Цветница е – денят, в който пролетта и новото начало се срещат

П ролетта вече е в разгара си, а с нея идва и един от най-обичаните, пъстри и изпълнени със символика български празници. През 2026 година Цветница се отбелязва на 5 април. Денят винаги се пада в неделята преди Великден и неговата дата се променя всяка година според православния календар, следвайки цикъла на Луната и Страстната седмица.

Но какво всъщност се крие зад този ден, защо върбата заема централно място в него и как традицията продължава да живее в модерния ни свят?

Източник: iStock

Символиката: От палмовите клонки в Йерусалим до българската върба

В сърцевината си Цветница (или Връбница) е сред най-светлите християнски празници. На този ден се отбелязва тържественото влизане на Исус Христос в Йерусалим. Библейските текстове разказват как хората са Го посрещнали като цар, постилайки пред Него дрехите си и махайки с палмови клонки – древен символ на почит, победа и искрена радост. Веднага след влизането си в града, Спасителят извършва и редица чудеса, изцелявайки много болни и страдащи хора.

Тъй като по нашите географски ширини палми не растат, в българската традиция те са заменени с върбови клонки. Върбата е едно от първите растения, които се събуждат след зимата, и затова тя се превръща в перфектния символ на пролетта, новия живот, здравето и духовното възраждане. В сутрешните часове на празника храмовете се изпълват с богомолци, които отнасят вкъщи осветени върбови клонки за благословия.

Един от най-масовите имени дни

Ако познавате някой с име на цвете или дърво, днес е моментът да му се обадите. Цветница е сред най-масовите имени дни в България. Списъкът с празнуващи е огромен и включва красиви имена като:

Цветя и растения: Виолета, Иглика, Дафина, Жасмина, Камелия, Лилия, Маргарита, Невена, Роза, Росица, Теменужка, Цветанка, Божура.

Дървета и храсти: Върбан, Явор, Ясен, Малина.

Плодове и билки: Грозданка, Детелина, Здравка.

Празникът превръща българските домове в истински градини от усмивки и добри пожелания.

Източник: Георги Димитров / Vesti.bg

Ритуалите: От Лазаровден до „кумиченето“

Цветница е тясно свързана с предходния ден – Лазаровден. Тогава младите момичета (лазарки) обикалят домовете, пеят обредни песни и благославят стопаните за здраве и плодородие.

На самата Цветница моминските ритуали достигат своята кулминация с обичая кумичене. Това е един от най-вълнуващите моменти в традиционния празничен календар:

Момичетата сплитат венчета от осветена върба и пролетни цветя.

Отиват заедно до брега на река или място с течаща вода.

Пускат венчетата си едновременно по течението.

Наблюдават със затаен дъх кое венче ще изпревари останалите.

Поверията гласят, че момичето, чийто венец изплува най-напред, ще се омъжи първо през годината. Тя бива избрана за „кумица“ – водачка на момите, която се ползва с огромно уважение, повежда празничното хоро и организира следващите събирания. В този обичай водата олицетворява вечния поток на живота, а венецът – младостта и личната съдба.

Останалите хора също сплитат венци от върба. Традицията повелява те да се носят на главите за здраве, след което да се окачат над входната врата. Там те стоят през цялата година, за да пазят дома и семейството от зли сили и беди.

Празничната трапеза: Постна, но богата

Тъй като Цветница се пада по време на строгия Великденски пост, менюто трябва да се съобрази с канона. Добрата новина за постещите е, че на този ден се разрешава консумацията на риба.

Трапезата е богата и включва:

Печена или варена риба;

Традиционни постни ястия: лозови или зелеви сарми, боб, пълнени чушки;

Специално омесен обреден хляб;

Пролетни гозби с коприва, лапад и спанак, които внасят свежест на масата.

Източник: Георги Димитров / Vesti.bg

Вярвания, забрани и надежда

На този свят ден традицията налага да се остави всякаква тежка физическа работа – не се пере, не се шие и не се чисти. Старите хора вярват, че каквото е времето на Цветница, такава ще бъде и цялата година. Но най-красивото вярване е свързано с надеждата: смята се, че всяко искрено желание, намислено с чисто сърце на този ден, има силата да се сбъдне.