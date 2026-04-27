Свят

Китай заплаши ЕС с ответни мерки, ако планът „Произведено в Европа“ бъде приет

Пекин приема законодателния акт като дискриминационен

27 април 2026, 08:13
Източник: iStock Photos

П екин заплаши да предприеме мерки срещу Европейския съюз, ако той приеме, без да вземе предвид позициите на Китай, законодателен акт, насочен към реиндустриализация на Европа, който Пекин определя като дискриминационен, предаде АФП.

Законопроектът за „ускоряване на индустриализацията“, представен на 4 март от Европейската комисия – органа на изпълнителната власт на ЕС, трябва да бъде одобрен от държавите членки и от Европейския парламент.

Ескалация, Китай към ЕС: Ще защитим интересите си

Китайското Министерство на търговията съобщи в изявление, че на 24 април е представило коментарите си пред Комисията и е изразило „сериозно безпокойство“.

„Китай ще следи внимателно законодателния процес“ и „е готов за диалог“, заяви министерството.

„Ако ЕС пренебрегне предложенията на Китай и настоява да приеме този текст, като по този начин нанесе вреда на интересите на китайските предприятия, Китай няма да има друг избор, освен да предприеме контрамерки“, предупреди то.

Текстът ще изисква от предприятията в сектори, смятани за стратегически, „определен брой или процент критични компоненти с произход от Европа“, когато те се ползват от публично финансиране, заяви заместник-председателят на Европейската комисия, французинът Стефан Сежурне.

Амбициите на Китай все повече тревожат Европа

Текстът е насочен към автомобилната промишленост, технологиите за декарбонизирана енергия – слънчеви панели, батерии, термопомпи, атомни централи – както и към тежката промишленост.

Макар да не е назован изрично, Китай, изглежда, очевидно е мишената на тази мярка. Европейците отдавна осъждат нелоялната според тях конкуренция от страна на силно субсидирани китайски компании.

Текстът „налага многобройни ограничения върху чуждестранните инвестиции в четири стратегически нововъзникващи сектора: батерии, електромобили, фотоволтаици и критични суровини; въвежда изключващи клаузи за „произход от ЕС“ при обществените поръчки и политиките за публична подкрепа“, заяви китайското Министерство на търговията.

„Китайските инвеститори ще бъдат подложени на дискриминация“, увери то.

Източник: БТА/Любомир Мартинов    
Денков: С ДБ имаме много общи инициативи, виждам опит да се създаде драма без особено основание

Денков: С ДБ имаме много общи инициативи, виждам опит да се създаде драма без особено основание

Иран с ново предложение към САЩ за Ормузкия проток

Иран с ново предложение към САЩ за Ормузкия проток

Китай заплаши ЕС с ответни мерки, ако планът „Произведено в Европа“ бъде приет

Китай заплаши ЕС с ответни мерки, ако планът „Произведено в Европа“ бъде приет

Мъжете, които опитаха да убият Доналд Тръмп

Мъжете, които опитаха да убият Доналд Тръмп

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

pariteni.bg
11 породи кучета със силен характер и собствено мнение

11 породи кучета със силен характер и собствено мнение

dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 5 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 5 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 5 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 5 дни
Последни новини

Инцидент преди концерта на Шакира в Рио: Техник загина при монтажа на сцената

Инцидент преди концерта на Шакира в Рио: Техник загина при монтажа на сцената

Свят Преди 15 минути

Краката на мъжа са били смазани в подемна система

САЩ поразиха плавателен съд, превозвал наркотици, има загинали

САЩ поразиха плавателен съд, превозвал наркотици, има загинали

Свят Преди 29 минути

Други удари бяха нанесени в Карибско море

Бърза и вкусна закуска: Хрупкаво руло от бутер тесто, което всеки може да направи

Бърза и вкусна закуска: Хрупкаво руло от бутер тесто, което всеки може да направи

Любопитно Преди 54 минути

Направете тази бърза, лесна и невероятно вкусна рецепта, идеална за изненадващи гости или семейна закуска, готова само за 30 минути

Внимание, шофьори! Временна организация на движението по АМ "Тракия" днес

Внимание, шофьори! Временна организация на движението по АМ "Тракия" днес

България Преди 1 час

Вижте къде ще има промени:

Изображението е генерирано с изкуствен интелект

Иранският външен министър пристигна в Санкт Петербург за среща с Путин

Свят Преди 1 час

Това е нов етап от дипломатическата му обиколка, свързана с войната в Близкия изток

<p>Започват проверки за премахването на агитационни материали</p>

Започват проверки за премахването на агитационни материали, глобите за нарушителите са до 2 556 евро

България Преди 2 часа

Инспекциите ще се извършват както в централните градски части, така и в кварталите

Ключова политическа седмица: Обнародват списъка с депутатите, предстоят мандати за правителство

Ключова политическа седмица: Обнародват списъка с депутатите, предстоят мандати за правителство

България Преди 2 часа

Първото заседание на НС е насрочено за четвъртък

Instagram без филтри: Meta пуска тайно приложение с необработени снимки

Instagram без филтри: Meta пуска тайно приложение с необработени снимки

Любопитно Преди 2 часа

Meta обяви война на фалшивото съдържание с новата услуга Instants. Приложението забранява обработката на снимки и качването от галерията, залагайки на пълна автентичност. Научете как Instagram планира да върне искреното общуване без инфлуенсъри

НАСА планира да тества огън на Луната преди бъдещи мисии

НАСА планира да тества огън на Луната преди бъдещи мисии

Любопитно Преди 2 часа

Предстоящите мисии до Луната са изправени пред предизвикателство, което тревожи планиращите повече от всеки друг риск: пожарът

Слънце и до 20 градуса в понеделник: Очаква се обрат във времето

Слънце и до 20 градуса в понеделник: Очаква се обрат във времето

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето и кога идва застудяване с валежи

Снимката е илюстративна

Започва поетапно спиране на парното в София от утре

България Преди 10 часа

Живущите в сгради-етажна собственост, които желаят продължаване на отоплителния сезон, могат да подадат заявление за това

Брадли Купър изненада Джиджи Хадид с грандиозен подарък за рождения ден

Брадли Купър изненада Джиджи Хадид с грандиозен подарък за рождения ден

Любопитно Преди 10 часа

Ангелът на Victoria's Secret сподели в петък чрез стори в Instagram огромна флорална аранжировка от жълти, розови, червени и бели цветя – подарък от 51-годишния носител на „Оскар“

Трагедия край Пещера: Моторист загина в катастрофа с микробус

Трагедия край Пещера: Моторист загина в катастрофа с микробус

България Преди 10 часа

Причините за тежкия инцидент ще се изясняват в хода на досъдебното производство

Посещението на Чарлз и Камила в САЩ ще се състои въпреки стрелбата, потвърди дворецът

Посещението на Чарлз и Камила в САЩ ще се състои въпреки стрелбата, потвърди дворецът

Свят Преди 11 часа

“Кралят и кралицата са изключително благодарни на всички, които работиха с бързи темпове, за да се гарантира, че това остава така, и очакват с нетърпение началото на посещението утре“, се добавя в изявлението

Почина Михаил Заимов

Почина Михаил Заимов

България Преди 12 часа

Днес морето и изкуството загубиха един от най-преданите си рицари

Тръмп: Иран да се обади за мир без ядрени оръжия

Тръмп: Иран да се обади за мир без ядрени оръжия

Свят Преди 12 часа

Надеждите за възобновяване на мирните усилия по-рано намаляха, след като Тръмп отмени пътуването до Исламабад на пратениците си Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg
1

Тонове еленски рога на изложба

sinoptik.bg
1

Откриха 40 нови водопади в Балкана

sinoptik.bg

Владо Карамазов на 47: Всичко е прекрасно и мечтите се сбъдват

Edna.bg

Дневен хороскоп за 27 април, понеделник

Edna.bg

В Алжир възхитени от основен халф на Левски, готвят му повиквателна

Gong.bg

ЦСКА вече се оглежда за наследник на Христо Янев

Gong.bg

Николай Денков: С ДБ имаме общи цели, но и различия в начина, по който да ги постигнем

Nova.bg

Как работят схемите за влияние върху съдебната система

Nova.bg