България

Гуми се "кълцат", ситуацията ескалира: Война за паркоместа в "Овча купел"

Потърпевши разказват за системен вандализъм и спорове за паркиране пред блоковете

27 март 2026, 07:58
В столичния квартал „Овча купел” отново са регистрирани случаи на нарязани гуми на автомобили, паркирани пред жилищни блокове. В ефира на NOVA жители на квартала разказаха за ескалиращото напрежение при паркирането.

Един от потърпевшите, Джони, споделя, че вандализмът е започнал с вдигане и огъване на чистачки, след което гумата на джипа му е била „наръгана с нож по целия борд”. По думите му смяната на гумата и трудът му струват около 80 евро. Той сподели, че е имал спорове със съседи, които твърдели, че паркоместата пред входа са техни „по закон”, въпреки че земята е общинска.

Друг жител на квартала потвърди, че гуми се „кълцат” редовно и изрази притеснение, че ситуацията ескалира. „Не трябва да стигаме до такива моменти, гледаме по телевизията, че на много места даже се палеха коли”, заяви той.

Джони е на мнение, че посегателствата няма да спрат, тъй като определени хора са решили, че местата са техни. Той заяви готовност дори да спи в автомобила си, за да хване извършителя. От 6-о РУ призовават гражданите да подават официални сигнали за всеки подобен случай.

Източник: NOVA    
Последвайте ни

По темата

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

