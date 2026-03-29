Израелска полиция забрани на латинския патриарх на Йерусалим достъп до "Божи гроб" за Цветница

И зраелската полиция е възпрепятствала латинския патриарх на Йерусалим кардинал Пиербатиста Пицабала да влезе в църквата „Божи гроб“, за да отслужи литургия за Цветница, съобщиха от Латинската патриаршия.

Заедно с него е бил спрян и пазителят на Светите земи Франческо Йелпо, като двамата са били принудени да се върнат, въпреки че не са участвали в процесия или официална церемония.

🇮🇱 🇮🇹 Israeli police have prevented the Latin Patriarch of Jerusalem, Cardinal Pierbattista Pizzaballa, from entering the Church of the Holy Sepulchre to celebrate Palm Sunday mass, the Latin Patriarchate of Jerusalem said — AFP News Agency (@AFP) March 29, 2026

„За първи път от векове ръководителите на Църквата бяха възпрепятствани да отслужат литургията за Цветница в църквата „Божи гроб“. Този инцидент създава опасен прецедент и пренебрегва чувствата на милиарди хора по света, които през тази седмица гледат към Йерусалим“, се казва в изявление на патриаршията, цитирано от АФП.

Цветница поставя началото на Страстната седмица и отбелязва влизането на Христос в Йерусалим преди разпятието и Възкресението.

Ограниченията са въведени след началото на войната в Близкия изток, когато израелските власти забраниха масови събирания, включително в храмове, като броят на присъстващите е ограничен до около 50 души.

Полицията посочи, че всички свети места в Йерусалим са затворени заради конфликта, а искането на патриарха не е било одобрено заради съображения за сигурност.

„Старият град и светите места представляват сложна среда, която не позволява достъп на аварийни и спасителни екипи в случай на инцидент с много пострадали“, се казва в позицията на полицията.

От патриаршията подчертават, че Църквата е спазвала всички ограничения от началото на войната, но определят забраната като „необоснована и крайно непропорционална мярка“, която нарушава свободата на вероизповедание.

Israeli police prevented the Latin Patriarch of Jerusalem, Cardinal Pierbattista Pizzaballa, from entering the Church of the Holy Sepulchre in occupied East Jerusalem to celebrate Palm Sunday Mass — TRT World (@trtworld) March 29, 2026



Традиционната процесия за Цветница от Елеонския хълм към Йерусалим, която ежегодно събира хиляди вярващи, също е отменена.

Решението предизвика остра международна реакция. Италианският премиер Джорджа Мелони го определи като „обида за вярващите“, а външният министър Антонио Таяни извика израелския посланик за обяснения.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че действията на полицията са „тревожно нарушение на статута на светите места“ и подчерта, че свободата на богослужение трябва да бъде гарантирана за всички религии в Йерусалим.

Папа Лъв XIV изрази подкрепа към християните в Близкия изток, които „страдат от последиците на тежък конфликт и в много случаи не могат пълноценно да отбележат тези свети дни“.

В Стария град на Йерусалим улиците останаха почти празни, а магазините - затворени. Вярващи изразиха разочарование от отменените чествания.

„Много е тъжно тази година. Свикнали сме с процесията от Елеонския хълм, но сега е забранена заради войната“, каза 51-годишният Андре.

„Тази година не можем да празнуваме по улиците както обикновено. Остава ни само църквата. Лошо е“, добави 25-годишният Симон Хош.