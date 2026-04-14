Двете деца от Ямбол вече са заедно в приемно семейство

С лед драматичния случай в Ямбол, при който малко дете бе открито да виси от тераса на осмия етаж, двете деца от семейството вече са настанени заедно в приемно семейство. Социалните служби са успели да ги съберат след близо две седмици раздяла, предава NOVA.

Припомняме, че инцидентът придоби широк отзвук, след като полицаи откриха дете на две години и половина, стъпило върху водосточна тръба от външната страна на тераса в квартал „Златен рог“. При пристигането си на място служителите на реда разбили входната врата и тази на апартамента, тъй като никой не им отворил. Вътре те намерили и второ дете – бебе на около една година, без присъствието на възрастен.

След случая децата бяха временно разделени и настанени в различни приемни семейства. Вече обаче те са заедно в дом в Ракитово, където ще получат нужната грижа и подкрепа след преживяното.

Детето, което увисна от осмия етаж в Ямбол, е настанено в приемно семейство

От социалните служби съобщават, че приемното семейство има сериозен опит и вече е отглеждало деца в риск. Осигурена е спокойна среда, както и необходимата емоционална подкрепа за възстановяване на децата.

Началникът на отдел „Закрила на детето” в Ракитово Искра Чукалова увери, че адаптацията протича добре. „Изключително спокойни са децата, приемното семейство ги прие с отворени обятия, без никакво напрежение. Те до момента са се грижили за шест деца, включително и близначета, и са се справяли отлично”, заяви тя.

Родителите на момчето от 8-ия етаж в Ямбол: Съжаляваме, ще се борим и за двете си деца

Социалният работник Венера Ипчева също подчерта значението на това децата да останат заедно. „Приемните родители са преминали необходимото обучение и имат опит. Децата няма да се разделят, за да се съхрани емоционалната връзка между тях”, каза Ипчева.

Работата по случая продължава съвместно между социалните служби в Ямбол и Ракитово. Предстои изготвяне на план за дългосрочна грижа, както и работа с родителите с цел предотвратяване на подобни рискове в бъдеще.