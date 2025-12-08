Кметът на "Люлин" на спешна среща за кризата с боклука

К метът на район "Люлин" Георги Тодоров ще присъства спешна среща в Столичната община заради ескалиращата криза с боклука, предаде NOVA.

Срещата има следните цели:

● да се изработи незабавен, реалистичен и гарантиран план за овладяване на кризата;

● да се осигури допълнителна техника, екипи и ресурс;

● да се състави и следва ясен график, който да сложи край на двумесечното “закърпване на положението”.

“Люлин" е най-големият район в България, над 200 000 жители, близо една пета от всички софиянци. Район, който генерира 80 тона отпадък дневно. Това е град в града. И когато подобен район остане без адекватно сметопочистване в продължение на месеци, това не е логистичен проблем. Това е удар по здравето и по достойнството на хората“, заяви кметът Георги Тодоров.

Резултатите от разговорите в Столична община ще бъдат обявени по-късно днес.

През октомври 2023 г. столицата се изправи пред подобна остра ситуация в районите „Люлин“ и „Красно село“. Тогава Столична община, под ръководството на кмета Васил Терзиев, отказа да подпише договор с единствения кандидат за сметосъбиране, позовавайки се на необосновано висока офертна цена от 420 лева на тон – сума, определена като „такса рекет“.В отговор на тази предизвикателна ситуация, Общината въведе временна организация за сметосъбирането, започвайки на 4 октомври. Услугата бе поета със собствени сили чрез Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО), като впоследствие бе включено и общинското дружество „Софекострой“ ЕАД. Заместник-кметът по екология Надежда Бобчева тогава заяви, че е постигнато 80% възстановяване на обслужването по график. С цел повишаване на капацитета, Столичният общински съвет гласува заем в размер на 9 милиона лева за „Софекострой“. Към усилията се присъединиха екипи и техника от други столични райони, както и от общини като Ботевград, Елин Пелин и Панагюрище. Беше инициирано и прокурорско разследване, в рамките на което бяха призовани на разпит заместник-кметът Бобчева и директорът на СПТО Николай Савов.

През годините София многократно е била изправена пред предизвикателства в управлението на отпадъците, свързани със затваряне на депа, протести на жители и спорове с концесионери.