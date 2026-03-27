Свят

Европейската комисия започва три нови наказателни процедури срещу България

Засегнатите от днешните решения държави ще могат да предприемат необходимите действия до два месеца, иначе наказателните процедури ще продължат

27 март 2026, 13:54
Европейската комисия започва три нови наказателни процедури срещу България
Източник: БТА

Е вропейската комисия съобщи, че започва три нови наказателни процедури срещу България и други страни от ЕС, след като не са въвели в срок европейските правила в няколко области от общото законодателство.

Крайните срокове за предприемане на промените изтече наскоро, се отбелязва в съобщението на комисията. Засегнатите от днешните решения държави ще могат да предприемат необходимите действия до два месеца, иначе наказателните процедури ще продължат.

ЕК е установила, че България, Белгия, Чехия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Финландия и Швеция не са съобщили за пълното въвеждане на правилата за електронните доказателства. По силата на тези правила националните власти получават възможност за събиране на електронни доказателства от доставчици на услуги в ЕС, дори ако седалището на дружествата е в чужда държава. Европейските правила в тази област подкрепят работата на съдебните и правоприлагащите власти, и допринасят за повишаване на безопасността на европейците, се посочва в съобщението.

Всички доставчици, които предлагат услуги в ЕС, трябва да определят свой законен представител и той да получава и изпълнява искания за събиране на електронни доказателства от властите. Прокурорите или съдиите в ЕС могат бързо да получат данни по наказателни разследвания или производства от дружества със седалище извън ЕС, като се свържат с техните законни представители в ЕС. Европейските държави имаха срок до 18 февруари 2026 г., за да въведат правилата в националното си законодателство, пояснява ЕК.

Европейската комисия дава на съд България

Комисията открива също наказателни процедури срещу България, Белгия, Кипър, Дания, Естония, Гърция, Испания, Франция, Италия, Латвия, Люксембург, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Швеция, защото не са въвели своевременно правилата за европейска единна точка за достъп. С тези правила се осигурява достъп на инвеститорите до корпоративна публична информация. Крайният срок за това беше 10 януари 2026 г., като промените са свързани със сближаването на капиталовите пазари на ЕС. Законодателните промени предвиждат улесняване на финансирането на дружествата от ЕС, насърчават икономическия растеж и създаването на работни места, се допълва в съобщението. 

Промените в закона бяха приети от Народното събрание в края на февруари, припомня БТА. С промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа се създава именно Европейската единна точка за достъп. От юли 2027 г. тя ще предоставя централизиран достъп на инвеститорите до публично оповестявана информация за финансовите услуги, капиталовите пазари и устойчивото развитие. 

ЕК открива процедури срещу България, Белгия, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Финландия и Швеция за това, че не са въвели изцяло промените в правилата за капиталовите изисквания, свързани с предоставянето в ЕС на банкови услуги от дружества от чужди държави. Правилата на ЕС целят уеднаквяване на надзорните правомощия в няколко области, например периодични глоби, оценки на пригодността и надеждността, и независимост на надзорните власти. Комисията отбелязва, че с променените европейски правила се осигурява финансова стабилност, така че банките да могат да предоставят заеми и услуги на гражданите при всякакви икономически обстоятелства.

Източник: БТА, Николай Желязков    
Наказателни процедури Европейска комисия България Неприлагане на ЕС правила Електронни доказателства Европейска единна точка за достъп Капиталови изисквания Банкови услуги ЕС законодателство Крайни срокове
Последвайте ни

По темата

Удари с юмруци и ритници: Баща почина, защитавайки дъщеря си от криминално проявен мъж

Удари с юмруци и ритници: Баща почина, защитавайки дъщеря си от криминално проявен мъж

Жестоката истина: Как кралица Елизабет е разделяла Уилям и Хари

Жестоката истина: Как кралица Елизабет е разделяла Уилям и Хари

Министър Дечев: Прокурорският син е участвал в нападение с бухалки срещу служител на ГДБОП

Министър Дечев: Прокурорският син е участвал в нападение с бухалки срещу служител на ГДБОП

От Лейди Гучи до Черната вдовица: Къде е днес Патриция Реджани?

От Лейди Гучи до Черната вдовица: Къде е днес Патриция Реджани?

Новият пенсионен модел: Изберете инвестиция, осигурете си по-висока пенсия

Новият пенсионен модел: Изберете инвестиция, осигурете си по-висока пенсия

pariteni.bg
007 лансира Denza в Европа, която готви конкурент на Porsche 911 с 1000 к.с.

007 лансира Denza в Европа, която готви конкурент на Porsche 911 с 1000 к.с.

carmarket.bg
Жена намушка четирима души в центъра на София
Ексклузивно

Жена намушка четирима души в центъра на София

Преди 17 часа
Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ
Ексклузивно

Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ

Преди 21 часа
Обрат, Тръмп спира атаките срещу енергетиката на Иран
Ексклузивно

Обрат, Тръмп спира атаките срещу енергетиката на Иран

Преди 15 часа
Атаки с гранати и коктейли „Молотов“ в Белград
Ексклузивно

Атаки с гранати и коктейли „Молотов“ в Белград

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Фалшиво видео с белгийската престолонаследница взриви социалните мрежи</p>

Белгийската престолонаследница стана жертва на унизителен дийпфейк

Свят Преди 19 минути

В записа от десетина секунди се вижда девойка, която много прилича на принцесата, да танцува разголена на фона на решетки, наподобяващи затворническа килия

Отварят процеса по проверка на машинния вот за наблюдатели

Отварят процеса по проверка на машинния вот за наблюдатели

Парламентарни избори Преди 59 минути

За тези избори ще се извърши проверка на софтуерния код на 100%

Местим стрелките през 2026 г.: Какви са реалните „за“ и „против“ лятното часово време

Местим стрелките през 2026 г.: Какви са реалните „за“ и „против“ лятното часово време

Любопитно Преди 1 час

Промяната на времето винаги е била доста спорна тема, като много хора твърдят, че DST е безсмислено, докато други смятат, че плюсовете надвишават минусите

<p>САЩ и Израел с щети за милиарди след ударите по Иран</p>

"Уолстрийт Джърнъл": САЩ и Израел с щети за милиарди след ударите по Иран

Свят Преди 1 час

По-голямата част от щетите на земята са причинени от ирански балистични ракети и дронове

Историята на Скиапарели – „грозната“ дизайнерка, която не се страхуваше да бъде различна

Историята на Скиапарели – „грозната“ дизайнерка, която не се страхуваше да бъде различна

Любопитно Преди 2 часа

От омарите на Дали до скандалите с Коко Шанел: Елза Скиапарели превърна модата в сюрреалистично изкуство. Днес нейното дръзко наследство и „шокиращо розовото“ отново превземат червения килим и музеите, доказвайки, че истинският стил няма граници

Задържаха турска актриса, известна у нас, във връзка с наркоскандал

Задържаха турска актриса, известна у нас, във връзка с наркоскандал

Свят Преди 2 часа

Властите издадоха заповеди за арест на 16 души, включително известни личности

„Време за шоу“ в „Темата на NOVA”

„Време за шоу“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

За първи път от началото на войната в Украйна: Руски депутати са на визита в САЩ

За първи път от началото на войната в Украйна: Руски депутати са на визита в САЩ

Свят Преди 2 часа

Домакин от американска страна е Анна Паулина Луна, поддръжник на президента Доналд Тръмп и критик на американската помощ за Украйна

Бивш рапър стана премиер на Непал

Бивш рапър стана премиер на Непал

Свят Преди 2 часа

Центристката Национална независима партия спечели изборите след политическа криза и протести

Краят на една ера: Наградите „Оскар“ напускат Холивуд след почти 30 години

Краят на една ера: Наградите „Оскар“ напускат Холивуд след почти 30 години

Любопитно Преди 2 часа

Церемонията сменя дома си и минава изцяло в YouTube от 2029 г. – Академията обяви 10-годишен план за пълно преобразяване на най-престижните кино награди

Ефектът на Леонардо ди Каприо: Защо гъстите мустаци превзеха Холивуд и сърцата на жените

Ефектът на Леонардо ди Каприо: Защо гъстите мустаци превзеха Холивуд и сърцата на жените

Любопитно Преди 2 часа

Гъстите мустаци се завръщат като символ на мъжественост и стил, диктувани от звезди като Леонардо ди Каприо. Тенденцията, подкрепена от социалните мрежи и проучвания, доказва, че лицевото окосмяване отново е ключов фактор за привлекателност

Протокът Баб ел Мандеб

„Портата на сълзите“: Кой е вторият проток, който Иран заплашва да затвори

Свят Преди 2 часа

Докато светът следи преговорите за Ормузкия проток, нов фронт се отваря в Червено море. Какво означава това за цените на горивата и доставките през следващите седмици?

<p>Операция &quot;Купен вот&quot;: Масирани акции срещу търговията с гласове в страната (ОБЗОР)</p>

Операция "Купен вот": Масирани акции срещу търговията с гласове в страната

Парламентарни избори Преди 3 часа

Полицията извършва проверки в различни региони на България за предотвратяване на изборни нарушения и ограничаване на незаконното влияние върху избирателния процес

<p>Какво знаем за &bdquo;Цикада&ldquo;: Новият силно мутирал вариант на COVID-19</p>

Какво знаем за „Цикада“: Новият силно мутирал вариант на COVID-19, който буди тревога

Свят Преди 3 часа

Вариантът BA.3.2, наречен „Цикада“ заради дългия си период на „хибернация“, започна да се разпространява бързо в глобален мащаб

Иран заплаши, че ще атакува хотели, в които са настанени войници на САЩ

Иран заплаши, че ще атакува хотели, в които са настанени войници на САЩ

Свят Преди 3 часа

Иран обвинява съседните държави, че позволяват на САЩ да извършват атаки от тяхна територия, но страните от Залива нееднократно отхвърлят тези твърдения

Промяна на курса на еврото спрямо долара

Промяна на курса на еврото спрямо долара

Свят Преди 3 часа

Единната валута се търгува на ниво от 1,1519 долара – с леко намаление от 0,09 на сто

Всичко от днес

От мрежата

Ще се отрази ли смяната на времето на котката ми

dogsandcats.bg

Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Мона: Осъзнах, че съм дошла на този свят, за да давам добрина

Edna.bg

Как да изберем перфектните очила според формата на лицето си

Edna.bg

СНИМКИ: България - Соломонови острови 10:2

Gong.bg

Няма шега: на 78 г. треньорска легенда се завръща на пейката

Gong.bg

Пребиха до смърт баща, опитал да спаси дъщеря си в Разград

Nova.bg

Вътрешният министър: Прокурорският син и още двама души са нападнали с бухалки служител на ГДБОП

Nova.bg