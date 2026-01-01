Новогодишни традиции по света: 26 обичая за късмет и щастие

Н езависимо дали предпочитате да посрещате новата година с шумно парти или спокойно вкъщи, нощта на 31 декември е специална за всеки.

Много традиции отразяват този преход между миналото и бъдещето, а самите празненства често се фокусират върху прогонването на лошия късмет и привличането на любов, здраве и щастие.

Традиционните символи за късмет могат да бъдат вплетени в празничната трапеза, в ритуалите в полунощ или в действията, които извършваме на първия ден от новата година.

Направете си едно виртуално пътешествие по света, като се запознаете с различни културни празненства и традиции в навечерието на Нова година. Те дори могат да ви вдъхновят за собствено новогодишно парти, с което да отбележите следващото си пътуване около слънцето.

Представяме ви 26 интересни традиции, както и някои от най-интересните новогодишни обичаи от цял свят, от които да почерпите вдъхновение, докато планирате своето празненство.