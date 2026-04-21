Пари

Стокообменът между България и Турция достига рекордните 9 млрд. евро

Това заяви зам.-министърът на икономиката и индустрията Антон Костадинов

21 април 2026, 13:52
Източник: Министерство на икономиката и индустрията

П рез 2025 г. двустранният стокообмен между Турция и България достига рекордните почти 9 млрд. евро. Това е ръст от над 18% спрямо предходната година, а страната е сред водещите пазари за българския износ. С тези думи зам.-министърът на икономиката и индустрията Антон Костадинов откри семинар „Бизнес сътрудничество между България и Турция – възможности, перспективи и истории на успеха“.

В събитието участие взеха над 70 български и турски компании.

Южната ни съседка е най-големият ни външнотърговски партньор в региона

По време на форума Костадинов подчерта, че Турция е дългогодишен и стратегически партньор на България, като отношенията се основават на взаимно доверие, активен икономически обмен и общ стремеж към развитие.

„По данни на БНБ преките турски инвестиции в България към края на 2025 г. възлизат на над 1,5 млрд. евро“, посочи Костадинов, като допълни, че турски компании развиват дейност в сектори като индустрия, инфраструктура, строителство, автомобилостроене, текстилна и хранително-вкусова промишленост.

Икономическият зам.-министър открои перспективни сектори за сътрудничество като информационните и комуникационните технологии, дигитализацията на търговията, машиностроенето, електрониката и електротехниката и др.

В рамките на семинара бяха откроени възможности за съвместни проекти в индустрии с висока добавена стойност, включително транспорт и логистика, енергетика и иновации. Освен това беше обсъдено развитието на логистични центрове и индустриални зони в пограничните райони с цел засилване на търговията и превръщането на региона в стратегически коридор между Европа и Азия.

Събитието бе организирано от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) съвместно с Европалати в рамките на инициативата „Бизнес диалог между ЕС и Турция“. Този формат има за цел да създаде реални възможности за партньорства, да улесни контактите между компаниите и да задълбочи икономическите връзки между ЕС и Турция.

На събитието бе отправено приветствие от Н. Пр. Мехмет Уянък, посланик на Република Турция в Република България, а в откриването на форума участие взе  Цветан Симеонов, председател на БТПП.

