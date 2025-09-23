Свят

Бум на продажбата на недвижими имоти край Кавала заради българите

Сънародниците ни търсят всякакви имоти – от терени за каравана до триетажни вили, а новото строителство се изкупува още „на зелено“

23 септември 2025, 12:58
Източник: iStock photos/Getty images
Източник: iStock photos/Getty images

Б ългарите се превърнаха в движеща сила на пазара на недвижими имоти по северното гръцко крайбрежие, където курортни селища като Офринио, Неа Перамос и Ираклица изживяват истински строителен и ценови бум, пише гръцкият вестник „Катимерини“ в обширен материал.

В района на Кавала българите се превърнаха от туристи в собственици, констатират местни медии, като се позовават на информация от брокерски фирми.

Сънародниците ни търсят всякакви имоти – от терени за каравана до триетажни вили, а новото строителство се изкупува още „на зелено“, информират строителни фирми в региона.

Днес почти няма свободни парцели за строителство по бреговата ивица на Офринио. Плажът е осеян със строителни машини и нови комплекси, рекламирани като „мечтано лятно бягство“. Според местни агенти и предприемачи половината от клиентите им са българи, а до края на миналата година 3228 български граждани официално са декларирали собственост в Гърция.

С нарастването на интереса цените рязко се покачват, отбелязва "Катимерини".

От 900 евро за кв.м през последните години цените са достигнали до 2500 евро, а луксозни вили за над 1 млн. евро се изкупуват още преди изграждането им, свидетелства архитектката Рица Караяниду пред изданието. Докато в началото част от покупките са правени с „черни пари“, днес преобладават семейства, които използват спестявания или кредити, често с намерението да отдават имотите под наем.

Макар бизнесът и туризмът да печелят, местните изразяват притеснения – селата им са претъпкани пет месеца в годината, инфраструктурата е под напрежение, а гръцките купувачи се изправят пред непосилни цени.

Появяват се и негативни настроения, свързани с историческата памет за българското присъствие в региона, пише „Катимерини“. По-младото поколение обаче е по-прагматично – за тях българите удължават сезона и носят доходи, посочва вестникът.

Източник: Цветозар Цаков/БТА    
недвижими имоти Гърция продажба бум българи
