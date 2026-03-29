Свят

Израелска полиция забрани на латинския патриарх на Йерусалим достъп до "Божи гроб" за Цветница

29 март 2026, 17:54
Израелска полиция забрани на латинския патриарх на Йерусалим достъп до "Божи гроб" за Цветница
Източник: БТА/АР

И зраелската полиция е възпрепятствала латинския патриарх на Йерусалим кардинал Пиербатиста Пицабала да влезе в църквата „Божи гроб“, за да отслужи литургия за Цветница, съобщиха от Латинската патриаршия.

Заедно с него е бил спрян и пазителят на Светите земи Франческо Йелпо, като двамата са били принудени да се върнат, въпреки че не са участвали в процесия или официална церемония.

„За първи път от векове ръководителите на Църквата бяха възпрепятствани да отслужат литургията за Цветница в църквата „Божи гроб“. Този инцидент създава опасен прецедент и пренебрегва чувствата на милиарди хора по света, които през тази седмица гледат към Йерусалим“, се казва в изявление на патриаршията, цитирано от АФП.

Цветница поставя началото на Страстната седмица и отбелязва влизането на Христос в Йерусалим преди разпятието и Възкресението.

Ограниченията са въведени след началото на войната в Близкия изток, когато израелските власти забраниха масови събирания, включително в храмове, като броят на присъстващите е ограничен до около 50 души.

Полицията посочи, че всички свети места в Йерусалим са затворени заради конфликта, а искането на патриарха не е било одобрено заради съображения за сигурност.

„Старият град и светите места представляват сложна среда, която не позволява достъп на аварийни и спасителни екипи в случай на инцидент с много пострадали“, се казва в позицията на полицията.

От патриаршията подчертават, че Църквата е спазвала всички ограничения от началото на войната, но определят забраната като „необоснована и крайно непропорционална мярка“, която нарушава свободата на вероизповедание.

Традиционната процесия за Цветница от Елеонския хълм към Йерусалим, която ежегодно събира хиляди вярващи, също е отменена.

Решението предизвика остра международна реакция. Италианският премиер Джорджа Мелони го определи като „обида за вярващите“, а външният министър Антонио Таяни извика израелския посланик за обяснения.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че действията на полицията са „тревожно нарушение на статута на светите места“ и подчерта, че свободата на богослужение трябва да бъде гарантирана за всички религии в Йерусалим.

Папа Лъв XIV изрази подкрепа към християните в Близкия изток, които „страдат от последиците на тежък конфликт и в много случаи не могат пълноценно да отбележат тези свети дни“.

В Стария град на Йерусалим улиците останаха почти празни, а магазините - затворени. Вярващи изразиха разочарование от отменените чествания.

„Много е тъжно тази година. Свикнали сме с процесията от Елеонския хълм, но сега е забранена заради войната“, каза 51-годишният Андре.

„Тази година не можем да празнуваме по улиците както обикновено. Остава ни само църквата. Лошо е“, добави 25-годишният Симон Хош.

Източник: БГНЕС    
Йерусалим Църква Божи гроб Цветница Латински патриарх Израелска полиция Ограничения Свобода на вероизповедание
Последвайте ни
biss.bg
dogsandcats.bg
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свят Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Свят Преди 2 часа

България Преди 2 часа

България Преди 2 часа

България Преди 2 часа

Свят Преди 3 часа

Любопитно Преди 3 часа

Свят Преди 3 часа

Свят Преди 4 часа

Свят Преди 4 часа

Свят Преди 4 часа

България Преди 4 часа

България Преди 5 часа

България Преди 5 часа

Парламентарни избори Преди 5 часа

Всичко от днес

От мрежата

dogsandcats.bg

dogsandcats.bg
1

sinoptik.bg
1

sinoptik.bg

Edna.bg

Edna.bg

Gong.bg

Gong.bg

Nova.bg

Nova.bg