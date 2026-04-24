Служители на градския транспорт във Варна обявиха стачна готовност

Г радският транспорт на Варна се готви за стачка. В ход е процедура за събиране на подписи за обявяване на ефективни стачни действия, обявиха синдикатите.

Шофьорите настояват за увеличение на възнагражденията със 120 евро със задна дата, считано от 1 март. А също и за увеличаване на допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на 1,3% върху основното трудово възнаграждение за всяка година стаж за всички работници и служители.

И още - осигуряване на средства за храна в размер на 10 евро на ден за работниците и служителите, осигуряване на санитарни помещения и тоалетни и подобряване на осветлението и отоплението, предава NOVA.

“При поредния трети кръг от преговори за нов Колективен договор, проведени на 21 април с участието и на КТ „Подкрепа“, ръководството на дружеството представи позиции и разчети, които не удовлетворяват основните искания на работещите, свързани с увеличение на възнагражденията и подобряване на условията на труд и социалните придобивки”, заявяват от Федерацията на транспортните синдикати.