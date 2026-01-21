Свят

ЕК: Искът на ЕП срещу сделката с Меркосур е неоснователен

Разглеждането на съдебния иск ще отложи предварителното прилагане на споразумението

21 януари 2026, 17:32
ЕК: Искът на ЕП срещу сделката с Меркосур е неоснователен
Източник: БТА

Е вропейската комисия критикува днешното решение на Европейския парламент да отнесе до Европейския съд търговското споразумение между ЕС и държавите от Меркосур (Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай).

"Искът не разглежда нови теми", посочи говорител на комисията на пресконференция.

Въпреки протестите Съветът на ЕС одобри сделката с Меркосур

По неговите думи поставените от евродепутатите въпроси вече са намерили отговор в сключени по-рано от ЕС търговски споразумения. Той уточни, че разглеждането на съдебния иск ще отложи предварителното прилагане на споразумението с Меркосур.

"Според нас поставените въпроси от ЕП са неоснователни", каза говорителят. ЕК вече разгледа тези въпроси подборно заедно с ЕП, добави той.

ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари

Споразумението между ЕС и Меркосур бе подписано преди няколко дни в присъствието на председателя на ЕК Усрула фон дер Лайен въпреки съпротивата на няколко европейски държави и масови протести на земеделци. Преговорите по договора продължиха 25 години.

Източник: БТА, Николай Желязков    
Европейска комисия Европейски парламент ЕС Меркосур
