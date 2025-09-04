България

Експерт обясни възможните причини за срива на Google

Глобален срив на Google прекъсна Gmail YouTube в над 30 държави

4 септември 2025, 13:12

С лед като светът преживя сериозно дигитално прекъсване – почти всички основни услуги на технологичния гигант Google станаха недостъпни за милиони потребители по целия свят. Засегнати бяха електронната поща Gmail, видеоплатформата YouTube, Google Search, Google Drive, както и други ключови приложения и услуги.

Сривът засегна особено тежко страните от Югоизточна Европа. Сред тях са България, Румъния, Гърция, Турция, Хърватия, Сърбия, Грузия и Армения. По данни на международни мониторинг платформи, засегнати са и страни като Нидерландия, Полша, Германия и Франция – общо над 30 държави.

Срив на Google по света, засегна и България

В ефира на NOVA News киберекспертът Любомир Тулев коментира ситуацията, като отбеляза, че към момента информацията за причините за срива е оскъдна, а официално изявление от страна на Google все още липсва.

„Първата възможна хипотеза е хакерска атака. Ако обаче беше целенасочена и организирана - досега големите хакерски групи щяха да поемат отговорност. Така че – по-скоро не е това причината“, заяви Тулев.

Според него възможен сценарий е и техническа или хардуерна грешка – например повреда в центрове за данни или критичен компонент на инфраструктурата.

Още една вероятна хипотеза е неуспешна промяна в DNS настройките, които отговарят за насочването на интернет трафика. В миналото подобни грешки са довеждали до подобни прекъсвания, включително и при Facebook преди две години.

Проблем в бордър контрол протокол?

Киберекспертът припомни и случая с Facebook от 2021 г., когато сривът се дължеше на проблем в т.нар. BGP (Border Gateway Protocol) – протокол, който управлява маршрутизирането на интернет трафик по света.

„Опорни сървъри, които отговарят за разпределението на мрежовия сигнал и са локализирани по различни географски ширини, може също да са причина за този срив“, допълни Тулев.

Очаква се официална позиция от Google.

Източник: NOVA News    
