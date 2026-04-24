Карлос Насар със злато в изхвърлянето в Батуми: Българинът доминира в категория до 94 кг

З латен медал за българския щангист Карлос Насар.
Карлос Насар спечели движението изхвърляне в категория до 94 кг на Европейското първенство по вдигане на тежести, което продължава в грузинския град Батуми.
Карлос Насар направи неуспешен опит за световен рекорд в изхвърлянето, заявявайки тежест от 183 кг.
Започна втората част от състезанието с движението изтласкване, което е по-силното за Карлос Насар.
Основни моменти от изхвърлянето:
- Основният конкурент на Насар Ара Аганян стартира с успешен опит на 167 кг.
- Страхотен първи опит на Карлос Насар, който вдига без проблеми 170 кг.
- Втори успешен опит на Ара Аганян на 172 кг.
- Трети успешен опит на Ара Аганян, който вдига без особени затруднения 175 кг, което е изравнен личен рекорд за тежкоатлета.
- Първоначално Насар бе заявил 180 кг, но след третия опит на Ара Аганян на 175 кг, българинът промени тежестта на 176. Насар нямаше никакви проблеми и си гарантира златния медал в изхвърлянето.
До момента 21-годишният ни щангист има две евротитли в кат. до 89 кг (София 2024 и Ереван 2023) и една в кат. до 96 кг (Кишинев 2025), както и два сребърни медала, когато бе все още много млад - 2022 в Тирана и 2021 в Москва.