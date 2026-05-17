Свят

Естония: Цените на оръжията в Европа скочиха с до 60% за две години

Рязкото поскъпване на оръжията и военната техника усложнява плановете на НАТО за увеличаване на отбранителните разходи, каза Хано Певкур

17 май 2026, 08:39
Източник: iStock/Getty Images

Е вропейските държави отчитат значително поскъпване на военната техника и отбранителните доставки, като при някои продукти цените са се увеличили с над 50 процента през последните две години на фона на растящите разходи за отбрана в НАТО. Това заяви естонският министър на отбраната Хано Певкур по време на конференцията по сигурността „Ленарт Мери“ в Талин, цитиран от Ройтерс.

„Цените се покачват“, каза Певкур, като отбеляза, че при част от оборудването, закупено преди две години, новите поръчки за същите артикули вече са с между 50 и 60 процента по-скъпи.

По думите му рязкото поскъпване на оръжията и военната техника усложнява плановете на НАТО за увеличаване на отбранителните разходи в момент, в който европейските държави са под натиск бързо да засилят военния си капацитет и едновременно с това да поемат по-голяма част от подкрепата за Украйна.

Певкур определи ситуацията като проблем тип „кокошката или яйцето“, тъй като европейската отбранителна индустрия се колебае да разширява производството без дългосрочни договори и гаранции от правителствата.

Дилемата на Европа в областта на отбраната

„Ако индустрията не разбере, че на пазара ще има много пари, тогава вече сте закъснели“, заяви естонският министър.

Според него Европа няма време да отлага засилването на военната си готовност до края на десетилетието. „Най-добрият момент за Русия да „побутне“ НАТО може да бъде още тази или следващата година“, предупреди Певкур.

Той подчерта, че високите разходи за отбрана ще трябва да се запазят в дългосрочен план.

Източник: БТА, Бойчо Попов    
поскъпване на военна техника отбранителни разходи НАТО Европейска отбрана Хано Певкур военен капацитет отбранителна индустрия подкрепа за Украйна военна готовност Русия
