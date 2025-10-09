България

Все повече българи са с намалена пенсия

Новите пенсионери трудно изпълняват изискванията за стаж и възраст

9 октомври 2025, 11:31
Все повече българи са с намалена пенсия
Източник: iStock

54 677 българи получават намалена пенсия, защото са предпочели да се пенсионират до една година предсрочно. Това показва нова статистика на Националния осигурителен институт за пенсиите към 30 юни 2025 г, съобщи pariteni.bg.

Според чл. 68а на Кодекса за социално осигуряване човек може да се пенсионира до една година по-рано от изискуемата възраст, ако вече е събрал необходимия стаж. В този случай обаче пенсията се изплаща в намален размер пожизнено, като за всеки недостигащ месец до навършването на възрастта се отнемат 0,4%.

Това е популярна възможност сред новите пенсионери и броят на използващите я расте. За първите шест месеца на тази година по тази линия са се пенсионирали 3974 души. Спрямо миналата година броят им е нараснал с близо 10% (тогава за полугодието са били 3623 души), пише Сега.

6362 души пък са чакали чак до 67-годишна възраст, за да се пенсионират, защото нямат достатъчно стаж. Това е чл. 68, ал. 3 на КСО - единственият, по който се изисква действителен, а не осигурителен стаж при достъпа до пенсия. Изискването е той да е поне 15 г.

С промени в закона се разшири кръгът от хора, които могат да си купят стаж за пенсия. 

Репресираните например могат да си откупят до 3 г. Тук се наблюдава намаление спрямо същия период на 2024 г., когато използвалите този текст от КСО са били 6517 души.

Общо 10 336 души са се пенсионирали през първата половина на годината с неизпълнени условия за пенсиониране, които за тази година са 62 г. 4 м. възраст за жените и 64 г. 8 м. за мъжете при 36 г. 8 м. стаж за жените и 39 г. 8 м. за мъжете. Това обаче са само хората, които се пенсионират с лични пенсии за осигурителен стаж и възраст, а хиляди други използват други видове пенсии като социални и инвалидни, за да получават предсрочно пенсия.

На този фон хората с новоотпуснати пенсии при пълни условия за стаж и възраст (чл. 68, ал. 1 и 2) бледнеят - 12 370 души, въпреки че това би следвало да е най-универсалният начин за пенсиониране.

Източник: pariteni.bg    
