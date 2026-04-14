Двете деца от Ямбол вече са заедно в приемно семейство

Те бяха временно разделени и настанени в различни приемни семейства

14 април 2026, 19:09
Частна болница изяжда държавната във Враца

Частна болница изяжда държавната във Враца
Никола Николов-Паскал е сключил споразумение с прокуратурата

Никола Николов-Паскал е сключил споразумение с прокуратурата
Панагюрското златно съкровище се завърна у дома

Панагюрското златно съкровище се завърна у дома
Енергийният министър откри Националното хранилище за радиоактивни отпадъци

Енергийният министър откри Националното хранилище за радиоактивни отпадъци
Експерт предупреди: Недостиг на дизел в Европа и България до края на месеца

Експерт предупреди: Недостиг на дизел в Европа и България до края на месеца
Шофьорът на тира, блокирал движението в тунел „Витиня“, остава в ареста

Шофьорът на тира, блокирал движението в тунел „Витиня“, остава в ареста
Времето във вторник: Слънчево с температури до 20 градуса

Времето във вторник: Слънчево с температури до 20 градуса

С лед драматичния случай в Ямбол, при който малко дете бе открито да виси от тераса на осмия етаж, двете деца от семейството вече са настанени заедно в приемно семейство. Социалните служби са успели да ги съберат след близо две седмици раздяла, предава NOVA.

Припомняме, че инцидентът придоби широк отзвук, след като полицаи откриха дете на две години и половина, стъпило върху водосточна тръба от външната страна на тераса в квартал „Златен рог“. При пристигането си на място служителите на реда разбили входната врата и тази на апартамента, тъй като никой не им отворил. Вътре те намерили и второ дете – бебе на около една година, без присъствието на възрастен.

След случая децата бяха временно разделени и настанени в различни приемни семейства. Вече обаче те са заедно в дом в Ракитово, където ще получат нужната грижа и подкрепа след преживяното.

Детето, което увисна от осмия етаж в Ямбол, е настанено в приемно семейство

От социалните служби съобщават, че приемното семейство има сериозен опит и вече е отглеждало деца в риск. Осигурена е спокойна среда, както и необходимата емоционална подкрепа за възстановяване на децата.

Началникът на отдел „Закрила на детето” в Ракитово Искра Чукалова увери, че адаптацията протича добре. „Изключително спокойни са децата, приемното семейство ги прие с отворени обятия, без никакво напрежение. Те до момента са се грижили за шест деца, включително и близначета, и са се справяли отлично”, заяви тя.

Родителите на момчето от 8-ия етаж в Ямбол: Съжаляваме, ще се борим и за двете си деца

Социалният работник Венера Ипчева също подчерта значението на това децата да останат заедно. „Приемните родители са преминали необходимото обучение и имат опит. Децата няма да се разделят, за да се съхрани емоционалната връзка между тях”, каза Ипчева.

Работата по случая продължава съвместно между социалните служби в Ямбол и Ракитово. Предстои изготвяне на план за дългосрочна грижа, както и работа с родителите с цел предотвратяване на подобни рискове в бъдеще.

Източник: NOVA    
Инцидент Ямбол Деца в риск Приемно семейство
Намери ли начин Тръмп да срине Иран без бомби

Намери ли начин Тръмп да срине Иран без бомби

Четири автомобила изгоряха пред блок в Русе

Четири автомобила изгоряха пред блок в Русе

Зеленски пуска

Зеленски пуска "Дружба" за новата власт в Унгария

Край на забавянето с пенсиите заради почивни дни

Край на забавянето с пенсиите заради почивни дни

Котешка интуиция: могат ли котките да разпознаят добрия и лошия човек?

Котешка интуиция: могат ли котките да разпознаят добрия и лошия човек?

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 7 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 7 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 7 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 7 дни
МВФ: Светът е на прага на рецесия, ако войната с Иран не свърши скоро

МВФ: Светът е на прага на рецесия, ако войната с Иран не свърши скоро

Свят Преди 2 часа

Конфликтът може да причини глобална „енергийна криза в безпрецедентен мащаб“

Накратко: Двойният живот на Фрида Макфадън – лекар по призвание и майстор на трилъра по съдба

Накратко: Двойният живот на Фрида Макфадън – лекар по призвание и майстор на трилъра по съдба

Любопитно Преди 3 часа

Авторката на „Прислужницата“, която години наред се криеше зад перука и очила, най-после разкри истинската си самоличност

България вече има едно от най-модерните ядрени хранилища в Европа

България вече има едно от най-модерните ядрени хранилища в Европа

България Преди 3 часа

През следващите 300 години то ще бъде обект на постоянен контрол от страна на оторизираните органи

<p>Пътят на криптокраля Чанпен Джао</p>

Пътят на криптокраля: Чанпен Джао проговори за помилването от Тръмп и битката за милиарди

Свят Преди 3 часа

Основателят на Binance Чанпен Джао представя мемоарите си „Свобода на парите“. Милиардерът разказва за метеорния си възход, сблъсъка с властите в САЩ, престоя в затвора и изненадващото помилване от Доналд Тръмп, отричайки стремеж към слава и богатство

Китай и Русия излязоха с обща позиция за Тайван

Китай и Русия излязоха с обща позиция за Тайван

Свят Преди 3 часа

Китайско-руските отношения не се страхуват от "облаците, които затъмняват погледа"

Мистерия №9: Списъкът на изчезналите или починали учени в САЩ расте

Мистерия №9: Списъкът на изчезналите или починали учени в САЩ расте

Свят Преди 4 часа

Още един учен, свързан с космическата програма на Америка, се присъедини към нарастващия списък със смъртни случаи и изчезвания в САЩ. САЩ. Майкъл Дейвид Хикс почина на 30 юли 2023 г. на 59-годишна възраст, но причината за смъртта му никога не беше оповестена публично и не беше открит запис за извършена аутопсия

Снимката е илюстративна

Има очевидна причина защо някои хора живеят до 100 години - а други не

Свят Преди 4 часа

Ново изследване на учени от Швейцария откри „ключа“ към дълголетието в кръвта ни. Оказва се, че столетниците притежават уникален протеинов профил, който поддържа метаболизма и тъканите им млади, предпазвайки ги от болести и оксидативен стрес

Снимката е илюстративна

Екстремно време в сърцето на САЩ: Торнада и гигантска градушка поставят началото на едноседмична заплаха

Свят Преди 4 часа

Десетки милиони американци са под тревога, след като мощни торнада разрушиха сгради в Канзас, а градушки с размерите на топка за софтбол удариха Средния запад. Проливни дъждове и риск от скъсване на язовирни стени налагат спешни евакуации, докато метеоролозите предупреждават, че най-опасната част от бурите тепърва предстои

Напрежението в Hell’s Kitchen се покачва

Напрежението в Hell’s Kitchen се покачва

Любопитно Преди 4 часа

“Сърф енд търф” предизвикателство определя следващите номинирани в надпреварата

Дрон изплава на плажа в Несебър

Дрон изплава на плажа в Несебър

България Преди 5 часа

Специализиран екип транспортира дрона към Военноморска база – Бургас

„Отговорни на пътя“, еп. 3: Най-застрашените участници на колела

„Отговорни на пътя“, еп. 3: Най-застрашените участници на колела

Технологии Преди 5 часа

Мъртвата зона и как един поглед в огледалото спасява човешки живот, продължаваме кампанията за пътна безопасност с тема, посветена на мотористите, които някои наричат с презрителното „донори“

Исторически момент: Дженифър Лопес взриви Coachella с първо участие в кариерата си

Исторически момент: Дженифър Лопес взриви Coachella с първо участие в кариерата си

Любопитно Преди 5 часа

Дженифър Лопес направи исторически дебют на фестивала Coachella 2026! 56-годишната звезда се появи изненадващо по време на сета на Дейвид Гета, за да изпълни новия си хит „Save Me Tonight“, доказвайки, че е в топ форма и по-енергична от всякога

Световната банка очаква взрив на безработицата след войните

Световната банка очаква взрив на безработицата след войните

Свят Преди 5 часа

Военният конфликт между САЩ, Израел и Иран засенчва краткосрочно останалите икономически предизвикателства

Мъж запали жена си в Силистренско и умря

Мъж запали жена си в Силистренско и умря

България Преди 5 часа

След деянието мъжът е открит починал на балкона на жилището

Владетелят, който си изми ръцете: Кой е бил в действителност Пилат Понтийски?

Владетелят, който си изми ръцете: Кой е бил в действителност Пилат Понтийски?

Любопитно Преди 5 часа

Бил ли е римският префект на Юдея безмилостен тиранин или нерешителен съдия, притиснат да осъди Исус? Вижте малко известни факти за живота и мистериозната съдба на човека, който си изми ръцете

Най-умните зодии - класация на гениите в астрологията

Най-умните зодии - класация на гениите в астрологията

Любопитно Преди 5 часа

Астролозите са съставили класация на най-умните зодиакални знаци, известни със своето аналитично мислене и интуиция

Всичко от днес

От мрежата

Скритият риск във високата трева, който повечето собственици на кучета пренебрегват

dogsandcats.bg

Видове инфекции на пикочните пътища при котки

dogsandcats.bg
1

Магията на магнолиите в Екопарк-Варна

sinoptik.bg
1

Как се излюпват фазаните

sinoptik.bg

Севар Иванов с нова главна роля, ще диктува правила в безмилостен свят на вампири

Edna.bg

7 неща, които успешните жени правят всяка неделя вечер, за да имат перфектна седмица

Edna.bg

Избери Играч на мача Добруджа - Ботев Пд

Gong.bg

Тодор Симов: Тотална доминация, победата е страхотна награда

Gong.bg

Дерогацията за работата на „Нефтохим Бургас” е удължена с 6 месеца

Nova.bg

След инцидента в Ямбол: Двете деца вече са заедно в приемно семейство

Nova.bg