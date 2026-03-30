Скандал на Католическата Цветница - Израел временно спря достъпа на латинския патриарх в Йерусалим до "Божи гроб"

И нцидентът на Католическата Цветница в Йерусалим (29 март 2026 г.), при който израелската полиция първоначално спря достъпа на латинския патриарх на Йерусалим Пиербатиста Пицабала до Church of the Holy Sepulchre/"Божи гроб", прерасна в международен скандал и породи въпроси за баланса между сигурност и религиозна свобода в един от най-чувствителните региони в света.

Според международни агенции, включително Associated Press и Reuters, кардиналът е бил спрян заедно с други висши духовници от израелските сили за сигурност с аргумент "мерки за сигурност" и ограничения върху масови събирания по време на празника.

Какво се случи на Цветница

На 29 март, по време на традиционното отбелязване на Цветница, кардинал Пицабала и представители на Францисканския орден се опитват да влязат в Стария град на Йерусалим, за да оглавят литургията в една от най-свещените християнски светини.

Израелската полиция обаче първоначално им отказва достъп, позовавайки се на оперативни съображения. Инцидентът се случва пред входа на Стария град, което предизвиква остра реакция от страна на Латинския патриархат на Йерусалим.

Организацията определя действията като "безпрецедентни" и предупреждава, че подобни ограничения могат да създадат опасен прецедент в отношенията между израелските власти и християнските общности.

Реакцията на Църквата и международният натиск

След инцидента патриархатът публикува остра позиция, в която подчертава, че подобно действие не се е случвало от десетилетия в подобен контекст на религиозни чествания.

Новината бързо предизвика реакция от дипломатически среди и християнски организации, които настояха за обяснение и предупреждават за възможно накърняване на религиозните свободи в Светата земя.

Международни медии като Al Jazeera и Associated Press съобщиха, че натискът върху израелските власти е нараснал в рамките на часове след инцидента.

Политическата намеса и обратът

След нарастващото напрежение, включително дипломатически реакции, израелският премиер Бенямин Нетаняху разпорежда кардиналът да бъде допуснат до църквата и да може да проведе религиозните служби по график, предаде The Wall Street Journal .

Този ход е възприет като опит за овладяване на кризата и ограничаване на международните щети, след като случаят вече е бил широко отразен в световните медии.

🇵🇸

Защо случаят е чувствителен

Инцидентът се развива в изключително деликатен контекст:

Йерусалим е център на три религии - юдаизъм, християнство и ислям Старият град е под строг режим на сигурност Религиозните празници често съвпадат с повишено напрежение

"Божи гроб" е едно от най-свещените места за християните, тъй като традиционно се свързва с разпятието и Възкресението на Исус Христос. Затова всяко ограничение върху достъпа на духовници там има силен символичен и политически отзвук.

Дългосрочни последици

Анализатори посочват, че макар кризата да е била овладяна, тя оставя няколко отворени въпроса:

Дали мерки в Йерусалим не навлизат в конфликт с религиозните права Как ще се отрази случаят върху отношенията между Израел и Ватикана Дали ще се стигне до нови протоколи за религиозни процесии в Стария град

За християнските общности в Светата земя инцидентът е сигнал за нарастваща несигурност относно достъпа до най-светите им места по време на празници.

Случаят с недопускането на кардинал Пицабала на Цветница и последвалата намеса на израелското правителство показва колко бързо религиозен ритуал може да се превърне в международен дипломатически проблем в Йерусалим. Макар кризата да беше частично овладяна, тя оставя напрежение и въпроси, които вероятно ще продължат да влияят върху отношенията между религиозните общности и израелските власти в навечерието на Великденските празници.