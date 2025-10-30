Караджов: Целта ни е до края на 2026 г. България да стане пълноправен член на ОИСР

П олитическата цел на правителството е пълноправно членство на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) до края на 2026 г.

Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на форума „Партньорство за развитие: държавата и бизнесът в процеса на присъединяване на България към ОИСР“, организиран от Британско-българската търговска камара. В събитието участват представители на над 70 компании, институции и международни организации.

Карадимов: Присъединяването на България към ОИСР е ключов национален приоритет

„Членството в ОИСР е ясен сигнал към глобалната икономическа общност, че България предлага стабилна и предвидима бизнес среда. То е гаранция за по-ефективни публични политики, по-висок икономически растеж, по-добър международен кредитен рейтинг и по-високо качество на живот за гражданите“, подчерта Караджов.

Той припомни, че в основата на създаването на организацията преди 78 години стои държавният секретар на САЩ Джордж Маршал – архитектът на възстановяването на Европа след Втората световна война.

България започна разговори за присъединяване към ОИСР

„От първото официално изразено желание на България да се присъедини към ОИСР през 2007 г. до днес страната е реализирала мащабни реформи във всички сфери на обществения живот – от данъчната политика и трудовото законодателство до борбата с корупцията и насърчаването на честната конкуренция“, посочи вицепремиерът.

България вече е приключила успешно 16 от общо 25 технически прегледа на комитетите на ОИСР и участва активно в заседанията и политическите дискусии.

Донев: Членството в ОИСР е основен приоритет

Според Караджов опитът на държави като Полша, Чехия, Унгария и балтийските страни доказва, че членството води до значителен ръст на преките чуждестранни инвестиции и удвояване на търговските потоци, особено в транспортния сектор.

„Ползите от процеса се усещат още преди приемането – защото самата подготовка е двигател за вътрешни реформи и модернизация на държавните системи”, допълни Караджов.

Борисов обсъди пътя на България към ОИСР

Той подчерта, че Народното събрание има ключова роля за успешното завършване на процеса чрез приемането на необходимите законодателни промени с най-висок приоритет.

„В същото време частният сектор трябва да отговори на новите стандарти и да ги превърне в конкурентно предимство,“ заяви вицепремиерът.