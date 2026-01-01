Васильовден и Сурваки - обичаи, гадания и кой празнува имен ден

Н а 1 януари България посреща не само Новата година, но и един от най-почитаните зимни празници – Васильовден, известен в народната традиция и като Сурваки.

Това е ден, наситен със силна символика, в който християнската вяра и древните народни обичаи се преплитат, за да пожелаят здраве, плодородие и благоденствие през идващата година.

Обрезание Господне

На този ден Българската православна църква отбелязва Обрезание Господне. Празникът напомня за осмия ден след Рождество Христово, когато младенецът Иисус Христос е обрязан според старозаветния еврейски закон и получава своето име.

Събитието символизира смирението на Христос и Неговото приемане на човешките закони, както и началото на земния Му път сред хората. Това е празник, който ни напомня за духовното обновление и за силата на вярата в новото начало.

Свети Василий Велики

Васильовден е посветен и на Свети Василий Велики – един от най-значимите християнски светци и богослови от IV в. Свети Василий Велики е бил знаменит църковен учител, християнски мислител, философ и писател – един от тримата вселенски православни учители, изявен противник на арианската ерес. Василий е бил епископ на град Кесария в малоазийската провинция Кападокия. Най-известното от неговите произведения е „Шестоднев“.

През Златния век на старобългарската писменост Йоан Екзарх превежда „Шестоднев“ на български език. Заради примерния си живот и висока ерудиция Свети Василий Велики е почитан заедно със Свети Григорий Богослов и Свети Йоан Златоуст като един от тримата велики светители и учители на православната църква.

На Василий Велики принадлежи и идеята за активното милосърдие и добротворство като израз и реализация на Христовия закон за любовта и прошката. Той организира и първия благотворителен монашески център в Кесария, в който негови възпитаници дават безвъзмездна помощ на болни и страдащи.

Още приживе Василий е наречен от съвременниците си Велик. На погребението му се стича цяла Кесария. След края на земния му живот църквата го канонизира за светец и чества паметта му в деня на неговата кончина.

Сурваки

Васильовден, Василица или Сурваки е зимен празник, познат в цялата етническа територия на българите. Отличава се с богата празнична обредност. Свързан е с важен повратен момент в природата – деня на зимното слънцестоене, което го прави подходящ за различни гадания и обреди. Те могат да се обособят в четири основни групи – обредна трапеза, ладуване, сурвакане, дружини с маскирани лица. Вечерята срещу Нова година е втората кадена вечеря.

За празничната трапеза на Васильовден се коли петел. Също така богата, както и на Бъдни вечер, трапезата се отличава с блажни ястия. В обредната трапеза има баница или пита с пара, в която се слагат дрянови клонки, наречени на домашните животни, здравето, къщата и богатството.

След прекадяването на трапезата с въглен, поставен на керемида, най-възрастният в дома вдига високо питата, разчупва я и я раздава на всички по ред на възрастта им.

На някои места в България (части от Странджанско, Пиринско, Софийско, Ловешко и др.) не се прави пита, а само баница.

Гадания и вярвания

Схващането за празника като начало на новата календарна година, обуславя и повсеместно разпространените на гадания, свързани със здравето и благополучието на членовете на семейството, добитъка, плодородието и др. Широко разпространена е практиката в огнището да се хвърлят дрянови пъпки, наречени на член от семейството, като се следи коя ще подскочи и ще се разпукне – смята се, че този човек ще бъде здрав през годината.

В Пловдивско, Предбалкана и другаде, в 12 люспи от кромид лук, наредени край огнището се посипва малко сол, като всяка люспа е наречена на определен месец от годината. На сутринта се гледа в коя люспа солта се е стопила, като според вярването това означава, че този месец ще е дъждовен.

В Сакар край огнището се поставят три въглена, наречени на различни земеделски култури и според това кой въглен ще изгасне най-късно, се гадае коя култура ще даде най-много добив.

Широко разпространени са и брачните гадания, извършвани най-често от момите. Среща се обичаят момите и ергените да запазват първия залък от баницата или погачата, за да го сложат под възглавницата си, вярвайки че ще сънуват този, с който ще слючат брак. На някои места (в Софийско) младите момичета и ергените вечерта срещу празника правят „мостове“ – прехвърлят пръчки през някой ручей или вада, вярвайки, че през нощта ще сънуват бъдещия си брачен партньор, с когото минават заедно по „моста“.

Сурвачка Източник: iStock/GettyImages

Основни обичаи

Най-характерният обичай на празника е сурвакането. Рано сутринта деца, а понякога и млади момци, обикалят домовете със сурвачки – украсени дрянови клонки, и потупват стопаните по гърба, изричайки благословии за здраве, плодородие и щастие:

„Сурва, сурва година,

весела година,

златен клас на нива,

червена ябълка в градина…“

В замяна сурвакарите получават лакомства, плодове, кравайчета или пари. Дряновата сурвачка не е случайна – дрянът е символ на здравина и дълголетие.

Почти навсякъде се изпълнява и обичай, известен най-общо под името Ладуване, който също е гадание за женитба. Изпълнява се от момите и ергените, които пускат в котле с вода белязани китки или пръстени. Една мома (някъде дете, старица или др.) ги изважда, наричайки при това на кого какъв брачен партньор се пада. Потапянето и изваждането са съпроводени със специални песни, като обичаят обикновено завършва с общо хоро.

Маскарадни игри

На този ден в Западна България, в някои села в Сакар (преселници от Одринско и Дедеагачко), Добруджа, Родопите (Чепинско) и др. се провеждат маскарадни игри, които са успоредица на Кукерските игри на Сирни заговезни. В Сакар се провежда обичаят Камила, в някои селища в Добруджа правят Бръзая, в западната част на Софийско на този ден излизат т. нар. мечка̀ре. В Граовските села карнавалното шествие се нарича „невеста“ или „мечка“.

Кой празнува имен ден

Днес имен ден празнуват всички, които носят имената Васил, Василка, Василий, Василена, Веселин, Веселина, Весела както и производни и сродни форми.