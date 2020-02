Дъжд и вятър днес, нов циклон застига страната

Н ад цялата страна днес облачността ще е по-често значителна и на много места от запад на изток ще превалява дъжд.

Максималните температури ще са предимно между 8 и 13°.

Ще духа умерен, след обяд и силен поривист вятър от запад-северозапад, с него привечер температурите ще се понижат и през нощта срещу сряда в планинските райони дъждът ще премине в сняг, но бързо ще спре.

По Черноморието облачността ще е значителна и след обяд ще превалява дъжд, на повече места по северното крайбрежие. Ще духа умерен, след пладне - силен поривист вятър. Максималните температури ще са между 7 и 11°. Температурата на морската вода е 6-8°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде ветровито. Ще духа бурен, по високите и открити части - до ураганен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е значителна и на много места ще превалява сняг, под 1600 метра преваляванията ще са от дъжд. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 1°.

Сняг и виелици, Стара Загора поиска помощ от армията

В сряда – ветровито най-вече в Североизточна България.

През нощта срещу четвъртък ще има условия за слаби превалявания в незначителни количества от дъжд, който на места в Предбалкана и Стара планина ще преминава в сняг. Облачността след това ще се разкъса, но в петък след обяд страната ни ще попадне под влиянието на нов циклон.

С него очакваме по-ниски температури и по-значителни валежи от дъжд и сняг в Западна и Централна България. Новата снежна покривка ще е предимно в планините и по местата с по-висока надморска височина.

Още в неделя ще започне поредното нетипично за сезона затопляне.

В самото начало на следващата седмица отново ще има период от 2 дни с високи температури – дневни стойности над 15°.

Опасно време и снежни виелици в цялата страна

Минус 40° в Турция

Междувременно "сибирски студ" скова Източна Турция, където температурите паднаха до близо 30° под нулата, съобщават турските частни телевизии НТВ и СиЕнЕн-Тюрк.

Най-студено - минус 40° е било в района на град Гьоле, окръг Ардахан. Минус 35,3° са показвали термометрите в Ашкале, окръг Ерзурум, минус 29,7° в Чълдър и минус 27,6° в Ханак. Малко "по-топло" - 27° под нулата - е било в град Дамал.

В района е паднал обилен снеговалеж, който е образувал дебела покривка.

In Photos | #Cold weather leaves cars covered in #ice



Ice-covered car is seen due to freezing cold in Sivas, #Turkey on February 10, 2020.https://t.co/hA3S9BR59d pic.twitter.com/drH4b9aLll