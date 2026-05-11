"Естетическа пасмина": Евгени Минчев защити Десислава Радева след критиките за облеклото ѝ

П оявата на Десислава Радева в парламента в деня, в който съпругът ѝ Румен Радев официално пое министър-председателския пост и застана начело на 107-ото правителство на България, продължава да бъде най-обсъжданата тема в държавата. След като политическите анализатори разчетоха визията ѝ като елемент от невербалната дипломация, в дебата се намеси и лорд Евгени Минчев.

В своя личен профил във Facebook светският експерт публикува изключително емоционален пост, в който взе на подбив критиците на премиершата и я обяви за „модна икона“.

„Естетическа пасмина“

Минчев не спести остри думи към критично настроените потребители в социалните мрежи, които побързаха да разкритикуват избора на облекло на Радева.

„Жени с басмени рокли, мъже с обрасли вратове и половин зъб в устата, социални дърдорковци и изобщо - естетическа пасмина, дръзнаха да говорят за Деси Радева. Казвам Деси, защото си говорим на „ти“ и я считам за приятел“, написа лордът.

Според него изборът на лилавия цвят за костюма е „съвсем на мястото си“, тъй като исторически това е цветът на богатството, благородството, кралската власт и величието, често асоцииран с духовността, творчеството и мира.

Макар да засипа Радева с комплименти, Евгени Минчев все пак откри малки разминавания в общия кадър на премиерското семейство. Според него проблемът не е в Десислава Радева, а в детайлите около нея:

Вратовръзката на премиера: Лордът отбеляза, че лилавият цвят на костюма на Радева не е подхождал на вратовръзката на господин премиера Румен Радев.

Обувките: „Може би златните обувки са в повече, но нищо друго“, коментира Минчев.

Ластикът за коса: Относно вълната от шеги по адрес на гривна на ръката на Радева, оприличена от мнозина на обикновен ластик за коса, Минчев застана зад гърба ѝ с цитат от Петър Дънов: „На простия човек нищо не може да му угоди“.

„Няма елемент, който да не съответства на днешните модни изисквания. Когато вече си модна икона, като Радева, по-добре се замислете, преди да коментирате. Тук нямам никакво политическо послание, говорим единствено за мода. Деси, дерзай!“, завършва публикацията си Евгени Минчев.

Припомняме, че по време на избора на кабинета в Народното събрание, Десислава Радева прикова погледите с класически лилав костюм със златисти акценти. В полето на политическия протокол този избор бе разчетен от експертите като символ на трансформация, баланс и преход към нов етап - напълно в тон с безпрецедентната рокада на Румен Радев, който напусна президентската институция на „Дондуков“ 2, за да поеме изпълнителната власт в държавата.

Въпреки изострените политически дебати и вълната от обществени коментари, появата на съпругата на новия премиер в пленарната зала бе знак за институционално спокойствие. Дискусията около нейния стил обаче бързо прекрачи пределите на политиката, за да се превърне в гореща светска тема.