България

Ангел Кунчев се възстановява след онкологична операция

Процесът на възстановяване протича бавно, но без усложнения, съобщава главният държавен здравен инспектор

24 април 2026, 16:18
Източник: БТА

Г лавният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев обяви, че се възстановява след тежка онкологична операция. По негови думи процесът протича добре, макар и бавно.

Информацията е публикувана от него в официалната му Facebook страница.

"Скъпи колеги и приятели, за да избегна излишни коментари и спекулации, искам да споделя, че се възстановявам след тежка онкологична операция. Процесът върви добре, но бавно", посочва Кунчев в съобщението си.

Той допълва, че очаква с нетърпение да се завърне към работата си в сферата на общественото здраве.

„Очаквам с нетърпение да се видим и работим отново за развитието на общественото здраве! Желая на всички здраве!“, пише още главният държавен здравен инспектор.

В публикацията си той изказва и благодарност към медицинския екип на проф. Калоян Давидов в болница „Софиямед“, като го определя като „невероятен екип от професионалисти“.

