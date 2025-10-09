Георг Георгиев: Сигурността на Балканите не е даденост, изисква сътрудничество

Експерти проверяват безопасна ли е енергийната инфраструктура в "Елените" след наводненията

М инистърът на външните работи на Република България Георг Георгиев взе участие в срещата на външните министри в рамките на Берлинския процес, която се проведе на 8–9 октомври в Белфаст, под председателството на Обединеното кралство, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи.

В изказването си министър Георгиев подчерта значението на Берлинския процес като ключова платформа за насърчаване на европейската перспектива на Западните Балкани, задълбочаване на регионалното сътрудничество и постигане на реални резултати за гражданите при отчитане на принципа на собствените заслуги на всяка страна кандидатка.

„Нашето мото в рамките на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа ПСЮИЕ – 'Компас към стабилност, сигурност и устойчивост' – отразява решимостта на България да търси работещи решения за предизвикателствата в Югоизточна Европа, в името на по-доброто бъдеще на нашите общества", посочи министър Георгиев.

Сред приоритетите на България бяха откроени:

∙ Регионалната свързаност, енергийната устойчивост и икономическият растеж като двигател на човешкото развитие и инструмент за ограничаване на уязвимостите;

∙ Сигурността и устойчивостта срещу хибридни заплахи, включително чрез изграждане на координирани дигитални рамки, системи за ранно предупреждение и повишаване на обществената осведоменост;

∙ Управлението на миграционните процеси чрез засилено сътрудничество в охраната на границите, хуманитарната подкрепа и интеграционните политики, основани на солидарност и споделена отговорност.

„Сигурността в нашия регион не е даденост – тя е споделено постижение, което изисква инвестиции, сътрудничество и решимост заедно да градим по-силна и по-сигурна Европа," заяви министър Георгиев. Той подчерта и негативното влияние на продължаващата агресивна война на Русия срещу Украйна върху стабилността в Западните Балкани, която се задълбочава от външни зловредни влияния и хибридни дейности.

В заключение българският външен министър призова за задълбочаване на синергията между Берлинския процес и Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (SEECP), за да се ускори общият път към стабилен, сигурен и устойчив регион.

„Само заедно можем да превърнем предизвикателствата във възможности и да изградим общо европейско бъдеще за Западните Балкани", завърши изказването си Георг Георгиев.