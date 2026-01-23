Тошко Йорданов обвини ПП-ДБ в измама след провал на промените в ИК за "мъртвите души“

О т „Има такъв народ“ (ИТН) направихме всичко възможно да има честни избори и никога не сме били обвинявани във фалшифициране на протоколи или нещо друго в изборния процес, заяви председателят на парламентарната група на партията Тошко Йорданов пред журналисти в Народното събрание.

Източник: БТА

С процедурни хватки беше провален кворума в пленарна зала, така, че промени в Изборния кодекс не се случиха, което означава, че на следващите избори всички ще гледаме онова, което се случи на последните избори в секционните комисии – унищожаване на бюлетини, пренаписване на протоколи и съмнение за фалшификации в досегашните машини за гласуване, коментира Йорданов.

Източник: БТА

Той заяви, че от „Продължаваме промяната“ преди година и малко са предложили същия законопроект за гласуване със сканиращи машини, а в момента са се „врътнали“. В началото на този парламент ние поискахме от тях да подпишат декларация за изчистване на избирателните списъци от т.нар. мъртви души. Те я подписаха, а на парламентарната правна комисия гласуваха „против“ изчистването на списъците от „мъртви души“, посочи Йорданов, който показа декларацията и цитира съдържанието ѝ.

Източник: БТА

Думата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ не струва нищо, това са измамници, които демонстрират желание за демокрация, но единственото им желание е за лична власт и облаги, не им пука за държавата и за гражданите, заяви още Тошко Йорданов.