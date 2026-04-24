Нов трус край остров Крит

С илен вторичен трус беше регистриран малко преди 12:00 ч. в петък (24 април) в морската зона край остров Крит, съобщи „Скай“.

Според Геодинамичния институт земетресението е било с магнитуд 5 по Рихтер, с епицентър на около 18 километра южно от Гудура, област Ласити, и на дълбочина 7,7 километра.

Земетресение край гръцкия остров Крит

Основният трус рано сутринта в петък беше с магнитуд 5,8, съобщи Евросредиземноморският сеизмологичен център. Той предизвика сериозно безпокойство сред жителите на острова. Няма данни за щети или пострадали.

Районът на остров Крит е сеизмично активен, тъй като се намира в зона на сблъсък между Африканската и Евразийската тектонична плоча. Това е една от най-активните сеизмични области в Европа, където подобни трусове не са необичайни.

През последните години в региона са регистрирани редица земетресения със средна сила, като част от тях предизвикаха материални щети и повишиха вниманието на местните власти към готовността за реакция при бедствия. Най-сериозните трусове в близкото минало доведоха до разрушения на сгради и временна евакуация на населени места.

Специалистите напомнят, че при подобна дълбочина на огнището е възможно да последват вторични трусове, макар и с по-слаба интензивност. Сеизмологичните служби в Гърция следят обстановката и са в готовност да предоставят допълнителна информация при развитие на ситуацията.