България

ЕК прекрати процедурата срещу България за качеството на въздуха

България постигна съответствие по SO2 след години на нарушения

30 януари 2026, 14:54
ЕК прекрати процедурата срещу България за качеството на въздуха
Източник: iStock/Getty Images

Е вропейската комисия прекрати производство за установяване на нарушение срещу България във връзка с качеството на въздуха. Това става, след като България предприе мерки във връзка с превишаването на пределно допустимите стойности за серен диоксид (SO2), определени в Директивата за качеството на въздуха (INFR (2009) 2135). 

От комисията припомнят, че делото беше образувано през 2009 г. с цел България да намали нивата в атмосферния въздух на серен диоксид - замърсител от промишлени инсталации, който може да причини дихателни проблеми и да влоши сърдечносъдовите заболявания. 

ЕС осъди България за качеството на въздухa

През юли 2019 г. ЕК предяви иск срещу България пред Съда на ЕС. Решението на Съда от 12 май 2022 г. потвърди, че пределно допустимите стойности за SO2 в югоизточния район са били системно превишавани в продължение на няколко години след присъединяването на България към ЕС и че България не е предприела подходящи мерки, за да бъде периодът на превишаване възможно най-кратък. 

След решението на Съда от 2022 г. българските органи предприеха мерки за намаляване на емисиите в югоизточната зона, където се намират четирите най-големи топлоелектрически централи в България. През януари 2023 г. България прие и изменения в националното законодателство, за да се предвиди предаване на данни в реално време. 

След решението на Съда на ЕС българските органи приеха и други превантивни мерки – като засилен контрол и инструкции за намаляване на емисиите в случай на регистрирани превишения и неблагоприятни метеорологични условия. 

България иска Съда на ЕС да отхвърли иск за серния диоксид в Гълъбово

Проверените данни за качеството на въздуха, докладвани от България, показват, че страната е постигнала съответствие с дневните и почасовите пределно допустими стойности на SO2 в продължение на три последователни години — 2022 г., 2023 г. и 2024 г. 

Този резултат, заедно с мерките, предприети за постигането му, водят ЕК до заключението, че България е адресирала по подходящ начин опасенията, установени от Съда на ЕС през май 2022 г. 

Вижте в нашата галерия: Ето това е да спиш на чист въздух

Ето това е да спиш на чист въздух
9 снимки
швейцария нула звезди хотел легло планина чист въздух алпи
швейцария нула звезди хотел легло планина чист въздух алпи
швейцария нула звезди хотел легло планина чист въздух алпи
швейцария нула звезди хотел легло планина чист въздух алпи
Източник: БГНЕС    
Европейска комисия Качество на въздуха Серен диоксид Нарушение срещу България Съд на ЕС Емисии Топлоелектрически централи Национално законодателство Превантивни мерки Съответствие
Последвайте ни

По темата

Пето

Пето "да": И Силвия Къдрева прие да стане служебен премиер

Романтичен жест зад кадър: Марго Роби изненада Джейкъб Елорди със символичен пръстен

Романтичен жест зад кадър: Марго Роби изненада Джейкъб Елорди със символичен пръстен

Андрей Гюров, Димитър Главчев, Мария Филипова, Маргарита Николова и Силвия Къдрева: Кой ще е новият служебен премиер и какво знаем за всеки от тях?

Андрей Гюров, Димитър Главчев, Мария Филипова, Маргарита Николова и Силвия Къдрева: Кой ще е новият служебен премиер и какво знаем за всеки от тях?

Newsweek: Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета

Newsweek: Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета

Връщат на хората парите за саниране

Връщат на хората парите за саниране

pariteni.bg
Alibaba има пръст в този SUV, който завива като мотокар и има душкабина

Alibaba има пръст в този SUV, който завива като мотокар и има душкабина

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 4 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 4 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 4 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Урсула фон дер Лайен покани Кристалина Георгиева на ключов семинар

Урсула фон дер Лайен покани Кристалина Георгиева на ключов семинар

Свят Преди 12 минути

Семинарът ще предостави възможност за стратегическа дискусия за укрепването на конкурентната позиция на ЕС

Срещу 8000 евро: Съдът пусна на свобода шофьора, причинил фаталната катастрофа край Телиш

Срещу 8000 евро: Съдът пусна на свобода шофьора, причинил фаталната катастрофа край Телиш

България Преди 15 минути

Прокуратурата настояваше Димитров да остане в ареста, защото може да се укрие или да извърши ново престъпление

Рейтингът на одобрение на Тръмп достигна ново ниско ниво

Рейтингът на одобрение на Тръмп достигна ново ниско ниво

Свят Преди 44 минути

Президентът заяви, че това са фалшиви проучвания и че САЩ има "най-великата икономика в историята на нашата страна"

AI блог изпрати туристи на горещи извори, които не съществуват

AI блог изпрати туристи на горещи извори, които не съществуват

Свят Преди 1 час

Според Ан Харди, професор по туризъм, емпирични изследвания в туризма показват, че „90% от маршрутите, генерирани от AI, съдържат грешки.“

Опитни телевизионни експерти поемат ръководството на дирекция „Програма“ в Нова Броудкастинг Груп

Опитни телевизионни експерти поемат ръководството на дирекция „Програма“ в Нова Броудкастинг Груп

Любопитно Преди 1 час

Новото структурно разпределение влиза в сила от 1-ви февруари

<p>Протест в &quot;Елените&quot;:&nbsp;Близо 4 месеца след наводнението още няма ток и вода</p>

Собствениците на имоти в "Елените" на протест: Настояват за възстановяване на електричеството и водоподаването

България Преди 1 час

Желанието на жителите също е и да бъде почистено

Снежен леопард раздра лицето на скиор в Китай (ВИДЕО)

Снежен леопард раздра лицето на скиор в Китай (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Мъжът е забелязал снежния леопард, излязъл от автомобила си и се приближил, за да направи снимки

Как ще се променят зоните за паркиране в София

Как ще се променят зоните за паркиране в София

България Преди 2 часа

Столичният кмет Васил Терзиев отбеляза, че промените няма да бъдат реализирани веднага

САЩ и Русия са на прага на ядрена надпревара

САЩ и Русия са на прага на ядрена надпревара

Свят Преди 2 часа

Договорът "Нов СТАРТ" е на път да изтече на 5 февруари и без него няма да има ограничения върху арсеналите от далекобойни ядрени оръжия

<p>Човечеството се завръща към Луната след половин век мълчание</p>

Артемида II: Човечеството се завръща на Луната след половин век

Свят Преди 2 часа

На 6 февруари екипажът на Артемида II ще се отправи към Луната в първата експедиция от 1972 г.

Митов: Това са глупости, изборите не зависят от МВР

Митов: Това са глупости, изборите не зависят от МВР

България Преди 3 часа

Той обясни, че работата на МВР е да реагира на сигнали и когато след сигнал констатира престъпление, го придвижва

Дантела, бордо и Холивуд: Сидни Суини представи новата си марка бельо с дръзка фотосесия

Дантела, бордо и Холивуд: Сидни Суини представи новата си марка бельо с дръзка фотосесия

Любопитно Преди 3 часа

На кадрите Суини позира по улиците на града, облечена единствено в дантелено бельо в наситен бордо цвят

„Нито за 5 минути без охрана“: Как НСО пази президента, премиера и шефа на парламента

„Нито за 5 минути без охрана“: Как НСО пази президента, премиера и шефа на парламента

България Преди 3 часа

В "Телеграфно подкастът" полк. Красимир Лалев от НСО подчерта, че охраната е трудоемък и всеобхватен процес, който изисква непрекъснатост и защита на живота и здравето на охраняваните лица

<p>Зеленски: Няма компромис по ключов въпрос&nbsp;</p>

Зеленски: Няма компромис по ключов въпрос с Русия

Свят Преди 3 часа

"До този момент не успяхме да намерим компромис по териториалния въпрос", заяви президентът на Украйна

ДСБ: Нотариалната заверка при прехвърляне на МПС е измислена административна тежест

ДСБ: Нотариалната заверка при прехвърляне на МПС е измислена административна тежест

България Преди 3 часа

Орбан с остри думи срещу Украйна

Орбан с остри думи срещу Украйна

Свят Преди 3 часа

Орбан припомни, че на последната среща на високо равнище на ЕС в Брюксел той е получил документ, предлагащ Украйна да бъде приета в съюза до 2027 г., което да ѝ позволи да получи достъп до средствата от бюджета на ЕС за 2028-2034 г. „Тези пари ще бъдат взети от централноевропейците“, предупреди той

Всичко от днес

От мрежата

Колко породи кучета има в света?

dogsandcats.bg

4 породи котки с лоша репутация

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg
1

Как се променя зимата в България

sinoptik.bg

Марго Роби и Джейкъб Елордe запалиха страстите на фотосесията за „Брулени хълмове“ в Лос Анджелис

Edna.bg

Най-популярният певец на Малта AIDAN ще пее на финала на българската “Евровизия”

Edna.bg

Дадоха специална награда на млад рефер, той дари парите за благотворителност

Gong.bg

Левски подписа договор със сина на Бабангида

Gong.bg

Ръководството на Сметната палата - на консултации при президента

Nova.bg

Най-големите сайтове за пиратско съдържание у нас - свалени след мащабна международна акция, има задържани

Nova.bg