Самолет "Спартан" транспортира черен дроб за 34-годишен пациент в София

С амолет "Спартан" транспортира черен дроб за 34-годишна жена в София. Това съобщиха от Изпълнителната Агенция "Медицински надзор".

На 06.04.2026 г. в МБАЛ „Тота Венкова“ – Габрово е идентифициран потенциален донор на 74-годишна възраст, който е транспортиран до МОБАЛ „д-р Стефан Черкезов“ – Велико Търново с цел извършване на доказване на мозъчната смърт и последващо кондициониране, осъществени от регионалния координатор д-р Сибила Маринова и нейния екип.

Вдигнаха "Спартан" заради възникнала донорска ситуация (СНИМКИ)

Д-р Радослав Костадинов и екип от Военномедицинска академия – София експлантираха черния дроб, като за навременното транспортиране на органа беше организиран полет с екипаж на самолет „Спартан“ 073 с командир капитан Георги Пъшев, помощник-командир майор Жасмина Христова и борден инженер капитан Митко Гергов.

Успешно приключи поредната чернодробна трансплантация във ВМА

Във Военномедицинска академия – София проф. д-р Никола Владов и неговият екип – проф. д-р Васил Михайлов и проф. д-р Ивелин Такоров – извършиха чернодробната трансплантация, благодарение на която 34-годишен пациент получи шанс за нов живот и бъдеще.

Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ изразяват своята дълбока признателност към близките на донора за проявената човечност и сила да дарят живот в момент на болка и скръб, превръщайки личната загуба в надежда за друг човек, както и искрена благодарност към всички медицински специалисти, авиационния екипаж и всички участници в процеса. Благодарение на тяхната всеотдайност, професионализъм и отлична координация надеждата се превръща в шанс за живот.