Великобритания: Фалшив лекар е извършвал обрязвания на деца без лиценз

М ъж, представял се за лекар и извършил поредица от опасни и незаконни обрязвания, включително в Уест Мидландс, беше осъден на девет години лишаване от свобода, пише BBC.

54-годишният Мохамед Алазауи от Хамптън Роуд, Илфорд, беше признат за виновен в Кралския съд в Саутуорк в сряда. Той се е признал за виновен по 20 обвинения, а съдебните заседатели са го признали за виновен по още 20 престъпления.

Обвиненията включват множество случаи на измама, умишлено причиняване на телесна повреда, незаконно прилагане и разпространение на лекарства по лекарско предписание, както и нападение.

🚨LONDON: Mohammed Alazawi, 54, from Iraq who posed as a doctor to carry out 500+ botched "cut price circumcisions for hard up Muslim families", has been jailed for 9 yrs



During trial, he tried to flee the country. The dad-of-9 has prev served time for an attack on a lone woman pic.twitter.com/Me58irLt4U