Какво време ни очаква през дългия уикенд - ще се насладим ли на слънцето?

Предимно слънчево, с леки утринни мъгли и умерен североизточен вятър, температурите остават приятни за дългия уикенд

6 септември 2025, 07:00
Президентът: Преди 140 години жителите на Чирпан се наредиха сред достойните българи

Ето в кои отсечки ще глобяват за превишена средната скорост

Това са задържаните за побоя над ст. комисар Кожухаров

Внимание, шофьори! Над 370 нарушения за средна скорост за 12 часа

Йоан Матев е на свобода след убийството в Борисовата градина

Не стихват реакциите след случая на насилие над директора на ОДМВР - Русе

Летни температури до 33 градуса: Kакво ще бъде времето на 15-и септември

ПП-ДБ е подала сигнал срещу Пеевски в КПК

Н ад по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, само над източните райони ще духа слаб вятър от север-североизток. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна - близко до средното за месеца.

Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). 

Днес, събота, ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Преди обяд над източните райони ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, в София – около 29°.

По Черноморието преди обяд ще има ниска облачност или мъгла, а след обяд разкъсана висока. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 28°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 15°.

В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще бъде без съществени валежи, възможни са само изолирани превалявания в неделя в крайните югоизточни райони, а в понеделник в следобедните часове и в планините в Югозападна България. Вятърът ще е най-често североизточен, предимно слаб, в Източна България до умерен. Температурите ще са без особена промяна - преобладаващите максимални ще бъдат между 28° и 33°.

Седмична прогноза 

Източник: НИМХ

През следващия седмичен период ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще бъде без съществени валежи, възможни са само изолирани краткотрайни превалявания в следобедните часове, главно в планините и планинските райони, с по-голяма вероятност в началото на следващата седмица и към четвъртък-петък. Вятърът ще е най-често североизточен, предимно слаб, в Източна България до умерен. Температурите ще са без особена промяна - преобладаващите максимални ще бъдат между 28° и 33°. По Черноморието временни увеличения на облачността ще има сутрин, а сравнително малка вероятност за слаби валежи има в най-южните райони от крайбрежието в неделя и в началото на следващата седмица. Вятърът ще бъде с източна компонента, в началото на периода – от североизток, към края – от изток-югоизток. Температурите ще са близки до нормалните за първата половина от септември – максималните ще бъдат предимно между 27° и 29°. 

Времето до 15 септември

През повечето дни от първото десетдневие и в началото на второто над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност в следобедните часове. Ще е почти без валежи, възможни са само изолирани краткотрайни превалявания, с по-голяма вероятност към 4, към 7 септември, и към края на периода. Температурите ще са по-високи от обичайните, въпреки че след 4 септември постепенно ще се понижават. Впоследствие, до средата на месеца изгледите са за сухо и спокойно време, с ниска облачност сутрин и много слънчеви часове през деня, както и с температури над климатичните норми.

Източник: БТА/НИМХ    
Отделени земи, едно сърце – подвигът на Съединението, когато България стана една

Историческа промяна: Доналд Тръмп прекръсти Пентагона, САЩ вече имат министерство на войната

Какво време ни очаква през дългия уикенд - ще се насладим ли на слънцето?

6 септември: Търновската конституция е възстановена

Какви са правата и задълженията на работещите от вкъщи по Кодекса на труд

pariteni.bg
1740 патрулки на общо 1710 служители на КАТ в страната

carmarket.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Преди 1 ден
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Преди 1 ден
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Преди 1 ден
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Преди 1 ден

Последни новини

Безопасно ли е да даваме данните си на AI ботовете

Технологии Преди 47 минути

За да извлечем максимума от тях, трябва да споделяме много лична информация

Американски командоси убили севернокорейски цивилни

Свят Преди 8 часа

Убийствата са били оправдани съгласно действащите правила за водене на бойни действия

Путин не вижда смисъл в среща със Зеленски

Свят Преди 9 часа

Путин: Има правни и технически трудности

Киселова: Работим с онези групи, които подкрепят правителството

България Преди 9 часа

Киселова: Тези, които се сърдят – за тяхна сметка е

Удължават срока на бедственото положение в Плевен

България Преди 10 часа

Водните количества, постъпващи от регионалните водоизточници са все още недостатъчни

САЩ спират военната помощ за европейски съюзници

България Преди 11 часа

Програмата, известна като Секция 333, ще бъде спряна напълно от следващата фискална година

Пътник счупи врата на автобус в Бургас, за да излезе

България Преди 11 часа

Пътникът е избягал от местопроизшествието

Арестуваха българка в Солун, шофьор откри децата ѝ на пътя

Свят Преди 12 часа

Гръцката прокуратура повдигна обвинение за застрашаване живота на непълнолетни

ЕК глоби "Гугъл" с близо 3 млрд. евро

България Преди 12 часа

"Гугъл" съобщи, че ще обжалва санкцията

ВАС спря Методиката за дялово разпределение на топлинна енергия

България Преди 13 часа

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване

"ДПС – Ново начало” обсъди с кметове спешни мерки за справяне с водната криза

България Преди 14 часа

По време на срещата бяха обсъдени основните причини за водния недостиг

Полет от София до Франкфурт кацна аварийно в Белград

България Преди 14 часа

Самолетът е трябвало да кацне поради сигнал за дим в кабината

САЩ с нов военен аташе в България

България Преди 14 часа

Той беше посрещнат от министъра на отбраната Атанас Запрянов

Катрин, херцогинята на Кент

Най-възрастният член на британското кралско семейство, Катрин, херцогинята на Кент, почина на 92 години

Свят Преди 14 часа

Херцогинята на Кент – от бляскави кралски задължения до скромен живот като учител по музика

<p>Зафиров: Не съм говорил с Путин и Ким Чен-ун</p>

Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка

България Преди 14 часа

Зафиров: Никакви реплики не съм разменял с Путин и Ким Чен-ун

Снимката е илюстративна

„Ще умра ли сега?“ - 8-годишната Яна гасне пред очите на майка си, докато светът мълчи

Свят Преди 15 часа

В обсадена Газа едно дете се бори за живот, докато бюрокрацията спира спасението му

