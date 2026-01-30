Двойка съди клиника след раждането на "небяло" чуждо дете

С емейство от Флорида твърди, че грешка във фертилна клиника е довела до раждането на „дете с небял произход“, което не е биологично свързано с тях, според съдебен иск, предаде New York Post.

Тифани Скор и Стивън Милс твърдят, че фертилната клиника IVF Life, Inc. в Орландо и нейният ръководител по репродуктивна ендокринология, д-р Милтън МакНикол, са имплантирали ембрион на друг пациент в матката на Скор през април 2025 г., съобщи „Орландо Сентинел“ в четвъртък, 29 януари.

След объркване на ембриони: Двойка бе принудена да върне децата си

През 2020 г. Скор и Милс съхраняват три жизнеспособни ембриона в клиниката – която се гордее със своите „модерни грижи за фертилитет“ и „авангардни технологии“ – за ин витро оплождане, процес, който създава ембриони и ги съхранява до настъпване на бременност.

Пет години по-късно, след имплантиране на ембрион, двойката ражда „красиво, здраво момиченце“ на 11 декември 2025 г., според съдебния иск, подаден на 22 януари в Окръжния съд на Ориндж Каунти и получен от Law & Crime.

Жена роди чуждо дете след грешка при инвитро процедура

Новите родители твърдят, че веднага след раждането са разбрали, че нещо не е наред, тъй като те са бели, а бебето „е проявявало физически черти на дете от небял расов произход“, се казва в съдебния иск.

По-късно генетични тестове потвърждават, че бебето „няма генетична връзка“ с нито един от родителите.

Florida couple sues fertility clinic after alleged embryo mix-up results in birth of ‘non-Caucasian child’ not biologically theirs https://t.co/nRMSI3vaNp pic.twitter.com/8USb3CMd1N — New York Post (@nypost) January 30, 2026

Адвокатът на Скор и Милс, Джон Скарола, заяви, че е изпратил писмо до клиниката от името на двойката на 5 януари, настоявайки тя да събере бебето „с нейните генетични родители“ и да обясни какво се е случило с ембрионите на неговите клиенти.

Освен опустошителната грешка, те също така се опасяват, че техният ембрион може да е даден на друго семейство и то да отглежда тяхното дете.

Две семейства с иск за 12 млн. евро за разменени бебета

В съдебния иск се посочва, че двойката е формирала „изключително силна емоционална връзка“ с бебето по време на бременността, която продължава да расте, като детето остава под техните грижи, съобщи Law & Crime.

Въпреки че са готови да отгледат детето сами, двойката чувства правно и морално задължение да събере бебето с нейните генетични родители и да им го предаде, ако те желаят.

„Те са се влюбили в това дете“, каза Скарола пред „Орландо Сентинел“.

„Биха били щастливи да знаят, че могат да отгледат това дете. Но тяхното притеснение е, че това е детето на някой друг и някой може да се появи по всяко време, да претендира за бебето и да им го отнеме.“

Съдебният иск цели спешни съдебни действия, за да принуди клиниката да уведоми всички засегнати пациенти, да плати за масово генетично тестване и да разкрие дали други семейства може да са били засегнати от грешката с ембрионите.

Д-р МакНикол е получил медицинската си степен от Медицинския факултет на Университета Лома Линда през 2004 г. и е хвален от пациенти и колеги за своя нежен подход към болните и клинична експертиза, според Issuewire.com.

Считан за един от най-известните специалисти по фертилитет в Орландо, той е натрупал множество отличия през годините, включително шест награди „Избор на пациента“, четири признания за „Състрадателен лекар“ и класиране сред топ 10 лекари във Флорида през 2014 г.

В сряда се проведе спешно изслушване пред съдия Маргарет Шрайбер, където Скарола твърдеше, че грешката с ембрионите може да е станала през 2020 г. или по време на имплантацията през 2025 г. и поиска пет години генетични тестове, платени от клиниката, съобщи „Орландо Сентинел“.

Скарола разкритикува клиниката за „ужасяващата грешка“ и заяви, че е късмет, че проблемът е „много рядък“, като същевременно призна, че случаят е труден, тъй като няма ясен прецедент.

„Няма много закони във Флорида, които да ви помогнат да постигнете решение, което да даде отговорите, които ищците по това дело търсят, и защитата, която ответниците искат да осигурят за своите клиенти“, каза Шрайбер, според изданието.

В известие на уебсайта си, което вече е изтрито, клиниката заяви, че „активно сътрудничи на разследване, за да подкрепи един от своите пациенти при определянето на източника на грешка, довела до раждането на дете, което не е генетично свързано с тях“.