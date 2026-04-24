Тя е епоха! Лили Иванова празнува 87-и рожден ден

П резидентът Илияна Йотова, службният министър на културата Найден Тодоров и кметът на Пловдив Костадин Димитров са изпратили поздравителни адреси до Лили Иванова за рождения ѝ ден. Най-голямото име в българската поп музика публикува копия от поздравленията на официалната си страница във Фейсбук.

„Вашите почитатели сме щастливи, че ни дарявате неуморно и всеотдайно с безброй мигове на вдъхновение и сплотеност. С трепет да очакваме следващата Ви изява и отново да изпълним залите в България и отвъд нея, за да се насладим на несравнимата Ви способност да преоткривате себе си и своето творчество“, пише президентът.

„В последната си творба Вие пеете, че „нищо не може да счупи така, както може да счупи сърцето…“. Постоянно ни доказвате обаче, че Вашето сърце е неподвластно на времето и на границите на човешките възможности. Дори времето спира, заслушано в гласа Ви, защото Вие, вярна на себе си и винаги устремена към съвършенството, сте създали своя собствена епоха“, пише още Илияна Йотова.

„В продължение на десетилетия Вие сте не просто ярко присъствие на българската сцена, а еталон за професионализъм, всеотдайност и безкомпромисно отношение към изкуството. С Вашия изключителен талант, с невероятната си дисциплина и с онази взискателност към всеки детайл, която отличава истинските творци, Вие изградихте творчески път, който няма аналог в българската музикална история“, пише Найден Тодоров.

„Вашият глас – разпознаваем и неподражаем, носи в себе си силата да вълнува, да възвисява и да остава дълбоко в сърцата на поколения българи. Всяка Ваша среща с публиката е събитие, в което музиката се превръща в преживяване, а сцената – в пространство на искреност и емоционална истина. Вашите най-нови творчески проекти, сред които и песента „Счупено сърце“, отново показват неподражаемата Ви способност да докосвате най-фините струни на човешката душевност. Защото, както внушава и самото послание на песента, сърцето е най-крехкото и най-ценното, което човек притежава. А Вие, с изкуството си, не просто умеете да го разчувствате, Вие го пазите. Пазите онази вътрешна чистота и емоционална дълбочина, която прави връзката Ви с публиката толкова силна и непреходна“, се казва още в поздравителния адрес на министър на културата.

„С особено възхищение бе посрещнат и Вашият концерт със Софийската филхармония по повод 45-годишнината на Националния дворец на културата – събитие, което още веднъж затвърди мястото Ви на артист от най-висока величина, способен да обединява различни музикални светове в едно въздействащо художествено преживяване. Днес, когато отбелязвате своя празник, Вие продължавате да бъдете символ на непреклонен дух, вдъхновение и върховно сценично майсторство“, посочва министър Тодоров.

„Вие сте емблема на българската музика и вдъхновение за поколения почитатели. Със своя неподражаем талант, изключителна отдаденост и силно сценично присъствие, Вие утвърдихте високи стандарти в българската култура и оставихте незаличима следа в сърцата на публиката“, пише Костадин Димитров.

„Вашето творчество продължава да обединява хората и да носи емоция, красота и духовност. Пловдив – град с богата културна история и традиции – високо цени Вашия принос към изкуството и се гордее с възможността да Ви аплодира на своята сцена“, пише още кметът на Пловдив.