Андрей Гюров честити Възкресение Христово на католическата и арменската общности

С къпи сънародници от католическата и арменската общности, Христос Воскресе, написа служебният министър-председател Андрей Гюров в официалната си страница във Фейсбук. Честита Цветница на всички православни християни, допълни той.

Днес, когато камбаните на Католическата църква и Арменската апостолическа света църква в България възвестяват Светлото Христово Възкресение, отправям сърдечен поздрав към всички християни от двете традиционни за Родината ни вероизповедания, посочи Гюров.

По думите му Възкресение Христово е празник на живота, победил смъртта, и на надеждата, надвила страданието. В това е и неговото непреходно послание към всеки човек, че светлината е по-силна от мрака и че има нещо вечно, което надживява всяко страдание, заявява премиерът.

Той пише също, че католическата общност е носител на традиция, формирала духовния и културния облик на западната цивилизация в продължение на две хилядолетия, а арменският народ е сред първите в света, приели Христовата вяра - традиция с дълбочина, измервана не с десетилетия, а с хилядолетия. Различни по история и съдба, двете общности стоят днес пред едната и съща тайна на Възкресението и в нея намират общия си език, добавя Андрей Гюров.

Поздравление за празниците отправи и президентът Илияна Йотова.