Скандал на Католическата Цветница - Израел временно спря достъпа на латинския патриарх в Йерусалим до "Божи гроб"

Религиозно напрежение и политически последствия в сърцето на Светата земя

30 март 2026, 11:27
Скандал на Католическата Цветница - Израел временно спря достъпа на латинския патриарх в Йерусалим до "Божи гроб"
И нцидентът на Католическата Цветница в Йерусалим (29 март 2026 г.), при който израелската полиция първоначално спря достъпа на латинския патриарх на Йерусалим Пиербатиста Пицабала до Church of the Holy Sepulchre/"Божи гроб", прерасна в международен скандал и породи въпроси за баланса между сигурност и религиозна свобода в един от най-чувствителните региони в света.

Според международни агенции, включително Associated Press и Reuters, кардиналът е бил спрян заедно с други висши духовници от израелските сили за сигурност с аргумент "мерки за сигурност" и ограничения върху масови събирания по време на празника.

  • Какво се случи на Цветница

На 29 март, по време на традиционното отбелязване на Цветница, кардинал Пицабала и представители на Францисканския орден се опитват да влязат в Стария град на Йерусалим, за да оглавят литургията в една от най-свещените християнски светини.

Израелската полиция обаче първоначално им отказва достъп, позовавайки се на оперативни съображения. Инцидентът се случва пред входа на Стария град, което предизвиква остра реакция от страна на Латинския патриархат на Йерусалим.

Организацията определя действията като "безпрецедентни" и предупреждава, че подобни ограничения могат да създадат опасен прецедент в отношенията между израелските власти и християнските общности.

  • Реакцията на Църквата и международният натиск

След инцидента патриархатът публикува остра позиция, в която подчертава, че подобно действие не се е случвало от десетилетия в подобен контекст на религиозни чествания.

Новината бързо предизвика реакция от дипломатически среди и християнски организации, които настояха за обяснение и предупреждават за възможно накърняване на религиозните свободи в Светата земя.

Международни медии като Al Jazeera и Associated Press съобщиха, че натискът върху израелските власти е нараснал в рамките на часове след инцидента.

Израелска полиция забрани на латинския патриарх на Йерусалим достъп до "Божи гроб" за Цветница

  • Политическата намеса и обратът

След нарастващото напрежение, включително дипломатически реакции, израелският премиер Бенямин Нетаняху разпорежда кардиналът да бъде допуснат до църквата и да може да проведе религиозните служби по график, предаде The Wall Street Journal.

Този ход е възприет като опит за овладяване на кризата и ограничаване на международните щети, след като случаят вече е бил широко отразен в световните медии.

  • Защо случаят е чувствителен

Инцидентът се развива в изключително деликатен контекст:

  1. Йерусалим е център на три религии - юдаизъм, християнство и ислям
  2. Старият град е под строг режим на сигурност
  3. Религиозните празници често съвпадат с повишено напрежение

"Божи гроб" е едно от най-свещените места за християните, тъй като традиционно се свързва с разпятието и Възкресението на Исус Христос. Затова всяко ограничение върху достъпа на духовници там има силен символичен и политически отзвук.

  • Дългосрочни последици

Анализатори посочват, че макар кризата да е била овладяна, тя оставя няколко отворени въпроса:

  1. Дали мерки в Йерусалим не навлизат в конфликт с религиозните права
  2. Как ще се отрази случаят върху отношенията между Израел и Ватикана
  3. Дали ще се стигне до нови протоколи за религиозни процесии в Стария град

За християнските общности в Светата земя инцидентът е сигнал за нарастваща несигурност относно достъпа до най-светите им места по време на празници.

Случаят с недопускането на кардинал Пицабала на Цветница и последвалата намеса на израелското правителство показва колко бързо религиозен ритуал може да се превърне в международен дипломатически проблем в Йерусалим. Макар кризата да беше частично овладяна, тя оставя напрежение и въпроси, които вероятно ще продължат да влияят върху отношенията между религиозните общности и израелските власти в навечерието на Великденските празници.

Източник:  The Wall Street Journal    
МВР: Над 500 сигнала за купен вот, десетки разследвания в ход

МВР: Над 500 сигнала за купен вот, десетки разследвания в ход

Обявяват свободните места за прием в детски заведения в София

Обявяват свободните места за прием в детски заведения в София

От криза към решение: Кой ще спаси здравеопазването у нас?

От криза към решение: Кой ще спаси здравеопазването у нас?

Русия вече изпраща и алкохолиците от клиниките на фронта

Русия вече изпраща и алкохолиците от клиниките на фронта

Създават специално комуникационно звено към Дирекция "ЕЕН 112"

Създават специално комуникационно звено към Дирекция "ЕЕН 112"

<p>Предупреждение за опасни &bdquo;разрушителни&ldquo; градуси през седмицата на Пълнолунието</p>

Астролог предупреди за опасни „разрушителни“ градуси през седмицата на Пълнолунието

“Отговорни на пътя“, еп. 1: Как да реагираме при презавиване или недозавиване (ВИДЕО)

“Отговорни на пътя“, еп. 1: Как да реагираме при презавиване или недозавиване (ВИДЕО)

<p>&quot;Не ме карай да те преследвам&quot;: Как руските служби вербуват и контролират информатори</p>

"Не ме карай да те преследвам": Изтекли съобщения разкриват как руските служби вербуват и контролират информатори

<p>Индустрия и превозвачи искат спешни компенсации заради войната в Близкия изток</p>

КРИБ, БФИЕК и СМП призовават правителството да разшири и задълбочи антикризисните мерки заради войната в Близкия изток

Ремонтират ключови булеварди в София заради финала на Giro d'Italia 2026

Ремонтират ключови булеварди в София заради финала на Giro d'Italia 2026

Шпионски скандал: Русия гони британски дипломат

Шпионски скандал: Русия гони британски дипломат

Стела Димитрова - Майсторова, майка на Ивайло Калушев

Майката на Ивайло Калушев: Въпросът защо ги убиха виси с все по-разрастваща се сила

„Лъжливият, терористичен и убиващ деца президент на САЩ“ – Иран се ядоса на Тръмп

„Лъжливият, терористичен и убиващ деца президент на САЩ“ – Иран се ядоса на Тръмп

Иран екзекутира двама мъже, обвинени във връзки със забранената опозиция

Иран екзекутира двама мъже, обвинени във връзки със забранената опозиция

<p>&quot;Интуицията&quot; на Тръмп го подведе в Иран</p>

Дипломация без дипломати: "Интуицията" на Тръмп го подведе в Иран

Интернет връзката е бавна? Може причината да е Windows

Интернет връзката е бавна? Може причината да е Windows

