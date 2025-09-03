България

Двама загинаха, седем са ранени при тежка катастрофа край Хасково

На място са изпратени пет полицейски екипа, има медици и пожарникари

3 септември 2025, 14:26

Източник: БТА/Никола Узунов

Д вама души са загинали при челен сблъсък на два автомобила край симеоновградското село Константиново, съобщи д-р Петя Радева, директор на Център за спешна медицинска помощ в Хасково.

По думите й има и ранени, като техният брой се уточнява, но по първоначална информация пострадалите при катастрофата са седем души.

Седем души са пострадали, след като превозното средство се ударило в снегорин

Според официалната информация от пресслужбата на Областната дирекция на МВР (ОДМВР)  в Хасково сблъсъкът е на изхода на селото в посока Хасково. Сигналът получен към 13:16 часа.

Двама младежи загинаха при катастрофа между автомобил и автобус

Изясняват се обстоятелствата.

На място са изпратени пет полицейски екипа, има медици и пожарникари.

Източник: БТА, Красимира Славова    
Катастрофа Загинали Ранени Челен сблъсък Хасково Константиново Спешна помощ Полиция Два автомобила Пътни произшествия




