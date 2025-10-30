Избраха Костадин Ангелов за заместник-председател на Народното събрание

Д епутатите избраха Костадин Ангелов за заместник-председател на 51-вото Народното събрание. "За" гласуваха 132 народни представители, 53 бяха "против" и 11 се въздържаха.

Официално: Рая Назарян е избрана за председател на парламента

Костадин Ангелов заема мястото на Рая Назарян, която беше избрана за председател на парламента, след оттеглянето на Наталия Киселова.

Във вторник Съветът за съвместно управление взе решение за ротационно председателство на Народното събрание от трите управляващи формации.

"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС

Вчера Наталия Киселов ("БСП-Обединена левица") обяви, че е подала заявление, с което се оттегля като председател на парламента. "Днес се оттеглям и по този начин показвам как трябва да се постъпва с чувство на дълг и отговорност към парламентарната практика в условията на съвместно управление", каза тя.

След това Рая Назарян (ГЕРБ-СДС) беше избрана за председател на 51-вото Народно събрание. Приемам този избор с респект и ангажираност, заяви тя. До избора й начело на законодателната институция, Рая Назарян беше заместник-председател на парламента.