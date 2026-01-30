Урсула фон дер Лайен покани Кристалина Георгиева на ключов семинар

П редседателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен покани управляващия директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева на предстоящия семинар на колегиума на членовете на Комисията, посветен на европейската програма за конкурентоспособност, който ще се проведе на 4 февруари 2026 г. Това съобщиха от пресцентъра на ЕК.

Семинарът ще предостави възможност за стратегическа дискусия за укрепването на конкурентната позиция на ЕС в бързо променящия се глобален контекст. Тази дискусия ще допринесе за подготовката за неформалната среща на лидерите от ЕС на 12 февруари 2026 г., посветена на укрепването на единния пазар в новия геоикономически контекст, в която ще участва и председателят Фон дер Лайен.