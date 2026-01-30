Свят

Урсула фон дер Лайен покани Кристалина Георгиева на ключов семинар

Семинарът ще предостави възможност за стратегическа дискусия за укрепването на конкурентната позиция на ЕС

30 януари 2026, 15:06
Урсула фон дер Лайен покани Кристалина Георгиева на ключов семинар
Източник: БГНЕС

П редседателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен покани управляващия директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева на предстоящия семинар на колегиума на членовете на Комисията, посветен на европейската програма за конкурентоспособност, който ще се проведе на 4 февруари 2026 г.  Това съобщиха от пресцентъра на ЕК.

Стартира конференция на високо равнище за влизането ни в еврозоната

Семинарът ще предостави възможност за стратегическа дискусия за укрепването на конкурентната позиция на ЕС в бързо променящия се глобален контекст. Тази дискусия ще допринесе за подготовката за неформалната среща на лидерите от ЕС на 12 февруари 2026 г., посветена на укрепването на единния пазар в новия геоикономически контекст, в която ще участва и председателят Фон дер Лайен.

Европейска комисия Урсула фон дер Лайен Кристалина Георгиева МВФ Конкурентоспособност на ЕС Единен пазар Семинар ЕС лидери Геоикономически контекст 2026 година
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

