Илияна Йотова поздрави българите за Цветница с послание за надежда и светлина

Д а има повече светлина и надежда в дните ни, написа президентът Илияна Йотова в официалната си страница във Фейсбук по повод празника Вход Господен в Йерусалим, известен още като Цветница и Връбница. Тя честити празника и поздрави с имения им ден всички, които го честват днес.

Отбелязваме един от най-хубавите християнски празници

Йотова поздрави също всички сънародници католици и арменци, които днес отбелязват Възкресение Христово. Да пребъдат вярата в доброто и разбирателството помежду ни, пише още президентът.

Цветница: Христос влиза в Ерусалим като Месия

Днес е последната неделя от Великия пост, наричана Вход Господен в Йерусалим или Вайя (от гръцки - Връбница) и Цветница. В този ден честваме тържественото влизане на Иисус Христос в Йерусалим няколко дни преди страданията и кръстната Му смърт.