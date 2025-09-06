Какво време ни очаква през дългия уикенд - ще се насладим ли на слънцето?

Н ад по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, само над източните райони ще духа слаб вятър от север-североизток. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна - близко до средното за месеца.

Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Днес, събота, ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Преди обяд над източните райони ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, в София – около 29°.

По Черноморието преди обяд ще има ниска облачност или мъгла, а след обяд разкъсана висока. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 28°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 15°.

В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще бъде без съществени валежи, възможни са само изолирани превалявания в неделя в крайните югоизточни райони, а в понеделник в следобедните часове и в планините в Югозападна България. Вятърът ще е най-често североизточен, предимно слаб, в Източна България до умерен. Температурите ще са без особена промяна - преобладаващите максимални ще бъдат между 28° и 33°.

Седмична прогноза

Източник: НИМХ

През следващия седмичен период ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще бъде без съществени валежи, възможни са само изолирани краткотрайни превалявания в следобедните часове, главно в планините и планинските райони, с по-голяма вероятност в началото на следващата седмица и към четвъртък-петък. Вятърът ще е най-често североизточен, предимно слаб, в Източна България до умерен. Температурите ще са без особена промяна - преобладаващите максимални ще бъдат между 28° и 33°. По Черноморието временни увеличения на облачността ще има сутрин, а сравнително малка вероятност за слаби валежи има в най-южните райони от крайбрежието в неделя и в началото на следващата седмица. Вятърът ще бъде с източна компонента, в началото на периода – от североизток, към края – от изток-югоизток. Температурите ще са близки до нормалните за първата половина от септември – максималните ще бъдат предимно между 27° и 29°.

Времето до 15 септември

През повечето дни от първото десетдневие и в началото на второто над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност в следобедните часове. Ще е почти без валежи, възможни са само изолирани краткотрайни превалявания, с по-голяма вероятност към 4, към 7 септември, и към края на периода. Температурите ще са по-високи от обичайните, въпреки че след 4 септември постепенно ще се понижават. Впоследствие, до средата на месеца изгледите са за сухо и спокойно време, с ниска облачност сутрин и много слънчеви часове през деня, както и с температури над климатичните норми.