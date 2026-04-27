Китай заплаши ЕС с ответни мерки, ако планът „Произведено в Европа“ бъде приет

П екин заплаши да предприеме мерки срещу Европейския съюз, ако той приеме, без да вземе предвид позициите на Китай, законодателен акт, насочен към реиндустриализация на Европа, който Пекин определя като дискриминационен, предаде АФП.

Законопроектът за „ускоряване на индустриализацията“, представен на 4 март от Европейската комисия – органа на изпълнителната власт на ЕС, трябва да бъде одобрен от държавите членки и от Европейския парламент.

Ескалация, Китай към ЕС: Ще защитим интересите си

Китайското Министерство на търговията съобщи в изявление, че на 24 април е представило коментарите си пред Комисията и е изразило „сериозно безпокойство“.

„Китай ще следи внимателно законодателния процес“ и „е готов за диалог“, заяви министерството.

„Ако ЕС пренебрегне предложенията на Китай и настоява да приеме този текст, като по този начин нанесе вреда на интересите на китайските предприятия, Китай няма да има друг избор, освен да предприеме контрамерки“, предупреди то.

Текстът ще изисква от предприятията в сектори, смятани за стратегически, „определен брой или процент критични компоненти с произход от Европа“, когато те се ползват от публично финансиране, заяви заместник-председателят на Европейската комисия, французинът Стефан Сежурне.

Амбициите на Китай все повече тревожат Европа

Текстът е насочен към автомобилната промишленост, технологиите за декарбонизирана енергия – слънчеви панели, батерии, термопомпи, атомни централи – както и към тежката промишленост.

Макар да не е назован изрично, Китай, изглежда, очевидно е мишената на тази мярка. Европейците отдавна осъждат нелоялната според тях конкуренция от страна на силно субсидирани китайски компании.

Текстът „налага многобройни ограничения върху чуждестранните инвестиции в четири стратегически нововъзникващи сектора: батерии, електромобили, фотоволтаици и критични суровини; въвежда изключващи клаузи за „произход от ЕС“ при обществените поръчки и политиките за публична подкрепа“, заяви китайското Министерство на търговията.

„Китайските инвеститори ще бъдат подложени на дискриминация“, увери то.