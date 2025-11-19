България

Снежана Апостолова ще изпълнява функциите на кмет на Варна до 5 декември

Това е решено със заповед на кмета Благомир Коцев

19 ноември 2025, 13:35
Снежана Апостолова ще изпълнява функциите на кмет на Варна до 5 декември
Източник: БГНЕС

С нежана Апостолова ще изпълнява функциите кмет на Варна от 19 ноември до 5 декември. Това е решено със заповед на кмета Благомир Коцев.

Обрат, Софийският градски съд прекрати делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Копие от заповедта е изпратена до областния управител, председателя на Общинския съвет и кметовете на райони и кметства.

В понеделник Коцев издаде друга заповед, с която обяви заместничката си за изпълняващ функциите кмет за един ден. 

Това е поредната такава заповед, издадена от Коцев от 8 юли насам, с която той посочва свой заместник за изпълняващ функциите.

Източник: БГНЕС    
коцев снежана апостолова варна кмет
