Ара Аганян

Обновена преди 15 минути / 24 април 2026, 15:55
Снимката е архивна   
Източник: БГНЕС

З латен медал за българския щангист Карлос Насар.

Карлос Насар спечели движението изхвърляне в категория до 94 кг на Европейското първенство по вдигане на тежести, което продължава в грузинския град Батуми. 

Карлос Насар направи неуспешен опит за световен рекорд в изхвърлянето, заявявайки тежест от 183 кг.

Започна втората част от състезанието с движението изтласкване, което е по-силното за Карлос Насар. 

Основни моменти от изхвърлянето:

  • Основният конкурент на Насар Ара Аганян стартира с успешен опит на 167 кг.
  • Страхотен първи опит на Карлос Насар, който вдига без проблеми 170 кг.
  • Втори успешен опит на Ара Аганян на 172 кг.
  • Трети успешен опит на Ара Аганян, който вдига без особени затруднения 175 кг, което е изравнен личен рекорд за тежкоатлета. 
  • Първоначално Насар бе заявил 180 кг, но след третия опит на Ара Аганян на 175 кг, българинът промени тежестта на 176. Насар нямаше никакви проблеми и си гарантира златния медал в изхвърлянето.

До момента 21-годишният ни щангист има две евротитли в кат. до 89 кг (София 2024 и Ереван 2023) и една в кат. до 96 кг (Кишинев 2025), както и два сребърни медала, когато бе все още много млад - 2022 в Тирана и 2021 в Москва.

Източник: Gong.bg/Фокус    
Последвайте ни
biss.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

Преди 2 дни
Ексклузивно

Преди 2 дни
Ексклузивно

Преди 2 дни
Ексклузивно

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свят Преди 16 минути

Свят Преди 26 минути

България Преди 57 минути

Любопитно Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Любопитно Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Любопитно Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Свят Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

България Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

България Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

dogsandcats.bg

dogsandcats.bg
1

sinoptik.bg
1

sinoptik.bg

Edna.bg

Edna.bg

Gong.bg

Gong.bg

Nova.bg

Nova.bg