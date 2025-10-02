Извънредна прогноза - нивата на някои реки може да се покачат с 5-6 метра

Н ационалната хидрологична прогноза алармира за потенциално драстично повишение на нивата на реките в обширни части на Западна и Южна България.

Очакванията са за покачване с до цели 5-6 метра, ако прогнозираните валежи от 60 до 70 литра на квадратен метър се осъществят до 23:00 ч. на 3 октомври

2025 г., предаде Агенция "Фокус".

Според информация от Meteo Balkans, визуализацията, базирана на метеорологичния модел SPM, показва значителни и потенциално опасни повишения на водните нива. Въпреки че покачването се очаква да бъде плавно, на места то може да достигне и дори да надхвърли 5 метра.

От Meteo Balkans подчертават, че нивата на реките зависят силно от тяхната геоложка структура, релеф и местоположение, като представената карта дава осреднен вариант.

Прогнозата е с информативен характер и призовава гражданите да не изпадат в паника и напрежение,

но същевременно да бъдат информирани и подготвени за евентуални промени в обстановката.