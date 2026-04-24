Наско Сираков: Атанас Бостанджиев е новият собственик на ПФК "Левски"

Б изнесменът Атанас Бостанджиев е новият собственик на ПФК "Левски". Това обяви на пресконференция днес досегашния мажоритарен акционер на "сините" Наско Сираков, който ще остане в управата на столичани в ролята на президент, но няма да има дялове в дружеството.

Сираков заяви, че "Левски" ще има и нов клубен стадион.

"Преди близо шест години поех тази отговорност в момент, в който „Левски“ беше притиснат до стената. Тогава за мен нямаше по-важно от това клубът да оцелее, да запази достойнството си и да остане верен на хората, които никога не го изоставиха. Днес се оттеглям като акционер със съзнанието, че "Левски" отново има стабилност, посока и основа, върху която може да се гради. Оставам като президент, защото приемствеността е важна, а към този клуб не може да има друго отношение освен дълг, уважение и отговорност.“, заяви Сираков.

Промяната е резултат от дълъг и внимателно подготвян процес, воден с ясното разбиране, че Левски има нужда не просто от стабилност, а от следваща крачка в своето развитие, която да осигури на клуба дългосрочна перспектива, модерен дом и още по-солидна основа за бъдещето, без да се правят компромиси с неговата идентичност, история и връзка с привържениците, изтъкнаха от "Левски".

Преди финализирането на сделката инвеститорът извърши собствена правна и финансова проверка на ПФК "Левски" АД, а от страна на мажоритарния собственик Наско Сираков и клуба беше възложена отделна независима правна и финансова проверка на инвеститора и структурата по сделката.

През последните месеци сборен екип от представители на клуба и инвеститора работи по обща визия за развитието на ПФК "Левски". Един от основните приоритети в тази визия е проектът за нов стадион „Георги Аспарухов“, който да се превърне в модерно съоръжение, достойно за името Левски и за неговите привърженици.

Наред с това новият мажоритарен собственик поема ангажимент за инвестиции в спортно-техническото развитие на представителния отбор, както и в разширяването и подобряването на инфраструктурата, свързана с развитието на детско-юношеския футбол, и други ключови за клуба направления.

„За мен е голяма чест да поема тази отговорност към ПФК "Левски". Още от първите ми разговори с г-н Сираков между нас имаше пълно разбирателство за посоката, в която клубът трябва да се развива, и се радвам, че той ще продължи да бъде президент. Моят ангажимент е "Левски" да съхрани своята уникална идентичност и независимост, като в същото време върви уверено към устойчиви успехи както на терена, така и във всяка ключова област от развитието си.“, каза новият собственик на "сините".

Атанас Бостанджиев е основател и главен изпълнителен директор на Gemcorp Capital, където отговаря за цялостното управление на компанията, написаха от ПФК "Левски".

Той основава Gemcorp през 2014 г. с идеята да изгради глобална инвестиционна компания със специализирана експертиза на развиващите се пазари, стъпила върху дисциплиниран инвестиционен подход, задълбочено познаване на местната среда и дългосрочни партньорства.

Роден и израснал в България, Бостанджиев преминава към зрелостта в последните години на комунизма и е сред първите от своето поколение, които получават възможност да учат в чужбина след падането на Берлинската стена. Този опит оформя както глобалния му мироглед, така и трайния му ангажимент към развиващите се икономики и желанието му да подкрепя значими местни каузи.

Преди да основе Gemcorp, той е главен изпълнителен директор на VTB Capital UK, където играе ключова роля в изграждането на международна платформа за капиталови пазари, с офиси в Европа, САЩ, Близкия изток, Африка и Азия. По-рано в кариерата си Бостанджиев е партньор в Goldman Sachs в Лондон, където съ-ръководи бизнеса на компанията на развиващите се пазари в Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка. Започва професионалния си път в Merrill Lynch във Франкфурт през 1998 г.

Наред с професионалната си дейност, бизнесменът е основател на българската благотворителна организация „Шанс за децата на България“, която подкрепя талантливи млади хора от цялата страна в разгръщането на техния потенциал. Това е израз на дългогодишното му убеждение в преобразяващата сила на възможностите, образованието и инвестицията в хората.