България

Караджов: Целта ни е до края на 2026 г. България да стане пълноправен член на ОИСР

30 октомври 2025, 13:44
Караджов: Целта ни е до края на 2026 г. България да стане пълноправен член на ОИСР
Източник: Министерство на транспорта и съобщенията

П олитическата цел на правителството е пълноправно членство на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) до края на 2026 г.

Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на форума „Партньорство за развитие: държавата и бизнесът в процеса на присъединяване на България към ОИСР“, организиран от Британско-българската търговска камара. В събитието участват представители на над 70 компании, институции и международни организации.

Карадимов: Присъединяването на България към ОИСР е ключов национален приоритет

„Членството в ОИСР е ясен сигнал към глобалната икономическа общност, че България предлага стабилна и предвидима бизнес среда. То е гаранция за по-ефективни публични политики, по-висок икономически растеж, по-добър международен кредитен рейтинг и по-високо качество на живот за гражданите“, подчерта Караджов.

Той припомни, че в основата на създаването на организацията преди 78 години стои държавният секретар на САЩ Джордж Маршал – архитектът на възстановяването на Европа след Втората световна война.

България започна разговори за присъединяване към ОИСР

„От първото официално изразено желание на България да се присъедини към ОИСР през 2007 г. до днес страната е реализирала мащабни реформи във всички сфери на обществения живот – от данъчната политика и трудовото законодателство до борбата с корупцията и насърчаването на честната конкуренция“, посочи вицепремиерът.

България вече е приключила успешно 16 от общо 25 технически прегледа на комитетите на ОИСР и участва активно в заседанията и политическите дискусии.

Донев: Членството в ОИСР е основен приоритет

Според Караджов опитът на държави като Полша, Чехия, Унгария и балтийските страни доказва, че членството води до значителен ръст на преките чуждестранни инвестиции и удвояване на търговските потоци, особено в транспортния сектор.

„Ползите от процеса се усещат още преди приемането – защото самата подготовка е двигател за вътрешни реформи и модернизация на държавните системи”, допълни Караджов.

Борисов обсъди пътя на България към ОИСР

Той подчерта, че Народното събрание има ключова роля за успешното завършване на процеса чрез приемането на необходимите законодателни промени с най-висок приоритет.

„В същото време частният сектор трябва да отговори на новите стандарти и да ги превърне в конкурентно предимство,“ заяви вицепремиерът. 

Източник: БГНЕС    
България ОИСР Караджов
Последвайте ни
Мъж падна от крепостта Царевец, тежко ранен е

Мъж падна от крепостта Царевец, тежко ранен е

„Това не се е случило!“: Ким Кардашиян твърди, че кацането на Луната е било фалшифицирано

„Това не се е случило!“: Ким Кардашиян твърди, че кацането на Луната е било фалшифицирано

Жена, родила шест деца, бягала от родилния дом във Варна след всяко раждане

Жена, родила шест деца, бягала от родилния дом във Варна след всяко раждане

Зловещият звук на миналото: Защо ядрените тестове се завръщат

Зловещият звук на миналото: Защо ядрените тестове се завръщат

Златото чупи исторически рекорди по търсене

Златото чупи исторически рекорди по търсене

pariteni.bg
В какво фирмите могат да инвестират и спечелят до края на годината

В какво фирмите могат да инвестират и спечелят до края на годината

carmarket.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 8 часа
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 8 часа
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 7 часа
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 7 часа

Виц на деня

- Случва ли се понякога да сте на различни мнения с жена ти? - Да и то много често! - И тя как реагира? -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бавачка от ада: Богата двойка намери дома си пропит с урина

Бавачка от ада: Богата двойка намери дома си пропит с урина

Свят Преди 34 минути

Жената скоро започнала да нарушава всяко правило, което семейство имало

Главният архитект на София спря строителството на сгради до река Драгалевска

Главният архитект на София спря строителството на сгради до река Драгалевска

България Преди 36 минути

Панайотова заяви, че всички закони, наредби и правила са нарушени

<p>На второ четене: НС прие промените в Закона за отбраната</p>

На второ четене: НС прие промените в Закона за отбраната, внесени от МС

България Преди 45 минути

С тях се разширяват възможностите за обявяване на извънредно положение и активирането на въоръжените сили в случай на война

Кремъл: Изпитанията на "Буревестник" не попадат в категорията на ядрени тестове

Кремъл: Изпитанията на "Буревестник" не попадат в категорията на ядрени тестове

Свят Преди 1 час

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира директивата на Доналд Тръмп към Пентагона да тества американско ядрено оръжие

<p>Измъчват и екзекутират войници, които отказват да се бият в Украйна</p>

Доклад: Началници на руската армия измъчват и екзекутират войници, които отказват да се бият в Украйна

Свят Преди 1 час

Разследването установи, че в някои случаи войниците били принудени да се бият помежду си в т. нар. гладиаторски битки до смърт

Ядрен спор между белгийски министър и Русия ескалира - замесиха Селена Гомес

Ядрен спор между белгийски министър и Русия ескалира - замесиха Селена Гомес

Свят Преди 1 час

Тео Франкен призовава Кремъл да се "успокои", след като той и Дмитрий Медведев се скараха за атомни арсенали

Vivacom представи напредъка си в устойчивото развитие за 2024 г. с фокус върху зелената енергия и иновациите

Vivacom представи напредъка си в устойчивото развитие за 2024 г. с фокус върху зелената енергия и иновациите

Технологии Преди 1 час

Снимката е архивна

Възрастен шофьор с "Трабант" се блъсна във внезапно появила се крава на пътя

България Преди 1 час

Инцидентът стана рано сутринта между Шипка и Казанлък, водачът е в болница, без опасност за живота

<p>Няма да има ваксинация на овце и кози, пикът на шарката е преминал</p>

Георги Тахов: Няма да има ваксинация на овце и кози, пикът на шарката е преминал

България Преди 1 час

От началото на седмицата не са регистрирани нови случаи на зараза

Какви имоти имат депутатите от 51-то НС?

Какви имоти имат депутатите от 51-то НС?

България Преди 1 час

Според данни на Евростат България е на второ място сред страните от ЕС по ръст на цените на жилищата на годишна база през второто тримесечие на 2025 г.

7 от най-страшните места в света

7 от най-страшните места в света

Любопитно Преди 1 час

От обладани острови до изоставени градове - това са някои от най-ужасяващите локации с мрачни истории

<p>Русия съобщи за голям успех в&nbsp;Източна Украйна</p>

Русия заяви, че е превзела още две села в Източна Украйна

Свят Преди 1 час

Руската ПВО е свалила през последното денонощие 8 управляеми авиационни бомби, три реактивни снаряда от американска система "Хаймарс" и 192 дрона

<p>Дамиано Давид и Дав Камерън се сгодиха</p>

След две години връзка: Дамиано Давид и Дав Камерън се сгодиха

Любопитно Преди 2 часа

Слуховете за връзката между двамата се появиха за първи път през септември 2023 г.

Голям пожар горя в унгарска рафинерия, Орбан реагира остро

Голям пожар горя в унгарска рафинерия, Орбан реагира остро

Свят Преди 2 часа

Премиерът на Унгария заяви, че се провежда разследване, но намекна за саботаж

Разбиха две наркобази при мащабна акция в София, 64 души са задържани

Разбиха две наркобази при мащабна акция в София, 64 души са задържани

България Преди 2 часа

Специализирана полицейска операция се провежда от началото на седмицата

Владимир Путин

Тайният живот и харемът на Путин - разследването на Роман Баданин

Свят Преди 2 часа

Новата книга на Роман Баданин разкрива интимните връзки на руския президент и богатството, което придобиват жените около него

Всичко от днес

От мрежата

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg
1

Отличиха Петър Терещенков като "спасител на есетрите"

sinoptik.bg
1

Повишен риск от атмосферно замърсяване

sinoptik.bg

„Изневерих в нощта преди сватбата“: Деми Мур с признание, което разтърси Холивуд

Edna.bg

Луната в Скорпион трансформира връзките ти! Готова ли си за дълбочина?

Edna.bg

Обрат за Лудогорец с попадение на Иван Йорданов

Gong.bg

Андрей Йорданов - амбиции и очаквания за дербито на Пловдив

Gong.bg

Мащабна акция в София: 64 задържани, разбити са две наркобази

Nova.bg

„Здравей, България" празнува 25 години в ефира на NOVA

Nova.bg