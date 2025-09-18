България

Годна ли е за питейно-битови нужди водата в Плевен: РЗИ съобщи резултатите от изследването

Всяка седмица се вземат проби от всички райони на града

18 септември 2025, 10:46
Годна ли е за питейно-битови нужди водата в Плевен: РЗИ съобщи резултатите от изследването
Източник: iStock Photos/Getty Images

В одата в Плевен може да се ползва за питейно-битови нужди. Това съобщиха от „Водоснабдяване и Канализация“ (ВиК) ЕООД в Плевен. 

Във връзка с въведеното режимно водоподаване, акредитираната лаборатория на дружеството извършва учестен мониторинг на водата от водопроводната мрежа по програма, разработена и съгласувана с Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

Излязоха последните проби на водата в Плевен, годна ли е за пиене

Всяка седмица се вземат проби от всички райони на град Плевен, от утвърдени от РЗИ мониторингови пунктове. Пробите се анализират по основни физикохимични характеристики, органолептични показатели и микробиология.

Към днешна дата резултатите от направените анализи показват, че водата, подавана от водопроводната мрежа на Плевен, отговаря на изискванията на Наредба №9/2021г. за качество и може да се ползва за питейно- битови цели. ВиК-Плевен ще продължи да извършва учестен мониторинг на питейната вода и ще публикува резултатите на сайта на дружеството.

Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училищата и детските градини

Временната кризисна комисия по проблемите на водоснабдяването в община Плевен ще внесе три предложения за разглеждане от Общинския съвет, стана известно по време на вчерашното ѝ заседание. Те са на инж. Стефан Лишковски, който е обобщил становища на Басейнова дирекция и Напоителни системи; на гражданско сдружение „Контракорупция“ за изразходването на средствата и на арх. Красимир Попов и Регионалната колегия на Камарата на архитектите относно проектирането. Предложенията се отнасят до краткосрочните, средносрочни и дългосрочни мерки.

Източник: Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева    
плевен вода рзи резултати
