Кметът на "Люлин" на спешна среща за кризата с боклука

"Това е удар по здравето и по достойнството на хората“, заяви кметът Георги Тодоров

8 декември 2025, 09:35
Кметът на "Люлин" на спешна среща за кризата с боклука
Източник: БГНЕС/ЕРА

К метът на район "Люлин" Георги Тодоров ще присъства спешна среща в Столичната община заради ескалиращата криза с боклука, предаде NOVA

Срещата има следните цели:

●     да се изработи незабавен, реалистичен и гарантиран план за овладяване на кризата;

●     да се осигури допълнителна техника, екипи и ресурс;

●     да се състави и следва ясен график, който да сложи край на двумесечното “закърпване на положението”.

“Люлин" е най-големият район в България, над 200 000 жители, близо една пета от всички софиянци. Район, който генерира 80 тона отпадък дневно. Това е град в града. И когато подобен район остане без адекватно сметопочистване в продължение на месеци, това не е логистичен проблем. Това е удар по здравето и по достойнството на хората“, заяви кметът Георги Тодоров.

Резултатите от разговорите в Столична община ще бъдат обявени по-късно днес.

През октомври 2023 г. столицата се изправи пред подобна остра ситуация в районите „Люлин“ и „Красно село“. Тогава Столична община, под ръководството на кмета Васил Терзиев, отказа да подпише договор с единствения кандидат за сметосъбиране, позовавайки се на необосновано висока офертна цена от 420 лева на тон – сума, определена като „такса рекет“.В отговор на тази предизвикателна ситуация, Общината въведе временна организация за сметосъбирането, започвайки на 4 октомври. Услугата бе поета със собствени сили чрез Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО), като впоследствие бе включено и общинското дружество „Софекострой“ ЕАД. Заместник-кметът по екология Надежда Бобчева тогава заяви, че е постигнато 80% възстановяване на обслужването по график. С цел повишаване на капацитета, Столичният общински съвет гласува заем в размер на 9 милиона лева за „Софекострой“. Към усилията се присъединиха екипи и техника от други столични райони, както и от общини като Ботевград, Елин Пелин и Панагюрище. Беше инициирано и прокурорско разследване, в рамките на което бяха призовани на разпит заместник-кметът Бобчева и директорът на СПТО Николай Савов.

През годините София многократно е била изправена пред предизвикателства в управлението на отпадъците, свързани със затваряне на депа, протести на жители и спорове с концесионери.

 

Източник: NOVA    
Криза с отпадъците Столична община Район Люлин Сметосъбиране Георги Тодоров Васил Терзиев Спешна среща Такса рекет Прокурорско разследване Красно село
Снимката е илюстративна

Огнен ад в Австралия: Загина пожарникар, а 40 къщи са изпепелени

Свят Преди 29 минути

59-годишният мъж е бил ударен от падащо дърво, докато гасял горски пожар близо до град Буладела в щата Нов Южен Уелс

Москва и Киев си размениха масирани въздушни удари, има ранени

Москва и Киев си размениха масирани въздушни удари, има ранени

Свят Преди 42 минути

Най-малко седем души са ранени при руска атака с безпилотни летателни апарати в Ахтирския район на Сумска област

д

Отменят частичното бедствено положение в община Созопол

България Преди 1 час

То беше обявено в събота със заповед на кмета Тихомир Янакиев

Кой е Чиприан Чуку – кандидатът, който обеща да подреди Букурещ и спечели

Кой е Чиприан Чуку – кандидатът, който обеща да подреди Букурещ и спечели

Свят Преди 1 час

Всички социологически проучвания в изборната седмица го сочеха като най-вероятния победител

"Подайте си оставката, не карайте площада да ви измете": ПП с позиция за втория вариант на бюджета

"Подайте си оставката, не карайте площада да ви измете": ПП с позиция за втория вариант на бюджета

България Преди 1 час

Кабинетът "Желязков" се изправя срещу шести вот на недоверие тази седмица

Кабинетът "Желязков" се изправя срещу шести вот на недоверие тази седмица

България Преди 2 часа

Той беше внесен в петък от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ с мотив провал в икономическата политика на правителството

<p>&nbsp;5,8 по Рихтер разтърси градчето Якутат в Аляска</p>

Земетресение от 5,8 по Рихтер разтърси градчето Якутат в Аляска

Свят Преди 2 часа

Епицентърът на труса е бил на дълбочина 5 километра

Последно сбогом с автора на "Една българска роза" Найден Вълчев

Последно сбогом с автора на "Една българска роза" Найден Вълчев

България Преди 2 часа

Поклонението ще бъде в столичния храм „Света София“

Тристранният съвет обсъжда новата версия на бюджета за 2026 г.

Тристранният съвет обсъжда новата версия на бюджета за 2026 г.

България Преди 3 часа

В неделя надзорните съвети на НОИ и Здравната каса одобриха сметките на властта

Космическа тревога и научно чудо: Защо 2026 ще бъде година като никоя друга за индийската мисия до Слънцето

Космическа тревога и научно чудо: Защо 2026 ще бъде година като никоя друга за индийската мисия до Слънцето

Любопитно Преди 3 часа

Това е първият път, когато обсерваторията, която беше поставена в орбита миналата година, ще може да наблюдава Слънцето

Врящ океан под лед може да се крие в луна на Сатурн

Врящ океан под лед може да се крие в луна на Сатурн

Любопитно Преди 3 часа

"Не знаем за подобен случай“: 4000-годишно погребение озадачи археолози

"Не знаем за подобен случай“: 4000-годишно погребение озадачи археолози

Любопитно Преди 3 часа

Останки от това, което вероятно е било погребално угощение, са открити в 4000-годишна кана в Африка

Панагюрско златно съкровище копие

8 декември: Златното откритие, което пренаписва историята

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Ще спрат ли валежите? С какво време започва новата седмица

Ще спрат ли валежите? С какво време започва новата седмица

България Преди 3 часа

Максималните температури ще са между 7° и 12°, в София – около 8°

Две силни земетресения удариха Турция в рамките на минути

Две силни земетресения удариха Турция в рамките на минути

Свят Преди 11 часа

"Просто гледаха и мълчаха": Доброволци обвиняват полицията в бездействие по време на погромите

"Просто гледаха и мълчаха": Доброволци обвиняват полицията в бездействие по време на погромите

България Преди 11 часа

"Полицаите бяха тотално безразлични. Сякаш позволяваха да се руши без последствия": доброволци и млади лекари, помагали на пострадалите на протеста на 1 декември, разказват какво са видели по време на провокациите

