Любопитно

Програмите "Хоризонт" и "Христо Ботев" ще са в приложението Radio ON

Това предвижда договор, подписан от генералния директор на общественото радио Милен Митев и програмния директор на Nova Radio Group Тодор Милиев

24 април 2026, 15:43
Програмите "Хоризонт" и "Христо Ботев" ще са в приложението Radio ON
Източник: БНР

Н ационалните програми "Хоризонт" и "Христо Ботев" на БНР ще са достъпни на платформата Radio ON. Това предвижда договор, подписан от генералния директор на общественото радио Милен Митев и програмния директор на Nova Radio Group Тодор Милиев.

"Обществените и търговските медии могат да бъдат партньори и съюзници във време, в което слушането на линейно радио и гледането на линейна телевизия намалява. Затова се стремим да сме по-достъпни през платформите, които все повече хора и особено младите хора ползват", каза Милен Митев.

Тодор Милиев допълни, че от години мобилните телефони се произвеждат без възможност за слушане на ефирно радио, като тази тенденция се прехвърля и към новите автомобили: "Затова времето изисква да даваме възможност на младите хора, които обичат хубавата музика, да научават новини и да получават информация от проверен източник."

Източник: БНР    
БНР Radio ON Договор Медийни партньорства Дигитални платформи Млади хора
Наско Сираков: Атанас Бостанджиев е новият собственик на ПФК

Наско Сираков: Атанас Бостанджиев е новият собственик на ПФК "Левски"

Карлос Насар със злато в изхвърлянето в Батуми: Българинът доминира в категория до 94 кг

Карлос Насар със злато в изхвърлянето в Батуми: Българинът доминира в категория до 94 кг

Ангел Кунчев се възстановява след онкологична операция

Ангел Кунчев се възстановява след онкологична операция

Бенямин Нетаняху е крил диагноза рак заради войната с Иран

Бенямин Нетаняху е крил диагноза рак заради войната с Иран

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Кремъл: Путин може да замине за САЩ за срещата на върха на Г-20 в Маями

Кремъл: Путин може да замине за САЩ за срещата на върха на Г-20 в Маями

При всички положения Русия ще бъде представена достойно на срещата, посочи говорителят на Кремъл

Тръмп избухна срещу „глупав въпрос“: Ще използва ли САЩ ядрено оръжие срещу Иран?

Тръмп избухна срещу „глупав въпрос“: Ще използва ли САЩ ядрено оръжие срещу Иран?

"Не ни е нужно това", каза Тръмп

Тя е епоха! Лили Иванова празнува 87-и рожден ден

Тя е епоха! Лили Иванова празнува 87-и рожден ден

Най-голямото име в българската поп музика публикува копия от поздравленията на официалната си страница във Фейсбук

Даунинг стрийт реагира на информации за американски натиск

Даунинг стрийт реагира на информации за американски натиск

Позицията на Великобритания за Фолклендските острови остава непроменена

<p>Политически искри в Кипър: Тръмп и Макрон с различни позиции за мира с Иран</p>

Политически искри в Кипър: Доналд Тръмп и Макрон с различни позиции за мира с Иран

Европейските лидери искат да се ангажират още повече с деескалацията на напрежението в Близкия изток

Извънредна среща между семействата вдига напрежението в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Извънредна среща между семействата вдига напрежението в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Участниците запретват ръкави в новото предизвикателство – „Кухня"

<p>Край на въздушната блокада в Иран</p>

Край на въздушната блокада - Иран възобновява международните полети

Въздушният превоз на пътници в Иран беше преустановен в началото на израелско-американската офанзива на 28 февруари

<p>Доналд Тръмп обвини Китай, Пекин реагира остро</p>

Пекин отхвърли обвиненията на Тръмп, че задържан от САЩ ирански товарен кораб е бил "подарък от Китай"

Пекин определи и като "напълно неоснователни" обвиненията на Белия дом

Тръмп влезе в челен сблъсък с принц Хари заради Украйна

Тръмп влезе в челен сблъсък с принц Хари заради Украйна

Дипломатически искри между Вашингтон и Киев: Доналд Тръмп поряза принц Хари след призивите му за спазване на договорите с Украйна. Скандалът избухна точно преди историческата визита на крал Чарлз III в Белия дом

Служители на градския транспорт във Варна обявиха стачна готовност

Служители на градския транспорт във Варна обявиха стачна готовност

В момента се събират подписи за обявяване на ефективни протести

Нов трус край остров Крит

Нов трус край остров Крит

Според Геодинамичния институт земетресението е било с магнитуд 5 по Рихтер

INNOVISION AWARDS 2026 приема кандидатури до 10 май

INNOVISION AWARDS 2026 приема кандидатури до 10 май

Конкурсът кани компании, стартъпи, образователни и научни организации, НПО, индивидуални участници и студентски екипи да подадат своите проекти в осем категории

„Майкъл“: Биографичният филм, който превърна Джаксън в божество, а истината – в „глупости“

„Майкъл“: Биографичният филм, който превърна Джаксън в божество, а истината – в „глупости“

Новият биографичен филм „Майкъл" предизвика скандал с опита си да превърне Майкъл Джексън в божество, игнорирайки тъмната страна на неговата история. Лентата е визуално блестяща, но според критиците подменя фактите с квазирелигиозна измислица

<p>Асен Василев: Когато някой започне да си върши работата, му спретват дело с фалшиви свидетели</p>

Асен Василев за заплахите срещу Кандев: Когато някой започне да си върши работата, му спретват дело с фалшиви свидетели

Коментарът му във Facebook е придружен от снимка на Георги Кандев с надпис "#няма да се прибера"

<p>Пентагонът обмисля изключване на Испания от НАТО</p>

Reuters: Имейл на Пентагона загатва за отстраняване на Испания от НАТО заради раздора около Иран

Скандален имейл разкрива плановете на САЩ да накажат „нелоялните" съюзници заради отказа им да подкрепят войната в Иран. Мадрид и Лондон са под прицел, докато Вашингтон преосмисля бъдещето на алианса и военните си бази в Европа

Оставиха в ареста двамата бивши украински военни, обвинени в шпионаж срещу България

Оставиха в ареста двамата бивши украински военни, обвинени в шпионаж срещу България

