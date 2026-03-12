България

Гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас на посещение у нас

Той припомни, че Гърция е откликнала на молбата на България за подкрепа в условията на повишени рискове за сигурността

Обновена преди 1 час / 12 март 2026, 06:56
Обявиха кога ще бъде изтеглен жребият с номерата в бюлетината

След тежкия инцидент: Малена Замфирова претърпя нова операция

Увеличават заплатите за служителите в БДЖ, НКЖИ, пощите и градския транспорт

"ДПС - Ново начало" предлага фонд за компенсиране на хората и бизнеса с приходи от повишено ДДС
„Сляпо раняване“ и изгубени доказателства: Майката на Николай срещу прокуратурата за смъртта на шестимата в случая

Пролетта идва със сняг: Обрат във времето разваля слънчевата седмица

КЗК установи до 90% надценки в цените на храните, има ли данни за спекула при горивата

Ресорната комисия разглежда удължителния закон за държавния бюджет

Б ългария и Гърция заемат водеща позиция в гарантирането на сигурността на източния фланг на НАТО, в рамките на колективната отбрана на Алианса. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров по време на срещата си с министъра на националната отбрана на Република Гърция Николаос Дендиас.

Той е в България по покана на министъра на отбраната Атанас Запрянов. 

Премиерът изтъкна, че конструктивното сътрудничество в областта на отбраната, наред с цялостното регионално партньорство, е ключово за осигуряване на сигурността, стабилността и просперитета в нашия регион. 

Гюров изрази благодарността си пред Дендиас за приноса му за Многонационалната бойна група на българска територия, част от Предните сухопътни сили на НАТО, която има стратегическа функция за укрепване на възпирането и отбраната на източния фланг.

„Това е истински израз на съюзническа солидарност“, посочи министър-председателят, цитиран от правителственият пресцентър.

По време на срещата премиерът Гюров и министър Дендиас обсъдиха потенциала на общи приоритети, които да укрепят стратегическите позиции на двете държави, като същевременно могат да генерират добавена стойност.

Сътрудничеството между България и Гърция в областта на отбранителните иновации може да бъде полезно и за Европазаяви от своя страна министърът на отбраната на Гърция Никос Дендиас след срещата си с българския си колега Атанас Запрянов в София.

„Много съм горд и щастлив, че гръцка батарея „Пейтриът“ покрива значителна част от българското въздушно пространство от ракетни заплахи и че двойка гръцки изтребители F-16 покрива цялото българско въздушно пространство срещу всякакви други заплахи, включително дронове“, каза Дендиас и допълни:

„За мен е голяма радост да бъда за трети път в София, този път като министър на отбраната. Много се радвам и на топлото посрещане. Радвам се също, че и времето ни посрещна добре. И това според мен означава нещо за отношенията ни.“

Той припомни, че Гърция е откликнала на молбата на България за подкрепа в условията на повишени рискове за сигурността.

„Смятаме, че имахме задължение да откликнем на искането на България да помогнем за справяне със заплахите, пред които страната е изправена вследствие на войната в Иран“, заяви Дендиас.

Гръцкият министър посочи, че са изпратени и двама офицери за координация с Центъра за операции на българските въоръжени сили.

По време на срещата двамата министри са обсъдили въпроси, свързани с военната мобилност и развитието на общи инфраструктурни проекти.

„Съгласихме се да направим всичко възможно, за да координираме усилията си и с нашите румънски колеги, така че необходимите действия да бъдат завършени възможно най-бързо“, посочи Дендиас.

Той отбеляза, че разговорите са обхванали и темата за иновациите в отбраната и европейския механизъм SAFE.

„Смятам, че механизмът SAFE се нуждае от реформа с оглед на SAFE2. Радвам се, че имаме сходни позиции и че можем да координираме усилията си в рамките на Съвета на министрите и в диалог с Европейската комисия“, каза още гръцкият министър.

Дендиас подчерта, че Гърция провежда мащабна реформа на въоръжените си сили до 2030 г.

„Част от този подход е системата за борба с дронове „Кентавър“, която вече използваме и която е разположена в Червено море и край Кипър“, добави той.

Според него сътрудничеството между България и Гърция в областта на отбранителните иновации може да бъде полезно и за Европа.

„Ние сме две държави, които не са големи, и комуникацията между нашите екосистеми за отбранителни иновации може да бъде полезна както за България и Гърция, така и за Европа като цяло“, каза още Дендиас.

Източник: БГНЕС    
Откриха тяло на бебе на сметище в Сливен

Първо изявление на новия върховен лидер на Иран

Politico: Какво става с Володимир Зеленски?

Българин рамо до рамо с д-р Хаус: Даниел Върбанов влезе в света на Хари Потър

Осигурителният доход, който определя новите пенсии, надхвърли 1000 евро

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

Преди 3 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Преди 3 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Преди 3 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Преди 3 дни
