Карлос Насар със злато в изхвърлянето в Батуми: Българинът доминира в категория до 94 кг

З латен медал за българския щангист Карлос Насар.

Карлос Насар спечели движението изхвърляне в категория до 94 кг на Европейското първенство по вдигане на тежести, което продължава в грузинския град Батуми.

Карлос Насар направи неуспешен опит за световен рекорд в изхвърлянето, заявявайки тежест от 183 кг.

Започна втората част от състезанието с движението изтласкване, което е по-силното за Карлос Насар.

Основни моменти от изхвърлянето:

Основният конкурент на Насар Ара Аганян стартира с успешен опит на 167 кг.

Страхотен първи опит на Карлос Насар, който вдига без проблеми 170 кг.

Втори успешен опит на Ара Аганян на 172 кг.

Трети успешен опит на Ара Аганян, който вдига без особени затруднения 175 кг, което е изравнен личен рекорд за тежкоатлета.

Първоначално Насар бе заявил 180 кг, но след третия опит на Ара Аганян на 175 кг, българинът промени тежестта на 176. Насар нямаше никакви проблеми и си гарантира златния медал в изхвърлянето.

До момента 21-годишният ни щангист има две евротитли в кат. до 89 кг (София 2024 и Ереван 2023) и една в кат. до 96 кг (Кишинев 2025), както и два сребърни медала, когато бе все още много млад - 2022 в Тирана и 2021 в Москва.