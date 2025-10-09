България

Георг Георгиев: Сигурността на Балканите не е даденост, изисква сътрудничество

Министърът на външните работи взе участие в срещата на външните министри в рамките на Берлинския процес, която се проведе на 8–9 октомври в Белфаст

9 октомври 2025, 15:32
Европа се подготвя за варианта „Франкенщайн“ на COVID-19, какви са симптомите му

Европа се подготвя за варианта „Франкенщайн“ на COVID-19, какви са симптомите му
Столичният общински съвет отпуска 500 000 лв. за Европейското по волейбол през 2026 г.

Столичният общински съвет отпуска 500 000 лв. за Европейското по волейбол през 2026 г.
Кризата с боклука: СОС гласува 9 млн. лева за

Кризата с боклука: СОС гласува 9 млн. лева за "Софекострой"
След смъртта на четирима в „Елените“ - прокуратурата разследва разрешителните за строеж

След смъртта на четирима в „Елените“ - прокуратурата разследва разрешителните за строеж
Карлос Насар излиза за злато на Световното

Карлос Насар излиза за злато на Световното
На първо четене: Приеха продажбата на активите на

На първо четене: Приеха продажбата на активите на "Лукойл" да става само след одобрение на ДАНС и МС
Асен Василев: Прокуратурата, вместо да помогне за кризата с боклука, пречи

Асен Василев: Прокуратурата, вместо да помогне за кризата с боклука, пречи
Експерти проверяват безопасна ли е енергийната инфраструктура в

Експерти проверяват безопасна ли е енергийната инфраструктура в "Елените" след наводненията

М инистърът на външните работи на Република България Георг Георгиев взе участие в срещата на външните министри в рамките на Берлинския процес, която се проведе на 8–9 октомври в Белфаст, под председателството на Обединеното кралство, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи.

Георг Георгиев: Задействането на член 4 на НАТО не означава въвличане във война

В изказването си министър Георгиев подчерта значението на Берлинския процес като ключова платформа за насърчаване на европейската перспектива на Западните Балкани, задълбочаване на регионалното сътрудничество и постигане на реални резултати за гражданите при отчитане на принципа на собствените заслуги на всяка страна кандидатка.

„Нашето мото в рамките на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа ПСЮИЕ  – 'Компас към стабилност, сигурност и устойчивост' – отразява решимостта на България да търси работещи решения за предизвикателствата в Югоизточна Европа, в името на по-доброто бъдеще на нашите общества", посочи министър Георгиев.

Сред приоритетите на България бяха откроени:

            ∙ Регионалната свързаност, енергийната устойчивост и икономическият растеж като двигател на човешкото развитие и инструмент за ограничаване на уязвимостите;

            ∙ Сигурността и устойчивостта срещу хибридни заплахи, включително чрез изграждане на координирани дигитални рамки, системи за ранно предупреждение и повишаване на обществената осведоменост;

            ∙ Управлението на миграционните процеси чрез засилено сътрудничество в охраната на границите, хуманитарната подкрепа и интеграционните политики, основани на солидарност и споделена отговорност.

„Сигурността в нашия регион не е даденост – тя е споделено постижение, което изисква инвестиции, сътрудничество и решимост заедно да градим по-силна и по-сигурна Европа," заяви министър Георгиев. Той подчерта и негативното влияние на продължаващата агресивна война на Русия срещу Украйна върху стабилността в Западните Балкани, която се задълбочава от външни зловредни влияния и хибридни дейности.

В заключение българският външен министър призова за задълбочаване на синергията между Берлинския процес и Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (SEECP), за да се ускори общият път към стабилен, сигурен и устойчив регион.

„Само заедно можем да превърнем предизвикателствата във възможности и да изградим общо европейско бъдеще за Западните Балкани", завърши изказването си Георг Георгиев.

Берлински процес Западни Балкани Регионално сътрудничество Георг Георгиев Европейска перспектива Сигурност Хибридни заплахи
Последвайте ни
Скандал в Гърция: Огромни измами с аграрни субсидии на ЕС

Скандал в Гърция: Огромни измами с аграрни субсидии на ЕС

Барън Тръмп може да оглави TikTok след прехвърлянето му на американски инвеститори

Барън Тръмп може да оглави TikTok след прехвърлянето му на американски инвеститори

Докато СОС одобри заем за боклука, софиянци си купиха два боклукчийски камиона

Докато СОС одобри заем за боклука, софиянци си купиха два боклукчийски камиона

Европа се подготвя за варианта „Франкенщайн“ на COVID-19, какви са симптомите му

Европа се подготвя за варианта „Франкенщайн“ на COVID-19, какви са симптомите му

Все повече българи са с намалена пенсия

Все повече българи са с намалена пенсия

pariteni.bg
Porsche строи състезателна писта, преминаваща през сградата ѝ

Porsche строи състезателна писта, преминаваща през сградата ѝ

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 2 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 2 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 2 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 2 дни

Виц на деня

Съпруг крещи на жена си: - Толкова съжалявам, че не ти поиска ръката някой идиот! Тя: - Поиска я! - И защо не се омъжи…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Приоритетите на българското правителство, ползите от пълноправното ни членство в Шенген и стъпките за успешно въвеждане на единната европейска валута в България от началото на следващата година бяха водещите теми на срещата на министър-председателя Росен Желязков с посланиците на държавите членки на Европейския съюз

Желязков и посланиците на страните от ЕС обсъдиха успешното въвеждане на еврото у нас

България Преди 12 минути

Домакин на срещата беше посланикът на Дания у нас Флеминг Стендер

МВнР: България приветства споразумението между Израел и „Хамас“

МВнР: България приветства споразумението между Израел и „Хамас“

Свят Преди 27 минути

От българското външно министерство заявяват, че високо оценяват лидерството на американския президент Доналд Тръмп и активното му участие в този сложен процес

Активираха BG-Alert за евакуация на село Николово

Активираха BG-Alert за евакуация на село Николово

България Преди 39 минути

Пътят Николово - Червена вода временно се затваря за движение, за да се гарантира безопасността на гражданите

Джими Кимъл

Джими Кимъл: Случаят ми трябва да е червена линия за свободата на словото

Свят Преди 1 час

Телевизионният канал Ей Би Си, който е собственост на компанията "Дисни", временно свали от ефир предаването на Кимъл миналия месец

<p>Терзиев: София овладява кризата с боклука</p>

Терзиев: София овладява кризата с боклука, нормализиране през следващата седмица

България Преди 1 час

Той увери, че за момента общината успява с подкрепата на доброволци и всички, които се включват за справяне с проблема

Росен Желязков: Държавата ще се намеси с техника за боклука в София

Росен Желязков: Държавата ще се намеси с техника за боклука в София

България Преди 1 час

"Боклукът няма политически цвят и от него не могат да се извадят каквито и да е политически положителни резултати", каза Желязков

Разбиха престъпна група, набирала кандидатки за еротични модели

Разбиха престъпна група, набирала кандидатки за еротични модели

България Преди 2 часа

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняеми четирима мъже

.

Унгарският писател Ласло Краснахоркай грабна Нобеловата награда за литература

Свят Преди 2 часа

Той беше отличен "за неговото завладяващо и визионерско творчество"

<p>Зеленски: Путин ще трябва да погребе 1 милион от войниците си, ако иска да превземе Източна Украйна</p>

Зеленски заплаши: Путин ще трябва да погребе 1 милион от войниците си, ако иска да превземе Източна Украйна

Свят Преди 2 часа

Украинският президент освен това отбеляза, че Доналд Тръмп е загубил доверие в думите на руския държавен глава

Шокиращи номинации в Big Brother тази вечер

Шокиращи номинации в Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 2 часа

Как провалът на седмичната мисия ще се отрази на решенията на участниците?

Затвор за намеса в личния живот: Правната комисия одобри предложението на ИТН

Затвор за намеса в личния живот: Правната комисия одобри предложението на ИТН

България Преди 3 часа

„За“ гласуваха 14 депутати, „против“ - четири, а „въздържал се“ – един

ЕП отхвърли решително вота на недоверие срещу фон дер Лайен

ЕП отхвърли решително вота на недоверие срещу фон дер Лайен

Свят Преди 3 часа

За отхвърлянето на вота дадоха гласа си 378 евродепутати, 179 гласуваха "за", а 37 с "въздържал се"

Как се избира нобелов лауреат за мир

Как се избира нобелов лауреат за мир

Свят Преди 3 часа

Има ли реален шанс Доналд Тръмп да грабне приза?

Aктивират BG-ALERT за евакуация на русенските села Николово, Сандрово и град Мартен

Aктивират BG-ALERT за евакуация на русенските села Николово, Сандрово и град Мартен

България Преди 3 часа

Дигата на езерото в Лесопарк „Липник“ край Николово е в критично състояние поради частично свличане на земна маса

Легендарен треньор по футбол почина на 69 години

Легендарен треньор по футбол почина на 69 години

Свят Преди 3 часа

В последните седмици здравето на бившия национал на Аржентина се влоши и той бе приет в болница

<p>Предлагат&nbsp;1 час дневно отпуск&nbsp;за водене на дете до градина или училище</p>

“Да, България” предлага право на 1 час дневно отпуск за водене на дете до градина или училище

България Преди 4 часа

Предвижда се право на ползване до 1 час дневно, а със съгласие на работодателя – до 2 часа дневно

Всичко от днес

От мрежата

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg

Кога малките кученца отварят очите си

dogsandcats.bg
1

Минзухари в пепелта след пожарите в Сакар

sinoptik.bg
1

Как да подсилим имунитета през есента

sinoptik.bg

Кралска буря преди годишнината на Даяна

Edna.bg

Доли Партън: Все още не съм готова да умра

Edna.bg

Официално: България U19 има нов селекционер

Gong.bg

Пожар избухна в къщата на Винисиус

Gong.bg

Терзиев след среща с Желязков: Следващата седмица ще има нормализиране на ситуацията с боклука

Nova.bg

Евакуират хора от три русенски села заради дига пред скъсване

Nova.bg