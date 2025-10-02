България

Извънредна прогноза - нивата на някои реки може да се покачат с 5-6 метра

Очакванията са за покачване с до цели 5-6 метра, ако прогнозираните валежи от 60 до 70 литра на квадратен метър се осъществят до 23:00 ч. на 3 октомври

2 октомври 2025, 14:33
Извънредна прогноза - нивата на някои реки може да се покачат с 5-6 метра
Източник: Thinkstock/Guliver

Н ационалната хидрологична прогноза алармира за потенциално драстично повишение на нивата на реките в обширни части на Западна и Южна България.

Очакванията са за покачване с до цели 5-6 метра, ако прогнозираните валежи от 60 до 70 литра на квадратен метър се осъществят до 23:00 ч. на 3 октомври

2025 г., предаде Агенция "Фокус".

Според информация от Meteo Balkans, визуализацията, базирана на метеорологичния модел SPM, показва значителни и потенциално опасни повишения на водните нива. Въпреки че покачването се очаква да бъде плавно, на места то може да достигне и дори да надхвърли 5 метра.

От Meteo Balkans подчертават, че нивата на реките зависят силно от тяхната геоложка структура, релеф и местоположение, като представената карта дава осреднен вариант.

Прогнозата е с информативен характер и призовава гражданите да не изпадат в паника и напрежение,

но същевременно да бъдат информирани и подготвени за евентуални промени в обстановката.

По темата

Източник: Агенция "Фокус"    
Последвайте ни
Представители на пет министерства се събраха на спешна среща заради лошото време

Представители на пет министерства се събраха на спешна среща заради лошото време

Лекарство срещу стареене от Великденския остров промени медицината завинаги

Лекарство срещу стареене от Великденския остров промени медицината завинаги

Извънредна прогноза - нивата на някои реки може да се покачат с 5-6 метра

Извънредна прогноза - нивата на някои реки може да се покачат с 5-6 метра

Опит за убийство в Москва: Отровен ли е Башар Асад?

Опит за убийство в Москва: Отровен ли е Башар Асад?

Как ще се изчислява такса смет от Нова година

Как ще се изчислява такса смет от Нова година

pariteni.bg
Радикално нова батерия за EV увеличава пробега с 50%

Радикално нова батерия за EV увеличава пробега с 50%

carmarket.bg
Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи
Ексклузивно

Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи

Преди 8 часа
Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа
Ексклузивно

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Преди 5 часа
Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени
Ексклузивно

Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени

Преди 5 часа
Спират топлоподаването в целия столичен квартал
Ексклузивно

Спират топлоподаването в целия столичен квартал "Дружба 2" от днес

Преди 8 часа

Виц на деня

– Мамо, какво е компромис? – Когато тате реши, че е прав, а аз му разреша да мисли така.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

3-годишно дете изчезна, откриха го на половин километър от дома му

3-годишно дете изчезна, откриха го на половин километър от дома му

България Преди 32 минути

Момиченцето е най-малкото от седем деца в семейството

Шоу от класа с Йорданка Христова, Христо Стоичков и Маги Халваджиян тази неделя в “Пееш или лъжеш”

Шоу от класа с Йорданка Христова, Христо Стоичков и Маги Халваджиян тази неделя в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 32 минути

Ще бъде ли подведена естрадната легенда?

Макрон: Руската тайна армия се шири в Европа

Макрон: Руската тайна армия се шири в Европа

Свят Преди 41 минути

Това заяви френският президент Еманюел Макрон в интервю за германския вестник "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг"

Жестока катастрофа в Луковитско, двама загинали

Жестока катастрофа в Луковитско, двама загинали

България Преди 52 минути

Движението се регулира на място от полиция

Електрозахранването в АЕЦ "Чернобил" е възстановено

Електрозахранването в АЕЦ "Чернобил" е възстановено

Свят Преди 54 минути

Според Киев удари с руски дронове са причинили прекъсването

.

Учени за първи път създадоха ембриони от ДНК на човешка кожа

Любопитно Преди 1 час

Техниката би могла да преодолее безплодието, дължащо се на старост или заболяване, като използва почти всяка клетка в тялото като отправна точка за живот

Италианска полиция иззе 21 фалшиви творби на Салвадор Дали

Италианска полиция иззе 21 фалшиви творби на Салвадор Дали

Свят Преди 1 час

„Виждаме значително присъствие на фалшификати на пазара, особено в съвременното изкуство“

Желязков в Копенхаген: България успешно пази европейските граници

Желязков в Копенхаген: България успешно пази европейските граници

България Преди 1 час

Премиерът акцентира специално върху усилията за противодействие на каналджиите

Захари Бахаров и Александра Лашкова с главни роли в новия италиански филм на Антонио Пису „БЪЛГАРИЯ AMORE MIO”

Захари Бахаров и Александра Лашкова с главни роли в новия италиански филм на Антонио Пису „БЪЛГАРИЯ AMORE MIO”

Любопитно Преди 1 час

Лентата тръгва по кината в цяла България на 17 октомври

Скандал в НС след като ПАСЕ спря мониторинга на България

Скандал в НС след като ПАСЕ спря мониторинга на България

България Преди 1 час

В пленарна зала започна и спор за това кой е допринесъл повече за отпадането на наблюдението над страната ни

Ужасяващи разкрития: От затвора лидер на култ подтиквал стотици към смъртен ритуал

Ужасяващи разкрития: От затвора лидер на култ подтиквал стотици към смъртен ритуал

Свят Преди 1 час

През 2023 г. в гората Шакахола, Малинди, бяха открити над 450 гроба на членове на забранените „Good News International Ministries“ на Макензи

.

Зов за помощ: Граничен полицай се нуждае спешно от средства за лечение

България Преди 1 час

Мариян е диагностициран с рак на кардия в областта между стомаха и хранопровода

Между ЕС и Русия - ключови избори в Чехия

Между ЕС и Русия - ключови избори в Чехия

Свят Преди 1 час

Социолозите прогнозират, че предстоящите парламентарните избори ще бъдат спечелени от партията на милиардера Андрей Бабиш

20 години по-късно: Преразглеждат смъртта на журналиста Хънтър Томпсън

20 години по-късно: Преразглеждат смъртта на журналиста Хънтър Томпсън

Свят Преди 1 час

Томпсън почина на 67-годишна възраст в дома си в Уди Крийк, Колорадо – малко градче северно от Аспен, през февруари 2005 г.

Депутатите актуализираха бюджета заради водната криза в Плевен

Депутатите актуализираха бюджета заради водната криза в Плевен

България Преди 1 час

С измененията се променя списъкът на включените за община Плевен приоритетни проекти по Закона за държавния бюджет

Експерт: Как да изберем правилното олио за готвене

Експерт: Как да изберем правилното олио за готвене

Любопитно Преди 1 час

Не всички мазнини действат по един и същ начин в тялото – някои повишават холестерола, докато други помагат за неговото намаляване

Всичко от днес

От мрежата

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg
1

Хванаха огромна есетра в Черно море, върнаха я

sinoptik.bg
1

Внимание! Зима в планината

sinoptik.bg

Какво се случва, ако правите това по 20 минути, 3 пъти седмично?

Edna.bg

Джордж Клуни призна: Чувствам се като глупак до Амал!

Edna.bg

БФС обяви програмата за мачовете с Испания и Турция

Gong.bg

Щутгарт отвърна саркастично на шеф на Байерн за трансфера на Волтемаде в Нюкасъл

Gong.bg

Представители на пет министерства - на спешна среща заради лошото време

Nova.bg

Срина се системата за проверка на глоби в КАТ

Nova.bg