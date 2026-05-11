България

Радев назначи двама нови зам.-министри

11 май 2026, 20:36
Източник: Георги Димитров/ Vesti.bg

С ъс заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на правосъдието е назначена Ива Кечева, съобщиха от Министерски съвет.

Тя има дългогодишен опит в правосъдната система като съдия. През 2017 г. Ива Кечева е назначена от Съдийската колегия на ВСС за зам.-административен ръководител - заместник-председател на Административен съд - София-град. Там тя е сред съдиите, които издигат кандидатурата на настоящия председател на АССГ Добромир Андреев.

През септември 2024 г., Кечева встъпва в длъжност като административен съдия във Върховния административен съд.

Кечева, като докладчик, е сред съдиите, които отказват на бившия служебен премиер Андрей Гюров да се върне в БНБ, докато тече делото срещу него.

С друга заповед на премиера на длъжността заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията е назначен Красимир Якимов.

Красимир Якимов е юрист по образование. Завършил е "Международно финансово право" в King’s College London, Dickson Poon School of Law. В периода 2022 г. - 2023 г. е бил началник на политическия кабинет на министъра на иновациите и растежа. Преди това близо десет години като адвокат предоставя правни съвети и представителство на международни и местни дружества в различни аспекти от търговската им дейност, с фокус върху корпоративното управление, дълговото и капиталово финансиране.

Източник: БНР, Фокус    
