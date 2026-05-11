"Естетическа пасмина": Евгени Минчев защити Десислава Радева след критиките за облеклото ѝ

Светският хроникьор бе категоричен: Лилавото е цветът на богатството, благородството, кралската власт и величието

11 май 2026, 13:06
П оявата на Десислава Радева в парламента в деня, в който съпругът ѝ Румен Радев официално пое министър-председателския пост и застана начело на 107-ото правителство на България, продължава да бъде най-обсъжданата тема в държавата. След като политическите анализатори разчетоха визията ѝ като елемент от невербалната дипломация, в дебата се намеси и лорд Евгени Минчев.

В своя личен профил във Facebook светският експерт публикува изключително емоционален пост, в който взе на подбив критиците на премиершата и я обяви за „модна икона“.

„Естетическа пасмина“

Минчев не спести остри думи към критично настроените потребители в социалните мрежи, които побързаха да разкритикуват избора на облекло на Радева.

„Жени с басмени рокли, мъже с обрасли вратове и половин зъб в устата, социални дърдорковци и изобщо - естетическа пасмина, дръзнаха да говорят за Деси Радева. Казвам Деси, защото си говорим на „ти“ и я считам за приятел“, написа лордът.

Според него изборът на лилавия цвят за костюма е „съвсем на мястото си“, тъй като исторически това е цветът на богатството, благородството, кралската власт и величието, често асоцииран с духовността, творчеството и мира.

Макар да засипа Радева с комплименти, Евгени Минчев все пак откри малки разминавания в общия кадър на премиерското семейство. Според него проблемът не е в Десислава Радева, а в детайлите около нея:

Вратовръзката на премиера: Лордът отбеляза, че лилавият цвят на костюма на Радева не е подхождал на вратовръзката на господин премиера Румен Радев.

Обувките: „Може би златните обувки са в повече, но нищо друго“, коментира Минчев.

Ластикът за коса: Относно вълната от шеги по адрес на гривна на ръката на Радева, оприличена от мнозина на обикновен ластик за коса, Минчев застана зад гърба ѝ с цитат от Петър Дънов: „На простия човек нищо не може да му угоди“.

„Няма елемент, който да не съответства на днешните модни изисквания. Когато вече си модна икона, като Радева, по-добре се замислете, преди да коментирате. Тук нямам никакво политическо послание, говорим единствено за мода. Деси, дерзай!“, завършва публикацията си Евгени Минчев.

Припомняме, че по време на избора на кабинета в Народното събрание, Десислава Радева прикова погледите с класически лилав костюм със златисти акценти. В полето на политическия протокол този избор бе разчетен от експертите като символ на трансформация, баланс и преход към нов етап - напълно в тон с безпрецедентната рокада на Румен Радев, който напусна президентската институция на „Дондуков“ 2, за да поеме изпълнителната власт в държавата.

Въпреки изострените политически дебати и вълната от обществени коментари, появата на съпругата на новия премиер в пленарната зала бе знак за институционално спокойствие. Дискусията около нейния стил обаче бързо прекрачи пределите на политиката, за да се превърне в гореща светска тема.

Скрита в гардероба: Картина, открадната от нацистки генерал, се появи след 80 години

Студен фронт и силен вятър до 70 км/ч сменят слънцето, ето кога идва лошото време

Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София

Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран

Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус

С винтидж шапка и перлите на кралицата: Кейт Мидълтън засия на градинско парти в Бъкингам

Любопитно Преди 18 минути

Принцесата на Уелс се появи в изящна визия, съчетавайки модерен дизайн с уникална винтидж шапка от 30-те години. След възстановяването си от рака, Катрин отново е център на вниманието, подготвяйки се за първото си официално посещение в чужбина

Русия атакува Украйна с дронове въпреки примирието, има загинали и ранени

Свят Преди 32 минути

Същевременно руското министерство на отбраната обвини Украйна в нарушаване на прекратяването на огъня

"Излязох от дупката": Малума очаква второ дете след тежка битка с паническите атаки

Любопитно Преди 59 минути

Световната музикална звезда Малума изненада феновете си навръх Деня на майката с новината, че със Сусана Гомес очакват второ дете. Изпълнителят направи емоционално признание за паническите атаки и трудния път към психическото здраве след раждането на първата му дъщеря

Германският министър на отбраната е в Киев за преговори за отбранителната промишленост

Свят Преди 1 час

Посещението не беше обявено предварително от съображения за сигурност

Любопитно Преди 1 час

74-годишната певица е претърпяла сърдечен арест, докато медиците са се опитвали да я събудят от изкуствена кома след спешна операция. В момента тя се бори и с тежка инфекция в болница в Португалия

Сигурност на цената на едно кафе месечно: Защо застраховаме колите си, но оставяме домовете си на случайността?

Любопитно Преди 1 час

Ироничното е, че докато колата губи стойността си с всеки изминал ден, домът е най-ценният ни актив – и финансово, и емоционално

Влак помете 72-годишен мъж край гара Дяково

България Преди 1 час

Пострадалият се е движел покрай коловоза, съобщиха от МВР

Кая Калас и германското правителство реагираха на предложението на Путин за Шрьодер

Свят Преди 1 час

"Русия няма право да избира посредници за войната в Украйна"

Звезден прах в Антарктида: Ледовете разкриха пътя на Земята през останки от супернова

Любопитно Преди 1 час

Учени откриха редки изотопи в ледени ядра на десетки хиляди години, които служат като дневник на Слънчевата система. Находката доказва, че планетата ни преминава през облаци от радиоактивни отломки от мъртви звезди, докато се движи в Галактиката

С 2 промила алкохол: 18-годишен шофьор се блъснал в електрически стълб в Пловдив

България Преди 1 час

Той е в критично състояние след тежката катастрофа

Започна кастингът за филма „Стоичков – Имало едно време в България"

Любопитно Преди 1 час

Над 130 роли, хиляди кандидати и дигитална поредица, която ще покаже процеса отвътре

Кабинетът "Радев" внася законопроектите си за цените и съдебната власт

България Преди 2 часа

Заявките на мнозинството в парламента е депутатите да не излизат в традиционната си лятна ваканция, за да се работи по приоритетите за държавата

Спрете да миете тези продукти! Вредно е за здравето

Любопитно Преди 2 часа

Някои продукти не стават по-чисти след контакт с вода, а напротив – могат да разпространят бактерии из кухнята или да загубят качество

България Преди 2 часа

Сигналите са свързани с оценки на 12 проекта за над 1,6 млн. евро

Свят Преди 2 часа

Новото унгарско ръководство иска до края на десетилетието да въведе еврото и същевременно да подобри отношенията с ЕС

Блясък и разкош на BAFTA за телевизия: Кои звезди обраха овациите

Любопитно Преди 2 часа

Актьори и актриси от най-обичаните телевизионни предавания, включително „Юношество“, „Този град е наш“ и „Белият лотос“, пристигнаха стилно, облечени в изобилие от елегантни костюми и блестящи рокли

