"БлагоДара": Звезди и политици поздравиха DARA след победата на „Евровизия"

Лили Иванова, Мария Бакалова, Васил Найденов и Димитър Маринов бяха сред първите популярни личности, поздравили певицата за победата с "Bangaranga"

17 май 2026, 07:27
И сторическата победа на DARA на „Евровизия“ 2026 предизвика вълна от поздравления от популярни личности у нас. Часове след триумфа на българската певица с песента Bangaranga социалните мрежи бяха залети от послания на подкрепа и възхищение от музиканти, актьори и обществени фигури, които определиха успеха ѝ като гордост за България .Сред първите бяха Лили Иванова, Васил Найденов, Димитър Маринов, Мария Бакалова и други.

Васил Найденов публикува снимка на DARA със статуетката. "Дара печели Евровизия! Браво! 🎶🍀", написа той в профила си във Фейсбук (Facebook).

Сред първите популярни личности, които поздравиха DARA за историческата ѝ победа на „Евровизия“ 2026, беше и актрисата Мария Бакалова. В Instagram story тя сподели клип от изпълнението на българската певица и написа: „so so so proud ILY beautiful“/„Толкова, толкова, толкова съм горда. Обичам те, красавице.“, с което изрази възхищението и подкрепата си към триумфа на DARA на голямата сцена.

Източник: Мария Бакалова/Instagram

Писателят и носител на наградата „Букър“ за 2023 г. Георги Господинов написа: „БлагоДара“.

Сред поздравилите DARA беше и актьорът Димитър Маринов. В публикация в социалните мрежи той написа: „БАНГАРАНГА идва от ямайски жаргон и означава шум, суматоха, красив вид безредие. Тя притежава тази сурова, фонетична сила, която не се поддава на превод – усещаш я, преди да я разбереш. Като бунт – но щастлив. ДАРА! „Критикуват те само онези, които правят по-малко от теб.“ На добър час, Българко!“

Честита награда, България и честита "Бангаранга", България! Без думи съм, това е огромен фурор! Това сподели певицата Елизабет в ефира на NOVA след победата на DARA на конкурса "Евровизия".

Тя каза, че не е спала цяла нощ. И допълни, че през цялото време е усещала как DARA се доближава до първото място и накрая го е спечелиля. "Дара е сила и вдъхновение", каза още тя.

Eлизабет подчерта, че Дара е опровергала всички критики и всеки, който я е подценявал.

"Европа си има нова огромна звезда и това е DARA", каза още тя.

Президентът на Република България Илияна Йотова поздрави  Дараза за историческата ѝ победа на „Евровизия“, определяйки я като „триумф за България“. В своя публикация тя написа:

"Триумф за DARA / Darina Yotova! 
Триумф за България на Евровизия!
Поздравления за целия екип, който стои зад тази категорична победа, поздравления за Българска национална телевизия!
Благодарим за силните емоции и вдъхновението!
Eurovision Song Contest, welcome to #Bulgaria!"

„Българска победа с глобален резонанс“,  така е определен резултатът на DARA на Eurovision Song Contest в публикация, споделена от официалната фейсбук страница на премиерът Румен Радев. В съобщението той поздравява изпълнителката и екипите, свързани с участието на България.

В публикацията се посочва, че DARA е „пробила през всички сложни съображения и предубеждения на гласуването“ и е постигнала резултат, който представлява доказателство, че България може да побеждава.

В публикацията се отправят поздравления и към целия екип, допринесъл за участието и представянето на страната в конкурса.

В заключение се отбелязва, че България „очаква Европа и света на Евровизия 2027“

Днес един прекрасен и талантлив български екип спечели „Евровизия“ и изпълни очите ни със сълзи от радост и гордост, написа министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в официалния си фейсбук профил.

"Нека си повярваме и ще заемем достойното си място в Европа и света! Можем и заедно ще успеем", допълни вътрешният министър и благодари на Дара за вдъхновението. Вярвам, че най-доброто предстои, написа още Демерджиев.

Заместник министър-председателят Атанас Пеканов поздрави с публикация във Фейсбук  Дара за победата ѝ на "Евровизия". "Една прекрасна история за огромен талант, безмерни усилия и вяра в успеха, напук на критиките. Благодарим ти, Дара и всички замесени! България е номер едно", написа в профила си Пеканов.

Мария Илиева подкрепяше Дара с цялото си семейство през цялото време. В ефира на "Събуди се", след победата на българската песен "Бангаранга" тя сподели, че са прекарали нощта пред телевизора, за да видят триумфа на Дара.

 

"Цялото семейство още от самото начало бяхме сигурни, че Дара ще спечели това състезание. Усещахме го. Защото песента е много специфична и подходяща точно за този формат. От друга страна, Дара е много автентична. Тя има много искрена, много силна и ярка енергия. Бидейки най-истинската и най-естествената версия на себе си, тази автентичност всъщност говори много на публиката и все по-въздействащо присъства в почерка на всеки артист", сподели още Мария Илиева.

"Така че, Даре, браво, моя любимике! Супер си! Много се гордеем с теб! Това е абсолютно триумфално събитие за българската музикална сцена, а и за европейската, разбира се, защото сега вече ще сме домакини на това голямо състезание", допълни тя.

По отношение на негативните реакции Илиева каза: "За съжаление, нашето общество, може би заради отприщената агресия и анонимността в социалните мрежи, стана много крайно и безпощадно. Ние някак с времето спряхме да уважаваме успелите хора и да им показваме, че заслужават успехите си заради огромния труд, който полагат. Мисля, че една хубава поука е, че трябва да си даваме шанс, трябва да има повече любов и светлина помежду ни, трябва да сме малко по-добри. Авторитетите са такива именно защото не просто са надарени с талант, а защото са успели да го надградят, да се развият и с огромна отговорност и трудолюбие да постигнат успехите си".

"Аз се възхищавам на Дара за това, че тя не се предаде. Въпреки че е доста млада и все още е в началото на кариерата си, тя има още много да постига, преди да достигне своя връх. Но не се поддаде на тази злоба. Напротив – премисли всичко, преработи го и си каза: „Сега ще покажа колко съм трудолюбива и ще дам максимума от себе си. И този максимум беше възнаграден", каза Илиева.

Една от изпълнителките, които повярваха в успеха на Дара още от самото начало и я избраха по време на кастингите, беше Тони Димитрова. 

"Понеже аз съм от тези, които слушат всичко и четат всичко, някак си през годините за този конкурс винаги се е говорело, че е по-скоро геополитика, отколкото конкурс за песни. И затова беше много голяма изненада и огромна радост, защото наистина имаше съмнение. Ние сякаш си мислим, че на нас такова нещо не може да ни се случи. А ето - щастието е огромно. Опроверга се всичко онова, което си говорихме през годините – че при нас няма да стане. Ето, че може", сподели певицата.

"Дара е много талантлива. Има много страст в нейното изпълнение. Песента се хареса. Всичко е комплексно – представянето ѝ беше брилянтно. И двете вечери беше страхотна. Това е гордост", сподели още тя.

"Вече ни има на музикалната карта благодарение на Дара", каза още Тони Димитрова.

Голямата българска певица отправи и послание към Дара: "Пожелавам ѝ искрено големите сцени, да бъде силна, да обича това, което прави, и никога да не губи тази усмивка и вярата в себе си".

"Браво, DARA / Darina Yotova! Гордеем се с теб и успеха ти!", написа председателят на парламента Михаела Доцова във Фейсбук.

"Ти си пример за човек, който вярва в себе си и в таланта, вдъхновение, че усилената работа, вярата в мечтите и подготовка винаги дават резултат! Ти си вдъхновение за България и доказателство, че всеки българин с усилие и труд може да успее", добави Михаела Доцова.

Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева поздрави Дара за триумфа ѝ на тазгодишното 70-о юбилейно издание на песенния конкурс „Евровизия“. 

„Поздравявам Дара за победата ѝ в тазгодишния конкурс „Евровизия“ и всички изпълнители за това, че обединиха толкова много хора чрез силата на музиката. С нетърпение очаквам моята страна, България, да бъде домакин на следващото издание“, заяви в публикация в социалните мрежи Кристалина Георгиева.

Единственият българин, печелил "Златната топка" във футбола, поздрави единствената българка, триумфирала в "Евровизия".

Христо Стоичков изрази гордостта си с думите: "DARA над всички! България над всички! Цял свят пее Бангаранга!!!"

Припомняме, че 27-годишната певица се справи впечатляващо с напрежението на финала. Тя спечели както зрителския вот с 312 точки, така и подкрепата на международното жури, от което получи 204 точки. 

Така Дара събра 516 точки, а България отбеляза триумфално завръщане на сцената на „Евровизия“, където за последно участва през 2022 година. На второ място е Израел с 343 точки, Румъния - на трето. Това е първата победа за страната ни в историята на конкурса и по регламент ще България ще бъде домакин на следващото издание на „Евровизия“ догодина. 

