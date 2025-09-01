България

ГДБОП: Има увеличение на киберпрестъпленията, извършени с помощта на ИИ

Как да се предпазим онлайн? Съвети от шефа на киберсигурността в ГДБОП

1 септември 2025, 07:18
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Почина големият поет и преводач Кирил Кадийски

Почина големият поет и преводач Кирил Кадийски
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Президентът Радев изкачи Черни връх за 130 години туризъм у нас (СНИМКИ)

Президентът Радев изкачи Черни връх за 130 години туризъм у нас (СНИМКИ)
На прага на есента: Какво време ни очаква през септември

На прага на есента: Какво време ни очаква през септември
Спекулациите около изграждането на нови военни заводи у нас – Тодор Тагарев ги определи като

Спекулациите около изграждането на нови военни заводи у нас – Тодор Тагарев ги определи като "руска пропаганда"
Скариди в Дунав озадачиха рибари и учени

Скариди в Дунав озадачиха рибари и учени
Буря опустоши Кюстендил за секунди: Десетки изкоренени дървета и повредени автомобили

Буря опустоши Кюстендил за секунди: Десетки изкоренени дървета и повредени автомобили

Н аблюдаваме трайно и постепенно увеличение на киберпрестъпленията. В тази връзка се повишава и процентът на престъпленията, извършени с помощта на изкуствен интелект (ИИ). В момента той помага на измамниците да автоматизират част от процесите при извършването на престъпленията. Това каза в интервю за БТА старши комисар Владимир Димитров, директор на дирекция „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП). Той даде за пример създаването на фалшиви видеоматериали с известна личност, които да подведат жертвата да инвестира своите средства.

* Видеото е архивно!

Преди дни от „Киберпрестъпност“ предупредиха за фалшиви профили и сайтове, дублиращи промоции на истински фирми.

НЗОК предупреждава: Опитите за измама от името на институцията продължават

  • Инвестиционни измами

Най-често ИИ се прилага при този тип измами. Ежедневно в „Киберпрестъпност“ постъпват такива сигнали. При тях жертвата е заблудена да инвестира своите средства в някаква платформа, след като е видяла видеоклип или друг материал, създаден с изкуствен интелект, посочи старши комисар Димитров. Той допълни, че обикновено се използва образът на известна личност – политик, бизнесмен, лекар или журналист.

Имаме жертви, които са загубили по няколкостотин хиляди лева – 100-200 хиляди. В някои случаи хората са теглили заеми или са продавали имоти, за да инвестират в подобни платформи, каза още Димитров.

Източник: Thinkstock/Getty Images
  • Престъпления, включващи сексуално съдържание с деца, създадено с изкуствен интелект

В Дирекция „Киберпрестъпност“ има специализиран сектор, който противодейства на незаконното разпространение на материали с детска сексуална експлоатация в интернет. Колегите ежедневно работят със специализиран софтуер, който установява български IP-адреси, разпространяващи такива материали. Засега процентът на случаите, при които е използван изкуствен интелект, е малък – около 1–2%. Но този процент постепенно расте, посочи старши комисар Димитров.

Милиарди рубли загуби от киберпрестъпления в Русия

  • Каква е схемата на престъпниците, международни разследвания и престъпни групи в България

Димитров обясни, че подобни организирани престъпни групи от началото на тази година няма разбити в България. Това е така, защото често жертвите са в една държава, измамниците – в друга, средствата – в трета, а финансовите „мулета“, които откриват банковите сметки, са в четвърта. Това съществено затруднява не само нашата дейност, но и тази на всички полицейски структури, обясни той.

Организираните групи са най-вече ситуирани в азиатски или северноафрикански държави. Често става въпрос за колцентрове, в които работят десетки или стотици хора, насочващи усилията си към жертвите. Обикновено измамата започва със социална мрежа или реклама в интернет, обещаваща висока доходност. Жертвите инвестират месеци наред, докато накрая загубят парите си. Колцентровете, които таргетират българи, обикновено се намират в Азия, обясни Димитров.

Заедно с нашите международни партньори от "Европол", други полицейски структури и колегите от ФБР, участваме ежедневно и ежеседмично в операции, при които се таргетират такива групи. За момента нямам информация за българи, които чрез изкуствен интелект са извършвали измами, допълни той.

Източник: istock
  • Съвети и препоръки за защита от измами, направени с помощта на ИИ

Често видеата, създадени с изкуствен интелект, имат проблеми с произношението – български думи се заменят с руски, например. Може да има и разминаване между устните и звука. Ако нещо изглежда твърде хубаво, лесно и доходоносно – 99% е измама, заяви Димитров. Той посъветва, когато хората видят нещо в интернет, да не бързат да му вярват. Да изгледат внимателно целия материал и да не се доверяват само на това, че известна личност казва нещо.

Голяма част от жертвите на киберпрестъпления нямат базови познания по киберсигурност и не спазват елементарни правила.

Най-важните са:

  1. редовната смяна на паролите,
  2. използване на различни пароли за различни профили и
  3. използването на надеждна антивирусна програма за компютърни устройства.

Телефоните и таблетите са сравнително добре защитени, но компютрите задължително трябва да имат актуална антивирусна защита, допълни той.

Източник: БТА, Марин Колев    
Киберпрестъпления Изкуствен интелект Инвестиционни измами Фалшиви видеоклипове ГДБОП Детска сексуална експлоатация Онлайн измами Киберсигурност
Последвайте ни

По темата

Земетресение край Сливен

Земетресение край Сливен

Проучване: Украинците искат прекратяване на огъня, но с гаранции за сигурност

Проучване: Украинците искат прекратяване на огъня, но с гаранции за сигурност

ГДБОП: Има увеличение на киберпрестъпленията, извършени с помощта на ИИ

ГДБОП: Има увеличение на киберпрестъпленията, извършени с помощта на ИИ

Странното изчезване на Майкъл Рокфелер - мистерия, която и днес вълнува света

Странното изчезване на Майкъл Рокфелер - мистерия, която и днес вълнува света

Намаляват пенсиите с промяна в швейцарското правило

Намаляват пенсиите с промяна в швейцарското правило

pariteni.bg
Кои са най-редките и скъпи автомобили в света

Кои са най-редките и скъпи автомобили в света

carmarket.bg
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 14 часа
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 11 часа
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 8 часа
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 10 часа

Виц на деня

- Как поддържате баланса във вашия брак? - Веднъж той е виновен, друг път аз съм права!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Преди среща с Путин и Си: Ким Чен-ун инспектира производствена линия за ракети

Преди среща с Путин и Си: Ким Чен-ун инспектира производствена линия за ракети

Свят Преди 23 минути

Северна Корея е изпратила войници, артилерийски боеприпаси и ракети в Русия, за да подкрепи Москва във войната ѝ срещу Украйна

Си Цзинпин разкритикува "манталитета от Студената война"

Си Цзинпин разкритикува "манталитета от Студената война"

Свят Преди 56 минути

Той призова също така за запазване на международната система, центрирана около ООН

<p>Какво е &quot;Шрекинг&quot;?</p>

Модерни запознанства, рискове и експертни съвети: Какво е "Шрекинг"?

Любопитно Преди 1 час

Думата произлиза от обичания анимационен филм "Шрек"

Нидерландия: Раздвоена между либералното и традиционното

Нидерландия: Раздвоена между либералното и традиционното

Свят Преди 1 час

Нидерландия дълго бе образец за либерални разбирания, но редица проблеми разединяват обществото

<p>1 септември: Училището на ужасите &ndash; кошмарът в Беслан</p>

1 септември: Училището на ужасите – кошмарът в Беслан

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се случва на този ден в историята

<p>Начало на Църковната нова година &ndash; ето кой празнува</p>

Начало на Църковната нова година – ето кой празнува

Любопитно Преди 1 час

Църквата почита Симеон Стълпник - вижте кой празнува имен ден

<p>☀️ Понеделник ни посреща със слънце и температури до 31&deg;&nbsp;</p>

Понеделник ни посреща със слънце и температури до 31°

България Преди 1 час

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°

Windows 11 е почти готов с есенния си голям ъпдейт

Windows 11 е почти готов с есенния си голям ъпдейт

Технологии Преди 1 час

Обновлението тази година е малко по-различно

Мащабна акция на Крит: Арестуваха 48 души за наркотрафик и оръжия

Мащабна акция на Крит: Арестуваха 48 души за наркотрафик и оръжия

Свят Преди 9 часа

Сред задържаните са полицейски служител и двама военнослужещи

<p>Как унижението от Тръмп тласна Моди към Путин и Си</p>

Новият геополитически триъгълник: Как унижението от Тръмп тласна Моди към Путин и Си

Свят Преди 10 часа

Нарендра Моди се почувства публично засрамен от най-могъщия човек на планетата

Си Цзинпин и Путин демонстрираха единство на срещата на върха в Китай

Си Цзинпин и Путин демонстрираха единство на срещата на върха в Китай

Свят Преди 11 часа

Путин ще остане в Китай за няколко дни и ще присъства на военен парад на 3 септември в китайската столица Пекин

Мерц: Войната в Украйна ще продължи дълго, Русия не се отказва

Мерц: Войната в Украйна ще продължи дълго, Русия не се отказва

Свят Преди 11 часа

"Вътрешно се подготвям за това, че тази война ще продължи дълго време“, каза Мерц в интервю

60 000 без ток в Украйна: Зеленски с план за ответни удари в Русия

60 000 без ток в Украйна: Зеленски с план за ответни удари в Русия

Свят Преди 13 часа

Най-голямата частна енергийна компания в Украйна - ДТЕК, съобщи, че руски дронове са атакували четири енергийни съоръжения в Одеска област през нощта

<p>Ето какво ще бъде времето през септември</p>

От 5 до 36 градуса през септември: Очакваме повече слънце, по-малко дъжд

България Преди 13 часа

Температурите ще са по-високи от обичайните, въпреки че след 4 септември постепенно ще се понижават

Турски гражданин почина на границата между България и Турция след забавяне на линейка

Турски гражданин почина на границата между България и Турция след забавяне на линейка

България Преди 15 часа

Линейката е чакала около 20 минути, докато властите обсъждали разрешението за влизане

Кремъл: Европа възпрепятства усилията на Тръмп за постигане на мир в Украйна

Кремъл: Европа възпрепятства усилията на Тръмп за постигане на мир в Украйна

Свят Преди 15 часа

Европейските сили казват, че не вярват, че Путин иска мир в Украйна

Всичко от днес

От мрежата

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Хороскопът за СЕПТЕМВРИ 2025: Месец на промени, нови начала и изпитания в отношенията

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 1 септември, понеделник

Edna.bg

Рекордна сделка! Ливърпул договори Александър Исак

Gong.bg

Юго Екитике с първа повиквателна за Франция

Gong.bg

Църквата чества Симеоновден

Nova.bg

Защо краят на войната в Газа не е близо

Nova.bg