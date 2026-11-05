Конфискуваха 3000 тарантули, скрити в куфари на летище

П ри необичаен опит за контрабанда, властите в Перу са конфискували 3000 тарантули, открити скрити в багаж на международно летище Хорхе Чавес в Лима. Инцидентът представлява значителен удар срещу незаконната търговия с диви животни в региона, която често е свързана с експлоатация на уязвими видове и нарушаване на екосистемите.

Според репортаж на Al Jazeera, огромното количество паякообразни е било открито в куфарите на двама германски и един полски гражданин. Тримата са се подготвяли да се качат на полет с крайна дестинация Германия, като са се опитали да пренесат животинките през граница без необходимите документи и разрешителни.

Един от заподозрените може да е известен изследовател на тарантули, съобщиха от перуанската служба за защита на дивата природа. Откритите в багажа им паяци включват както яйца и млади екземпляри, така и напълно пораснали видове.

„Контрабандистите са направили щателен подбор, за да се сдобият с различни видове, включително и такива, които все още не са описани от науката“, заяви служителката на SERFOR Кора Суарес, добавяйки, че паяците произхождат от различни региони на Перу.

Сред конфискуваните екземпляри е и Pamphobeteus antinous — една от най-големите тарантули в Южна Америка, класифицирана като застрашен вид и защитена от закона в Перу.

От SERFOR посочиха, че един от заподозрените може да е известен изследовател на тарантули.

„Паяците, някои от които са ценени заради ярките си цветове, вероятно са били обект на контрабанда за колекционери, за научни цели или за търговия с екзотични домашни любимци“, добавиха от агенцията.

Нерегламентираният трафик на диви животни в Перу се наказва със затвор от три до пет години, като при защитените видове присъдата достига до седем години. Разкритието е станало възможно благодарение на анонимен сигнал, който е накарал летищните власти и служителите по сигурността да предприемат щателна проверка на багажа на заподозрените. При претърсването е установено, че тарантулите са били укрити сред личните им вещи, вероятно в импровизирани контейнери, за да се избегне откриването им.

Често крайната цел на подобни пратки са черните пазари за колекционери в Европа и други части на света, където редките и екзотични животни могат да бъдат продадени на високи цени, обясняват експерти.

Властите продължават разследването, за да установят дали задържаните лица са част от по-голяма престъпна организация, занимаваща се с трафик на диви животни. Конфискуваните тарантули ще бъдат предадени на специализирани центрове за диви животни, където ще получат необходимите грижи и ще бъдат върнати в естествената им среда, ако е възможно.