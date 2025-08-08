България

Детска игра с пиратки е причина за пожара в Шуменското плато

Според публикацията очевидците, които са подали сигнала за пожара, са разказали как деца са хвърлили пиратки и са избягали

8 август 2025, 10:51
Източник: БТА

Д етска игра с пиратки е причина за пожара в гората над чешма "Фатмаджика", над панорамния път към паметник "Създатели на Българската държава", на територията на Природен парк "Шуменско плато", който горя на 7 август, съобщиха от Природен парк "Шуменско плато" на страницата си във Фейсбук.

Според публикацията очевидците, които са подали сигнала за пожара, са разказали как деца са хвърлили пиратки и са избягали.

В гасенето на пожара са участвали огнеборци от Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, служители от всички горски структури, от дирекцията на Природен парк "Шуменско плато", както и доброволци. Пожарът е застрашил електропреносната мрежа, тъй като се е разразил около електрически стълбове и електроподаването в близкия квартал е било спряно, обясниха от природния парк. 

Областният управител на Шумен Катя Иванова изказа своята благодарност и уважение към екипите на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", служителите на Областната дирекция на МВР в Шумен, горските служители, доброволното формирование и всички граждани, които са участвали в потушаването на пожара. “Вие проявихте изключителен професионализъм, отдаденост и смелост. С бърза намеса, навременни и координирани действия не позволихте разпространението на огъня и бяха предотвратени още по-големи щети за природата и хората“, посочи областният управител, цитиран от пресцентъра на Областна администрация в Шумен. Иванова благодари и на всички собственици на тежка техника, които са изявили готовност да окажат съдействие и да се включат при необходимост за овладяване на ситуацията.

В разгара на лятото предвид продължаващото повишаване на температурите и сухото време, областният управител на Шумен призовава всички за спазване на правилата за пожарна безопасност и отговорно поведение. Апелът към гражданите е да не палят огън на открито, да не опожаряват сухи треви и стърнища, да не изхвърлят незагасени цигари, да внимават при работа с техника в близост до горски и земеделски терени. 

Снощи полицейски екипи ограничаваха достъпа към паметник "Създатели на българката държава" по шосейния път поради пожара на територията на Природен парк "Шуменско плато". По късно пожарът на Шуменското плато бе локализиран.

Източник: Кореспондент на БТА в Шумен Антоний Димов    
Горски пожар Шуменско плато Природен парк Пиратки Деца Пожарна безопасност Огнеборци Доброволци Шумен Електропреносна мрежа
Всичко от днес

