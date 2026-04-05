Цветница е – денят, в който пролетта и новото начало се срещат

На 5 април 2026 г. отбелязваме Цветница — символ на пролетта и вярата. Денят събира хиляди именици, спазва се обичаят „кумичене“, вкъщи се носят осветени върбови клонки за здраве, а на празничната трапеза по време на поста се разрешава риба

5 април 2026, 07:07
Безплатни ваксини срещу грип за деца: Какво предвижда предложението на МЗ

Безплатни ваксини срещу грип за деца: Какво предвижда предложението на МЗ
Асен Василев: Споразумението с Украйна е добро за България

Асен Василев: Споразумението с Украйна е добро за България
Пожар в хоспис в София

Пожар в хоспис в София
Издирват 79-годишна жена край Казанлък

Издирват 79-годишна жена край Казанлък
Социалните служби описват като

Социалните служби описват като "потресаваща среда" жилището в Ямбол, от което дете увисна от осмия етаж
Проф. Кантарджиев: Случаите на морбили нарастват

Проф. Кантарджиев: Случаите на морбили нарастват
Вениамин: Страхът да остана без средства е най-голямата ми травма

Вениамин: Страхът да остана без средства е най-голямата ми травма
Пролетта показва характер - топло време, но с кратки валежи

Пролетта показва характер - топло време, но с кратки валежи

П ролетта вече е в разгара си, а с нея идва и един от най-обичаните, пъстри и изпълнени със символика български празници. През 2026 година Цветница се отбелязва на 5 април. Денят винаги се пада в неделята преди Великден и неговата дата се променя всяка година според православния календар, следвайки цикъла на Луната и Страстната седмица.

Но какво всъщност се крие зад този ден, защо върбата заема централно място в него и как традицията продължава да живее в модерния ни свят?

Символиката: От палмовите клонки в Йерусалим до българската върба

В сърцевината си Цветница (или Връбница) е сред най-светлите християнски празници. На този ден се отбелязва тържественото влизане на Исус Христос в Йерусалим. Библейските текстове разказват как хората са Го посрещнали като цар, постилайки пред Него дрехите си и махайки с палмови клонки – древен символ на почит, победа и искрена радост. Веднага след влизането си в града, Спасителят извършва и редица чудеса, изцелявайки много болни и страдащи хора.

Тъй като по нашите географски ширини палми не растат, в българската традиция те са заменени с върбови клонки. Върбата е едно от първите растения, които се събуждат след зимата, и затова тя се превръща в перфектния символ на пролетта, новия живот, здравето и духовното възраждане. В сутрешните часове на празника храмовете се изпълват с богомолци, които отнасят вкъщи осветени върбови клонки за благословия.

Един от най-масовите имени дни

Ако познавате някой с име на цвете или дърво, днес е моментът да му се обадите. Цветница е сред най-масовите имени дни в България. Списъкът с празнуващи е огромен и включва красиви имена като:

Цветя и растения: Виолета, Иглика, Дафина, Жасмина, Камелия, Лилия, Маргарита, Невена, Роза, Росица, Теменужка, Цветанка, Божура.

Дървета и храсти: Върбан, Явор, Ясен, Малина.

Плодове и билки: Грозданка, Детелина, Здравка.

Празникът превръща българските домове в истински градини от усмивки и добри пожелания.

Ритуалите: От Лазаровден до „кумиченето“

Цветница е тясно свързана с предходния ден – Лазаровден. Тогава младите момичета (лазарки) обикалят домовете, пеят обредни песни и благославят стопаните за здраве и плодородие.

На самата Цветница моминските ритуали достигат своята кулминация с обичая кумичене. Това е един от най-вълнуващите моменти в традиционния празничен календар:

  • Момичетата сплитат венчета от осветена върба и пролетни цветя.
  • Отиват заедно до брега на река или място с течаща вода.
  • Пускат венчетата си едновременно по течението.
  • Наблюдават със затаен дъх кое венче ще изпревари останалите.

Поверията гласят, че момичето, чийто венец изплува най-напред, ще се омъжи първо през годината. Тя бива избрана за „кумица“ – водачка на момите, която се ползва с огромно уважение, повежда празничното хоро и организира следващите събирания. В този обичай водата олицетворява вечния поток на живота, а венецът – младостта и личната съдба.

Останалите хора също сплитат венци от върба. Традицията повелява те да се носят на главите за здраве, след което да се окачат над входната врата. Там те стоят през цялата година, за да пазят дома и семейството от зли сили и беди.

Празничната трапеза: Постна, но богата

Тъй като Цветница се пада по време на строгия Великденски пост, менюто трябва да се съобрази с канона. Добрата новина за постещите е, че на този ден се разрешава консумацията на риба.

Трапезата е богата и включва:

  • Печена или варена риба;
  • Традиционни постни ястия: лозови или зелеви сарми, боб, пълнени чушки;
  • Специално омесен обреден хляб;
  • Пролетни гозби с коприва, лапад и спанак, които внасят свежест на масата.
Вярвания, забрани и надежда

На този свят ден традицията налага да се остави всякаква тежка физическа работа – не се пере, не се шие и не се чисти. Старите хора вярват, че каквото е времето на Цветница, такава ще бъде и цялата година. Но най-красивото вярване е свързано с надеждата: смята се, че всяко искрено желание, намислено с чисто сърце на този ден, има силата да се сбъдне.

Безплатни ваксини срещу грип за деца: Какво предвижда предложението на МЗ

Безплатни ваксини срещу грип за деца: Какво предвижда предложението на МЗ

Асен Василев: Споразумението с Украйна е добро за България

Асен Василев: Споразумението с Украйна е добро за България

Орбан обвини Киев за намерените експлозиви в сръбския участък на газопровод

Орбан обвини Киев за намерените експлозиви в сръбския участък на газопровод

"Украйна от години работи за прекъсване на (руските) газови доставки за Европа", каза унгарският премиер

Израелският военен началник обеща засилване на ударите срещу "Хизбула" в Ливан

Израелският военен началник обеща засилване на ударите срещу "Хизбула" в Ливан

Това заяви началникът на израелската армия, генерал-лейтенант Еял Замир

Китай и Русия обсъдиха деескалация на конфликта в Близкия изток

Китай и Русия обсъдиха деескалация на конфликта в Близкия изток

Китай и Русия са близки икономически и политически партньори, като отношенията им се задълбочиха още повече след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Унгарците ще гласуват на 12 април на най-значимите избори в Европа тази година

Решението беше обявено на пресконференция от премиера Християн Мицкоски

От началото на 2026 г. най-малко 683 мигранти са загинали или са в неизвестност при опити да прекосят морето

Сбогом на Малдивите и Венеция? Учените посочиха кои легендарни дестинации губим завинаги

Сбогом на Малдивите и Венеция? Учените посочиха кои легендарни дестинации губим завинаги

Учени предупреждават, че много легендарни места ще изчезнат завинаги

В петък вечер двамата българи – на 45 и 48 години – отишли с микробус до склад на фирма за продажба на гуми с намерението да влязат вътре с взлом

Крал Чарлз III и принцеса Кейт присъстваха на традиционната литургия в параклиса „Сейнт Джордж", докато скандалите около по-малкия брат на монарха доведоха до неговото отсъствие

Зеленски: Русия предоставя на Иран разузнавателна информация за израелски енергийни обекти

Зеленски: Русия предоставя на Иран разузнавателна информация за израелски енергийни обекти

Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски на 5 април – поредното от серия украински твърдения, че Москва оказва военна подкрепа на Техеран

„Вторник ще бъде Денят на електроцентралите“: Доналд Тръмп с остра закана към Техеран

„Вторник ще бъде Денят на електроцентралите“: Доналд Тръмп с остра закана към Техеран

Американският президент предупреди Иран, че страната ще се превърне в „ад", ако не отвори Ормузкия проток, и обяви предстоящи удари по цивилни обекти

Атанас Запрянов: Самостоятелната отбрана е непосилна за България

Атанас Запрянов: Самостоятелната отбрана е непосилна за България

Военният министър подчерта, че сигурността на страната е гарантирана чрез НАТО

Орбан: Откриха експлозиви в Сърбия край газопровод, доставящ газ за Унгария

Орбан: Откриха експлозиви в Сърбия край газопровод, доставящ газ за Унгария

Унгарският премиер заяви, че президентът на Сърбия Александър Вучич го е информирал в телефонен разговор

Сикрет Сървис разследва стрелба до Белия дом

Сикрет Сървис разследва стрелба до Белия дом

След "обстойно претърсване на парка и околността" не е бил открит заподозрян, се посочва в изявлението

Автобус пламна в движение в центъра на Пловдив

Автобус пламна в движение в центъра на Пловдив

Причините за инцидента все още се изясняват

Вучич: Открити са взривни вещества край газопровода "Балкански поток"

Вучич: Открити са взривни вещества край газопровода "Балкански поток"

Вучич предупреди за сериозна заплаха за енергийната инфраструктура

